¥¥æ¡¼¥Ô¡¼¡¢¡Ö¥¥æ¡¼¥Ô¡¼3Ê¬¥¯¥Ã¥¥ó¥°¡×¥Ö¥é¥ó¥É¤«¤é¡Ö¥¢¥¯¥¢¥Ñ¥Ã¥Ä¥¡¤ÎÁÇ¡×2ÉÊ¤òÈ¯Çä
¥¥æ¡¼¥Ô¡¼¤Ï¡¢¡Ö¥¥æ¡¼¥Ô¡¼3Ê¬¥¯¥Ã¥¥ó¥°¡×¥Ö¥é¥ó¥É¤«¤é¡Ö¥¢¥¯¥¢¥Ñ¥Ã¥Ä¥¡¤ÎÁÇ¡×¤ò8·î1Æü¤«¤éÁ¯µûÇä¾ìÀìÍÑ¾¦ÉÊ¡Ê¥¥æ¡¼¥Ô¡¼¤¬¾¦ÉÊ¤Î´ë²è³«È¯¤ò¤·¡¢ÈÎÇä¤Ï¡¢¥°¥ë¡¼¥×²ñ¼Ò¤Î¥±¥¤¥Ñ¥Ã¥¯¤¬Ã´¤¤¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤ÎÁ¯µûÇä¾ì¤Ê¤É¤ÇÅ¸³«¤¹¤ë¡Ë¤È¤·¤Æ¿·È¯Çä¤¹¤ë¡£¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤Ï¡¢¡Öºú¤Î¥¢¥¯¥¢¥Ñ¥Ã¥Ä¥¡¤ÎÁÇ 3¼ï¤Î¥Ï¡¼¥Ö¡õ¥¬¡¼¥ê¥Ã¥¯¡×¤È¡ÖÇò¿Èµû¤Î¥¢¥¯¥¢¥Ñ¥Ã¥Ä¥¡¤ÎÁÇ ±ö¤³¤¦¤¸¡õ¥ì¥â¥ó¡×¤Î2ÉÊ¤È¤Ê¤ë¡£
º£¸å¡Ö¥¥æ¡¼¥Ô¡¼3Ê¬¥¯¥Ã¥¥ó¥°¡×¥Ö¥é¥ó¥É¤Ï¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤Ê¤É¤ÎÇä¾ì¤ò²£ÃÇ¤·¤Æ¾¦ÉÊ¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤¯¡Ê¥°¥í¥Ã¥µ¥ê¡¼Çä¾ì¤Ë²Ã¤¨¡¢ÀÄ²Ì¡¢ÀºÆù¡¢Á¯µûÇä¾ì¤Ê¤É¤Ø¤ÎÅ¸³«¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ë¡£
¡Ö¥¥æ¡¼¥Ô¡¼3Ê¬¥¯¥Ã¥¥ó¥°¡×¥Ö¥é¥ó¥É¤Ï¡¢Ã±¤Ë¡Ö¤ª¤¤¤·¤¤¡¢´ÊÃ±¡×¤È¤¤¤¦¾ÃÈñ¼Ô¤Î¥Ë¡¼¥º¤Ë±þ¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÎÁÍý¤ò¤¹¤ë¥×¥í¥»¥¹¤Ç¤Î¿·¤·¤¤È¯¸«¤ä¡¢´°À®¤·¤¿¤È¤¤ÎËþÂ´¶¤ä´î¤Ó¤òÄó¶¡¤Ç¤¤ë¾¦ÉÊ¤Î³«È¯¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
º£¸å¡¢È¯Çä¤¹¤ë¾¦ÉÊ¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Ë¤Ï¡¢ÎÁÍý¤Î¥³¥Ä¤ä¤Ò¤È¼ê´Ö¤ò¡ÖÔä¡×¤ËµÍ¤á¹þ¤ó¤À¥¤¥á¡¼¥¸¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò½ç¼¡ºÎÍÑ¤·¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÅý°ì¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¤Þ¤º¤Ï¡¢Á¯µûÇä¾ì¤«¤é¤³¤Î¿·¤·¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¾¦ÉÊ¤òÅ¸³«¤·¡¢º£¸å¤ÏÀÄ²Ì¤äÀºÆù¤Ê¤É¡¢Çä¾ì¤ò²£ÃÇ¤¹¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤·¤Æ¤µ¤é¤Ê¤ë³ÈÂç¤ò¿Þ¤ë¡£
