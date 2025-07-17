ÉÙ»Î·ÐºÑ¡¢¥»¥ó¥È¥é¥ë¥¥Ã¥Á¥ó¤Î³èÍÑ¤¬¿Ê¤àÍÎÏ¥í¡¼¥«¥ë¥Á¥§¡¼¥ó¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Î¥Ç¥ê¥«»Ô¾ì¤ÎÄ´ºº¡¢2024Ç¯¤Î¹ñÆâ»Ô¾ì¤Ï1Ãû8²¯±ß¤Ë
Áí¹ç¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ÎÉÙ»Î·ÐºÑ¤Ï¡¢¶áÇ¯¹¥Ä´¤ÊÃæ¿©ÁÚºÚ»Ô¾ì¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢ÆÃ¤ËÂçÉý¤Ê¿Ä¹¤òÂ³¤±¤ë¥í¡¼¥«¥ë¥Á¥§¡¼¥ó¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Î¥Ç¥ê¥«»Ô¾ì¤òÄ´ºº¤·¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¤ò¡Ö¥¨¥ê¥¢ÊÌÍÎÏ¥í¡¼¥«¥ë¥Á¥§¡¼¥ó¥Ç¥ê¥«¼ÂÂÖ²òÌÀÄ´ºº¡×¤Ë¤Þ¤È¤á¤¿¡£2024Ç¯¹ñÆâ»Ô¾ì¤Ï¡¢¥»¥ó¥È¥é¥ë¥¥Ã¥Á¥ó¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¥á¥Ë¥å¡¼¤Îº¹ÊÌ²½¤È¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¤ò¿Þ¤ê¡¢ÍÎÏ¥í¡¼¥«¥ë¥Á¥§¡¼¥ó¥¹¡¼¥Ñ¡¼60¼Ò¤Î¥Ç¥ê¥«»Ô¾ì¤¬1Ãû8²¯±ß¤ËÃ£¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢ÆÃÄê¥¨¥ê¥¢¤Ë¸ÂÄê¤·¤ÆÅ¸³«¤¹¤ë¥í¡¼¥«¥ë¥Á¥§¡¼¥ó¥¹¡¼¥Ñ¡¼60¼Ò¤Î¥Ç¥ê¥«»Ô¾ì¤ò¡¢Á´¹ñ6¥¨¥ê¥¢ÊÌ¤ËÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢³Æ¥í¡¼¥«¥ë¥Á¥§¡¼¥ó¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ÎÆ°¸þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸½¾õ¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
Êª²Á¹â¤ÇÃæ¿©¼ûÍ×¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢¾å°Ì¥í¡¼¥«¥ë¥Á¥§¡¼¥ó¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤òÃæ¿´¤È¤·¤Æ¿·µ¬½ÐÅ¹¤¬Áý²Ã¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥»¥ó¥È¥é¥ë¥¥Ã¥Á¥ó¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥á¥Ë¥å¡¼³«È¯¤Ê¤É¤Îº¹ÊÌ²½¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Á´¹ñ³Æ¥¨¥ê¥¢¤Ç»Ô¾ì¤¬³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥»¥ó¥È¥é¥ë¥¥Ã¥Á¥ó¤òÆ³Æþ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ä´Íý¤ÈÅ¹ÊÞ±¿±Ä¤Ê¤É¤¬Ê¬¤«¤ì¶ÈÌ³ÆâÍÆ¤ÎÁªÂò¤È½¸Ãæ¤¬¿Ê¤à¤¿¤á¡¢¥³¥¹¥Èºï¸º¤È¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ÎÃßÀÑ¤¬¿ÊÅ¸¤¹¤ë¡£¤³¤Î·ë²Ì¡¢Éý¹¤¤¥á¥Ë¥å¡¼¤ä²Á³Ê¤ò¼Â¸½¤Ç¤¡¢ÆÃ¤Ë¡¢ÊÛÅöÎà¤ä¥Û¥Ã¥È¥Ç¥ê¥«¤Î¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¶¯²½¤äÈÎÇä¿ôÁý²Ã¤¬¸²Ãø¤Ç»Ô¾ì³ÈÂç¤Ë´óÍ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
2024Ç¯¤Î¥Á¥§¡¼¥ó¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Î¥Ç¥ê¥«»Ô¾ì¤Ï2Ãû3926²¯±ß¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÆâ¡¢4³ä¶¯¤òÍÎÏ¥í¡¼¥«¥ë¥Á¥§¡¼¥ó60¼Ò¤¬Àê¤á¡¢¤Þ¤¿¡¢ÍÎÏ¥í¡¼¥«¥ë¥Á¥§¡¼¥ó¥¹¡¼¥Ñ¡¼60¼Ò¤ÎÌó8³ä¤¬¥»¥ó¥È¥é¥ë¥¥Ã¥Á¥ó¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢º£¸å¤Ï¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¥Ñ¥Ã¥¯¤È¤ÎÎ¾ÎØ¤Ç¡¢¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¤È¹âÉÕ²Ã²ÁÃÍ¥á¥Ë¥å¡¼¤Î¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¶¯²½¤¬¿Þ¤é¤ì¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¡ÎÄ´ººÊýË¡¡ÏÉÙ»Î·ÐºÑÀìÌçÄ´ºº°÷¤Ë¤è¤ë»²Æþ´ë¶È¤ª¤è¤Ó´ØÏ¢´ë¶È¡¦ÃÄÂÎ¤Ê¤É¤Ø¤Î¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°¤ª¤è¤Ó´ØÏ¢Ê¸¸¥Ä´ºº¡¢¼ÒÆâ¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¤òÊ»ÍÑ
¡ÎÄ´ºº´ü´Ö¡Ï4·î¡Á5·î
¡Î¾®Çä²Á³Ê¡Ï
PDFÈÇ¡§33Ëü±ß
¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸ÈÇ¡§49Ëü5000±ß
¡Ê¤¹¤Ù¤ÆÀÇ¹þ¡Ë
ÉÙ»Î·ÐºÑ¡áhttps://www.fuji-keizai.co.jp