¥ä¡¼¥ì¥ó¥º¡Ö¥é¥¸¥ª¤Î¸×¡×¤Ç¡È¥Ï¥¬¥¿¦¿Í¡ÉÊç½¸¤·¤Ê¤¤ÍýÍ³¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¥Õ¥¡¥óÁØ¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¡×¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¥Þ¥¬¥¸¥ó¡Û
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/07/17¡Û¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¤Î¥ä¡¼¥ì¥ó¥º¤¬¡¢7·î16Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë»¨»ï¡Ö¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¥Þ¥¬¥¸¥ó vol.11¡×¡ÊÅìµþ¥Ë¥å¡¼¥¹ÄÌ¿®¼Ò´©¡Ë¤ËÅÐ¾ì¡£¤ª¾Ð¤¤¥é¥¸¥ª¥¢¥×¥ê¡¦GERA¤Ë¤ÆÇÛ¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥ä¡¼¥ì¥ó¥º¤Î¥é¥¸¥ª¤Î¸×¡×ÊüÁ÷³«»Ï¤«¤é5Ç¯¤Îµ°À×¤ä¥¹¥¿¥¤¥ë³ÎÎ©¤Î²áÄø¡¢¥ê¥¹¥Ê¡¼¤È¤Î´Ø·¸À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÎáÏÂ¥í¥Þ¥ó¡¢ÀïÍ§¡¦¥ä¡¼¥ì¥ó¥º¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸
ÈÖÁÈ³«»Ï¤Î·Ð°Þ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÆê¸¶¿¿¼ù¤¬¡Ö¤â¤È¤â¤È¤ÏGERA¤Ã¤Æ¡¢·Ý¿Í¤ò½¸¤á¤Æ¤Ê¤ó¤«ÌÌÇò¤¤¤³¤È¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡¢ËÍ¤¬Î©¤Á¾å¤²¤¿²ñ¼Ò¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡Ä¡×¤È²¿¿©¤ï¤Ì´é¤Ç¸ì¤ê¤Ï¤¸¤á¤ë¤È¡¢½Ð°æÈ»Ç·²ð¤Ï¡Ö°ã¤¦¤Ç¤·¤ç¡ª¤¢¤Ê¤¿¤¬ÁÏ»Ï¼Ô¡©¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¡£¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç¤ÎÈÖÁÈ³«»Ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï½Ð°æ¤¬¡ÖÀµ³Î¤Ë¸À¤¦¤È¡¢¥³¥í¥ÊÁ°¤Ë¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¼õ¤±¤Æ¤«¤é¥³¥í¥Ê¤¬Î®¹Ô¤ê½Ð¤·¤Æ¡¢½é²ó¤Î¼ýÏ¿¤¬¤À¤¤¤Ö¸å¤íÅÝ¤·¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
ÈÖÁÈ½é´ü¤Î¶ìÏ«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥È¡¼¥¯¥é¥¤¥Ö°Ê³°¤·¤ã¤Ù¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤Í¡×¡ÖÃµ¤êÃµ¤ê¤À¤Ã¤¿¤è¤Í¡£¤ä¤á¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ã¤Æ¤¯¤é¤¤À¹¤ê¾å¤¬¤é¤Ê¤¤²ó¤â¤¢¤Ã¤¿¤·¡£¤À¤«¤é¡¢ºÇ½é¤Î¤¦¤Á¤Ï¡¢¼ýÏ¿¸å¤Ë¥³¥ó¥Ó¤À¤±¤ÇÏÃ¤·¹ç¤¤¤ò¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¤è¡×¤È¤â¹ðÇò¡£¸½ºß¤Î¡È¤Õ¤¿¤ê¤ÇÃý¤êÂ³¤±¤ë¡É¤È¤¤¤¦¥¹¥¿¥¤¥ë³ÎÎ©¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢¥ê¥¹¥Ê¡¼¤«¤é¤Î¥á¡¼¥ë¤¬¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£Æê¸¶¤Ï¡Ö¤Õ¤¿¤ê¤Ç¤Ê¤ó¤È¤«¤·¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤·¤ã¤Ù¤Ã¤¿·ë²Ì¤¬¤³¤¦¤Ê¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡£¤Ç¤â¡¢¥á¡¼¥ë¤¬Íè¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¤Ê¤Ã¤¿¤Ç¡¢ÆÉ¤Þ¤Ê¤¤¤±¤É¡ª¡×¤È¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ë¿¶¤êÊÖ¤ê¡£