Æ±¾¦ÉÊ¤Ï¡¢µû¤ÎÀÚ¤ê¿È¤ÈÌîºÚ¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤äÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¤Ç´ÊÃ±¤Ëµû¤ÈÌîºÚ¤Î¤¦¤ÞÌ£¤ò°ú¤½Ð¤·¤¿¥¢¥¯¥¢¥Ñ¥Ã¥Ä¥¡¤¬ºî¤ì¤ë¡£½Ü¤Îµû¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÁª¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¡Öºú¤Î¥¢¥¯¥¢¥Ñ¥Ã¥Ä¥¡¤ÎÁÇ 3¼ï¤Î¥Ï¡¼¥Ö¡õ¥¬¡¼¥ê¥Ã¥¯¡×¤È¡ÖÇò¿Èµû¤Î¥¢¥¯¥¢¥Ñ¥Ã¥Ä¥¡¤ÎÁÇ ±ö¤³¤¦¤¸¡õ¥ì¥â¥ó¡×¤Î2¼ïÎà¤Î¥½¡¼¥¹¤ò¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£¾¦ÉÊ¤Ï2¡Á3¿ÍÁ°¤¬2ÂÞÆþ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ç¤âÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¤Ç¤âÄ´Íý²ÄÇ½¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¶áÇ¯¡¢ÆüËÜ¤Ë¤ª¤±¤ëµû²ðÎà¤Î¾ÃÈñÎÌ¤Ï¸º¾¯·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¡£¿©ÍÑµû²ðÎà¤Î1¿Í¤Ë¤Ä¤1Ç¯Åö¤¿¤ê¤Î¾ÃÈñÎÌ¤Ï¡¢2001Ç¯ÅÙ¤Î¥Ô¡¼¥¯»þ40.2kg¤«¤é¡¢2021Ç¯ÅÙ¤Ë¤ÏÌó43¡ó¸º¾¯¤·¤¿23.2kg¤Ë¤Þ¤ÇÍî¤Á¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£µû²ðÎà¤¬¤¢¤Þ¤ê¹ØÆþ¤µ¤ì¤Ê¤¤ÍýÍ³¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖÄ´Íý¤¬ÌÌÅÝ¤À¤«¤é¡×¤È¤¤¤¦ÅÀ¤òµó¤²¤Æ¤¤¤ë¡ÊÎáÏÂ4Ç¯ÅÙ¿å»ºÇò½ñ µû²ðÎà¤Î¾ÃÈñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ë¡£¤³¤¦¤·¤¿²ÝÂê¤Ë±þ¤¨¤ë¤¿¤á¡¢µû¤ÎÀÚ¤ê¿È¤ò»È¤Ã¤¿¼ê·Ú¤µ¤È¡¢µû¤ÈÌîºÚ¤ò°ìÅÙ¤Ë¼è¤ì¤ë¥Ð¥é¥ó¥¹¤ÎÎÉ¤µ¤¬Ì¥ÎÏ¤Î¡Èµû¤ª¤«¤º¡É¤¬ºî¤ì¤ë¡Ö¥¢¥¯¥¢¥Ñ¥Ã¥Ä¥¡¤ÎÁÇ¡×¤ò³«È¯¤·¤¿¡£
¡Öºú¤Î¥¢¥¯¥¢¥Ñ¥Ã¥Ä¥¡¤ÎÁÇ 3¼ï¤Î¥Ï¡¼¥Ö¡õ¥¬¡¼¥ê¥Ã¥¯¡×¤Ï¡¢3¼ï¤Î¥Ï¡¼¥Ö¤È¥½¥Æ¡¼¤·¤¿¥¬¡¼¥ê¥Ã¥¯¤Î¤¦¤ÞÌ£¤¬ºú¤Ë¤è¤¯¹ç¤¦¡£¡ÖÇò¿Èµû¤Î¥¢¥¯¥¢¥Ñ¥Ã¥Ä¥¡¤ÎÁÇ ±ö¤³¤¦¤¸¡õ¥ì¥â¥ó¡×¤Ï¡¢¥ì¥â¥ó¤ÎÁÖ¤ä¤«¤Ê¹á¤ê¤È±ö¤³¤¦¤¸¤ÎÊ£»¨¤Ê¤¦¤ÞÌ£¤¬Çò¿Èµû¤Ë¤è¤¯¹ç¤¦¡£
¡Î¾®Çä²Á³Ê¡Ï¥ª¡¼¥×¥ó²Á³Ê
¡ÎÈ¯ÇäÆü¡Ï8·î1Æü¡Ê¶â¡Ë
¥¥æ¡¼¥Ô¡¼¡áhttps://www.kewpie.co.jp