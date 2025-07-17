µð¿Í¤Þ¤¿¤â¼Ú¶âÀ¸³è¤ËÆÍÆþ¡¡¥»³¦¤ÎÃù¶â¤Ï¸×¤¬ÆÈÀê¡¡2¡½2¤Î8²ó¡¢ÂçÀª¤¬¤Þ¤µ¤«¤Î·Á¤Ç¼ºÅÀ
¡¡¡þ¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡µð¿Í2¡½3¥ä¥¯¥ë¥È¡Ê2025Ç¯7·î17Æü¡¡¿ÀµÜ¡Ë
¡¡µð¿Í¤Ï¥ä¥¯¥ë¥È¤È¤ÎÀÜÀï¤òÍî¤È¤·¤Æ2Ï¢ÇÔ¤È¤Ê¤ê¡¢¤Þ¤¿¤â¼Ú¶âÀ¸³è¤ËÆÍÆþ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¼ó°Ì¡¦ºå¿À¤¬¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤ÎÃù¶âÆÈÀê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÊÑÂ§ÆüÄø¤È±«Å·Ãæ»ß¤Ë¤è¤ê¡¢µð¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ4Æü¤Ö¤ê¤Î»î¹ç¤È¤Ê¤Ã¤¿°ìÀï¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡2¡½2¤Ç·Þ¤¨¤¿8²ó¡¢3ÈÖ¼ê±¦ÏÓ¡¦ÂçÀª¤¬ÀèÆ¬¡¦Âô°æ¤Ë±¦Á°ÂÇ¤µ¤ì¡¢µ¾ÂÇ¤ÈÆâÌî¥´¥í¤Ç2»à»°ÎÝ¡£¤³¤³¤ÇÂåÂÇ¡¦µÜËÜ¤¬»°Í·´Ö¤ËÅ¾¤¬¤·¤¿¥Ü¥Æ¥Ü¥Æ¤ÎÂÇµå¤ò½èÍý¤·¤¿»°ÎÝ¡¦ºäËÜ¤¬Á÷µåÆ°ºî¤ËÆþ¤Ã¤¿»þ¤Ë¥Ý¥í¥ê¤ÈÍî¤È¤¹´Ö¤Ë¾¡¤Á±Û¤·¤òµö¤·¡¢¤³¤ì¤¬Áê¼ê¤Î·è¾¡ÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡ÊµÏ¿¤ÏÆâÌî°ÂÂÇ¡Ë¡£
¡¡µð¿Í¤Ï2²ó¤Ë´Ý¤Î±¦Íã¥Õ¥§¥ó¥¹¤òÄ¾·â¤¹¤ëÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¤ÇÀèÀ©¡£¤À¤¬¡¢ÀèÈ¯±¦ÏÓ¡¦À¾´Ü¤¬¤½¤ÎÎ¢¡¢2»àÁö¼Ô¤Ê¤·¤«¤é¸Å²ì¡¢°ËÆ£¤ÎÏ¢ÂÇ¤ÇÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ì¤¿¡£
¡¡1¡½1¤Ç·Þ¤¨¤¿6²ó¤Ë¤ÏÃæ»³¤¬±¦Íã¥Ý¡¼¥ëºÝ¤Ø2¹æ¥½¥íËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤Æ2¡½1¤È¾¡¤Á±Û¤·¡£¤À¤¬¤½¤ÎÎ¢¡¢À¾´Ü¤¬Æâ»³¡¢¥ª¥¹¥Ê¤ÎÏ¢ÂÇ¤ÇºÆ¤ÓÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ì¤Æ2¡½2¤Ç»î¹ç¤¬¿Ê¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡µð¿ÍÂÇÀþ¤Ï1ÅÀ¤òÄÉ¤¦9²ó¡¢1»à¤«¤éÂåÂÇ¡¦ÁýÅÄÎ¦¤¬ÃæÁ°ÂÇ¤Ç½ÐÎÝ¡£´Ý¤ÈµÈÀî¤¬»Íµå¤òÁª¤ó¤Ç2»àËþÎÝ¤È¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤³¤ÇÂÇÀÊ¤ËÆþ¤Ã¤¿4ÈÖ¡¦ºäËÜ¤¬1¥Ü¡¼¥ë2¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤«¤é¤Î5µåÌÜ¤Ë¥Ï¡¼¥Õ¥¹¥¤¥ó¥°¤ò¼è¤é¤ì¤Æ¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤È¤Ê¤ê¡¢»î¹ç½ªÎ»¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£