¡Ö²æ¡¹¤ÎÈÖÁÈ¤òÄ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ë¡¢Âç´îÍø¹¥¤¤Ê¤ª¾Ð¤¤¥ª¥¿¥¯¤Î¿Í¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¡ª¤½¤¦¤¤¤¦¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¥Õ¥¡¥óÁØ¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¡¢¤¿¤Ö¤ó²¶¤¿¤Á¤¬¤·¤ã¤Ù¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤òÄ°¤¤¿¤¤¤ó¤À¡¢¤¢¤ó¤Þ¼ÙËâ¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¤ó¤À¤Ã¤Æ¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¤¸¤ã¤¢¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤Æ¤³¤Ã¤Á¤¬¤·¤ã¤Ù¤í¤¦¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡×¡Ö¤â¤È¤â¤È¡¢²¶¤¿¤Á¤Ï¥Ï¥¬¥¿¦¿Í¤¬½¸¤Þ¤ë¤è¤¦¤Ê¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ã¤Æ¹¥¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤·¤Í¡×¤ÈÆÈ¼«¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ËÃ©¤êÃå¤¤¤¿·Ð°Þ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¤Û¤«¤Ë¤â»ïÌÌ¤Ç¤Ï¡¢¤Û¤«¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¤È¤Îº¹ÊÌ²½¤ä¡¢¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤«¤é¸«¤¿°õ¾Ý¤â¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
YouTube¡¦TikTok¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤Î±Æ¶ÁÎÏ¤ËÃåÌÜ¤·¤¿»¨»ï¡Ö¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¥Þ¥¬¥¸¥ó¡×¡£É½»æ¡¦´¬Æ¬ÆÃ½¸¤Ë¤ÏTV¤Î¿·ÈÖÁÈ¤ä¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤¬ÏÃÂê¤ÎµµÍüÏÂÌé¤¬ÅÐ¾ì¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤Î±Æ¶ÁÎÏ¤ò¥é¥ó¥¥ó¥°²½¤·¤¿¡Ö2025Ç¯¾åÈ¾´üYouTube¡¦TikTok±Æ¶ÁÎÏ¥È¥ì¥ó¥É¥é¥ó¥¥ó¥°TOP30¡×¤òÈ¯É½¡£·ÝÇ½¿Í¡¢¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¡¢VTuber¡¢¥²¡¼¥àÇÛ¿®¡¢¥«¥Ã¥×¥ë¡¦É×ÉØ·Ï¡¢ÈþÍÆ·Ï¤È¤¤¤Ã¤¿¥¸¥ã¥ó¥ëÊÌ¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¤Ï¡¢³ÆÊ¬Ìî¤Î¥È¥ì¥ó¥É¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤ò²òÀâ¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ËÜÅÄ¶ÁÌð¡¢JO1¤ÎÂçÊ¿¾ÍÀ¸¡¢M!LK¡¢Ê¡ËÜè½»Ò¡õFANTASTICSÈ¬ÌÚÍ¦À¬¤é¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥°¥é¥Ó¥¢¡õ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¤ªÆÏ¤±¡£¤½¤Î¤Û¤«¡¢5¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿OWV¡¢TV¥¢¥Ë¥á¡Ö¤ª¤½¾¾¤µ¤ó¡×À¼Í¥¤ÎÃæÂ¼Íª°ì¡õ¾®ÌîÂçÊå¡¢SNSÁí¥Õ¥©¥í¥ï¡¼200Ëü¿ÍÄ¶¤Î¿Íµ¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡¦¥Ñ¥Ú¥Ã¥È¥¹¥ó¥¹¥ó¡¢¡Ö¥¨¥¬¤Á¤ã¤ó¤Í¤ë¡×¥Ö¥ê¡¼¥ÕÃÄ¤é¤¬¡¢ÏÃÂê¤Î¥È¥Ô¥Ã¥¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ë¡£¥Ð¥Ã¥¯¥«¥Ð¡¼¡¦´¬ËöÆÃ½¸¤Ë¤Ï¿·¥°¥ë¡¼¥×·ëÀ®¤ÇÏÃÂê¤ÎÀ¾»³ÃÒ¼ù¡õÁ°ÅÄÂçÊå¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÎáÏÂ¥í¥Þ¥ó¡¢ÀïÍ§¡¦¥ä¡¼¥ì¥ó¥º¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸
¢¡¥ä¡¼¥ì¥ó¥º¡Ö¥é¥¸¥ª¤Î¸×¡×¤Ç¡È¥Ï¥¬¥¿¦¿Í¡ÉÊç½¸¤·¤Ê¤¤ÍýÍ³
