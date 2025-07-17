Ê¡Åç½üÀ÷ÅÚ¡¢19Æü¤Ë´±Å¡ÈÂÆþ¡¡¸©³°ºÆÍøÍÑ¤Ï½é¡¢Íý²ò¾úÀ®¤¬ÁÀ¤¤
¡¡´Ä¶¾Ê¤¬¡¢ÅìµþÅÅÎÏÊ¡ÅçÂè1¸¶È¯»ö¸Î¤ËÈ¼¤¦Ê¡Åç¸©Æâ¤Î½üÀ÷ÅÚ¤òºÆÍøÍÑ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢19Æü¤Ë¼óÁê´±Å¡¤Ë±¿¤Ó¹þ¤àÊý¿Ë¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬17Æü¡¢´Ø·¸¼Ô¤ÎÏÃ¤ÇÊ¬¤«¤Ã¤¿¡£¸©³°¤Ç¤ÎºÆÍøÍÑ¤Ï½é¤á¤Æ¤Ç¡¢¹ñÌ±¤ÎÍý²ò¾úÀ®¤¬ÁÀ¤¤¡£
¡¡Âè1¸¶È¯¼þÊÕ¤ÎÃæ´ÖÃùÂ¢»ÜÀß¡ÊÆ±¸©Âç·§Ä®¡¢ÁÐÍÕÄ®¡Ë¤Ë¤Ï½üÀ÷¤Ç½Ð¤¿ÅÚ¤äÇÑ´þÊª¤¬Ìó1410ËüÎ©Êý¥á¡¼¥È¥ëÈÂÆþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢19Æü¤Ë¤³¤Î¤¦¤ÁÌó2Î©Êý¥á¡¼¥È¥ë¤ò´±Å¡¤ÎÁ°Äí¤Ë±¿¤Ó¹þ¤ß¡¢20Æü¤Ëºî¶È¤ò´°Î»¤µ¤»¤ëÍ½Äê¡£ÉáÄÌ¤ÎÅÚ¤ò¤«¤Ö¤»¤ÆÉ½ÌÌ¤Ë¼ÇÀ¸¤òÄ¥¤ë¤³¤È¤òÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£´±Å¡¤Ë¿Í¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤ë½µËö¤òÁª¤ó¤À¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¡¡ÀõÈø·Ä°ìÏº´Ä¶Áê¤¬1Æü¡¢¸©³°¤ÇºÆÍøÍÑ¤¹¤ëºÇ½é¤Î»öÎã¤È¤·¤Æ¡¢7·îÃæ¤Î»Ü¹©¤òÌÜ»Ø¤¹Êý¿Ë¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Ãæ´ÖÃùÂ¢»ÜÀß¤Î½üÀ÷ÅÚ¤Ï¡¢Ë¡Î§¤Ç2045Ç¯3·î¤Þ¤Ç¤Ë¸©³°¤ÇºÇ½ª½èÊ¬¤¹¤ë¤ÈÌÀµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£À¯ÉÜ¤ÏÊü¼ÍÀÊª¼ÁÇ»ÅÙ¤¬Èæ³ÓÅªÄã¤¤½üÀ÷ÅÚ¤ò¸ø¶¦¹©»ö¤Ê¤É¤ÇºÆÍøÍÑ¤·¡¢½èÊ¬ÎÌ¤ò¸º¤é¤¹·×²è¤À¤¬Æñ¹Ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£