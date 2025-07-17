ÉéºÄ¤ÏÌó10²¯±ß¡Ä¥Ñ¥Á¥ó¥³Å¹¤Ê¤É¤Î·Ð±Ä¼ê¤¬¤±¤¿²ñ¼Ò¤¬¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò¤È¤È¤â¤ËÇË»º¡¡°ì»þ¤ÏÇ¯Ìó59²¯±ß¤Î¼ýÆþ¹â·×¾å¤âµ¬À©¶¯²½¤ä¶¥Áè·ã²½¤ÇÉÔºÎ»»¤Ë¡¡¿·³ã¡¦Çðºê»Ô
¥Ñ¥Á¥ó¥³Å¹¤Î·Ð±Ä¤äÉÔÆ°»ºÄÂÂß¶È¤Ê¤É¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¿·³ã¸©Çðºê»Ô¤Î¸÷¾¦»ö¤È¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò¤ÎÅì±É¥Ï¥¦¥¸¥ó¥°¤Î2¼Ò¤¬¡¢¿·³ãÃÏºÛÄ¹²¬»ÙÉô¤«¤éÇË»º¼êÂ³¤³«»Ï·èÄê¤ò¼õ¤±¤¿¡£
Ì±´Ö¤Î¿®ÍÑÄ´ºº²ñ¼Ò¡¦Äë¹ñ¥Çー¥¿¥Ð¥ó¥¯¾å±Û»Ù¼Ò¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¸÷¾¦»ö¤Ï¡¢¥Ñ¥Á¥ó¥³Å¹¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¡¢1962Ç¯ÁÏ¶È¡¢1970Ç¯¤Ë°¦ÃÎ¸©Ë¶¶»Ô¤ÇË¡¿Í²þÁÈ¤µ¤ì¤¿¶È¼Ô¤Ç¡¢1977Ç¯¤Ë¿·³ã¸©Çðºê»Ô¤Ë½ÐÅ¹¤·¡¢1980Ç¯¤Ë¼Â¼ÁËÜÅ¹¤òÆ±»Ô¤Ë°ÜÅ¾¡£¤½¤Î¸å¡¢ÅìµþÅÔÆâ¤Ë¤â½ÐÅ¹¤¹¤ë¤Ê¤É¶ÈÍÆ¤ò³ÈÂç¤·¡¢2002Ç¯8·î´ü¤Ë¤ÏÇ¯¼ýÆþ¹âÌó59²¯±ß¤ò·×¾å¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
ÉéºÄ¤Ï¡¢¸÷¾¦»ö¤¬Ìó6²¯3000Ëü±ß¡¢Åì±É¥Ï¥¦¥¸¥ó¥°¤¬Ìó3²¯7000Ëü±ß¡¢2¼Ò¹ç·×¤ÇÌó10²¯±ß¤Ë¾å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
¿À»ö,
²£ÉÍ,
¥¤¥Ù¥ó¥È,
Ë¬Ìä²ð¸î,
°ËÅì»Ô,
¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó,
ÂçÁ¥,
¼Í½ÐÀ®·Áµ¡,
¾åÅÄ,
Áòµ·