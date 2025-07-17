¥Ñ¥Á¥ó¥³Å¹¤Î·Ð±Ä¤äÉÔÆ°»ºÄÂÂß¶È¤Ê¤É¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¿·³ã¸©Çðºê»Ô¤Î¸÷¾¦»ö¤È¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò¤ÎÅì±É¥Ï¥¦¥¸¥ó¥°¤Î2¼Ò¤¬¡¢¿·³ãÃÏºÛÄ¹²¬»ÙÉô¤«¤éÇË»º¼êÂ³¤­³«»Ï·èÄê¤ò¼õ¤±¤¿¡£

Ì±´Ö¤Î¿®ÍÑÄ´ºº²ñ¼Ò¡¦Äë¹ñ¥Çー¥¿¥Ð¥ó¥¯¾å±Û»Ù¼Ò¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¸÷¾¦»ö¤Ï¡¢¥Ñ¥Á¥ó¥³Å¹¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¡¢1962Ç¯ÁÏ¶È¡¢1970Ç¯¤Ë°¦ÃÎ¸©Ë­¶¶»Ô¤ÇË¡¿Í²þÁÈ¤µ¤ì¤¿¶È¼Ô¤Ç¡¢1977Ç¯¤Ë¿·³ã¸©Çðºê»Ô¤Ë½ÐÅ¹¤·¡¢1980Ç¯¤Ë¼Â¼ÁËÜÅ¹¤òÆ±»Ô¤Ë°ÜÅ¾¡£¤½¤Î¸å¡¢ÅìµþÅÔÆâ¤Ë¤â½ÐÅ¹¤¹¤ë¤Ê¤É¶ÈÍÆ¤ò³ÈÂç¤·¡¢2002Ç¯8·î´ü¤Ë¤ÏÇ¯¼ýÆþ¹âÌó59²¯±ß¤ò·×¾å¤·¤Æ¤¤¤¿¡£

¤·¤«¤·¡¢µ¬À©¶¯²½¤ä¶¥¹ç·ã²½¤Ë¤è¤êÉÔºÎ»»¤È¤Ê¤êÅ¹ÊÞ¤ÎÊÄÅ¹¤ò¿Ê¤á¡¢¼ÒÍ­¤ÎÅ¹ÊÞ¤ÏÄÂÂßÉÔÆ°»º¤È¤·¤ÆÍøÍÑ¤¹¤ë¤Ê¤É¹çÍý²½¤ò¿Þ¤ê¡¢2021Ç¯8·î¤Ë¤Ï¥Ñ¥Á¥ó¥³»ö¶È¤«¤éÅ±Âà¡£Æ±Ç¯10·î¤Ë¥²ー¥à¥»¥ó¥¿ー¡Ö¥ì¥È¥íÁÛ¤¤½Ð¹­¾ì¡×¡¢2022Ç¯8·î¤ËÊ£¹ç¥«¥Õ¥§¡Ö¥¹¥Úー¥¹¥¯¥ê¥¨¥¤¥È¼«Í·¶õ´ÖÇðºêÅ¹¡×¤ò¥ªー¥×¥ó¤·¡¢¶ÈÂÖ¤òÅ¾´¹¤·¤¿¤¬¡¢¤¤¤º¤ì¤â2024Ç¯¤ËÊÄÅ¹¤·¡¢ÉÔÆ°»ºÄÂÂß¶È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¼ÚÆþ¶â¤ÏÂ¿³Û¤Ç¡¢»ñ»º¤Î°ìÉô¤òÇäµÑ¤¹¤ë¤Ê¤É¼ÚÆþ¶â¤Îºï¸º¤ò¿Ê¤á¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Àè¹Ô¤­¤Î¸«ÄÌ¤·¤¬Î©¤¿¤º¡¢¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò¤ÎÅì±É¥Ï¥¦¥¸¥ó¥°¤È¤È¤â¤Ëº£²ó¤ÎÁ¼ÃÖ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£

ÉéºÄ¤Ï¡¢¸÷¾¦»ö¤¬Ìó6²¯3000Ëü±ß¡¢Åì±É¥Ï¥¦¥¸¥ó¥°¤¬Ìó3²¯7000Ëü±ß¡¢2¼Ò¹ç·×¤ÇÌó10²¯±ß¤Ë¾å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£