ÈÖÁÈ³«»Ï¤Î·Ð°Þ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÆê¸¶¿¿¼ù¤¬¡Ö¤â¤È¤â¤È¤ÏGERA¤Ã¤Æ¡¢·Ý¿Í¤ò½¸¤á¤Æ¤Ê¤ó¤«ÌÌÇò¤¤¤³¤È¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡¢ËÍ¤¬Î©¤Á¾å¤²¤¿²ñ¼Ò¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡Ä¡×¤È²¿¿©¤ï¤Ì´é¤Ç¸ì¤ê¤Ï¤¸¤á¤ë¤È¡¢½Ð°æÈ»Ç·²ð¤Ï¡Ö°ã¤¦¤Ç¤·¤ç¡ª¤¢¤Ê¤¿¤¬ÁÏ»Ï¼Ô¡©¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¡£¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç¤ÎÈÖÁÈ³«»Ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï½Ð°æ¤¬¡ÖÀµ³Î¤Ë¸À¤¦¤È¡¢¥³¥í¥ÊÁ°¤Ë¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¼õ¤±¤Æ¤«¤é¥³¥í¥Ê¤¬Î®¹Ô¤ê½Ð¤·¤Æ¡¢½é²ó¤Î¼ýÏ¿¤¬¤À¤¤¤Ö¸å¤íÅÝ¤·¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡Ö²æ¡¹¤ÎÈÖÁÈ¤òÄ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ë¡¢Âç´îÍø¹¥¤¤Ê¤ª¾Ð¤¤¥ª¥¿¥¯¤Î¿Í¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¡ª¤½¤¦¤¤¤¦¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¥Õ¥¡¥óÁØ¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¡¢¤¿¤Ö¤ó²¶¤¿¤Á¤¬¤·¤ã¤Ù¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤òÄ°¤¤¿¤¤¤ó¤À¡¢¤¢¤ó¤Þ¼ÙËâ¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¤ó¤À¤Ã¤Æ¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¤¸¤ã¤¢¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤Æ¤³¤Ã¤Á¤¬¤·¤ã¤Ù¤í¤¦¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡×¡Ö¤â¤È¤â¤È¡¢²¶¤¿¤Á¤Ï¥Ï¥¬¥¿¦¿Í¤¬½¸¤Þ¤ë¤è¤¦¤Ê¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ã¤Æ¹¥¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤·¤Í¡×¤ÈÆÈ¼«¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ËÃ©¤êÃå¤¤¤¿·Ð°Þ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¤Û¤«¤Ë¤â»ïÌÌ¤Ç¤Ï¡¢¤Û¤«¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¤È¤Îº¹ÊÌ²½¤ä¡¢¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤«¤é¸«¤¿°õ¾Ý¤â¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¡µµÍüÏÂÌé¤¬É½»æÅÐ¾ì¡Ö¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¥Þ¥¬¥¸¥ó¡×
YouTube¡¦TikTok¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤Î±Æ¶ÁÎÏ¤ËÃåÌÜ¤·¤¿»¨»ï¡Ö¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¥Þ¥¬¥¸¥ó¡×¡£É½»æ¡¦´¬Æ¬ÆÃ½¸¤Ë¤ÏTV¤Î¿·ÈÖÁÈ¤ä¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤¬ÏÃÂê¤ÎµµÍüÏÂÌé¤¬ÅÐ¾ì¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤Î±Æ¶ÁÎÏ¤ò¥é¥ó¥¥ó¥°²½¤·¤¿¡Ö2025Ç¯¾åÈ¾´üYouTube¡¦TikTok±Æ¶ÁÎÏ¥È¥ì¥ó¥É¥é¥ó¥¥ó¥°TOP30¡×¤òÈ¯É½¡£·ÝÇ½¿Í¡¢¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¡¢VTuber¡¢¥²¡¼¥àÇÛ¿®¡¢¥«¥Ã¥×¥ë¡¦É×ÉØ·Ï¡¢ÈþÍÆ·Ï¤È¤¤¤Ã¤¿¥¸¥ã¥ó¥ëÊÌ¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¤Ï¡¢³ÆÊ¬Ìî¤Î¥È¥ì¥ó¥É¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤ò²òÀâ¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ËÜÅÄ¶ÁÌð¡¢JO1¤ÎÂçÊ¿¾ÍÀ¸¡¢M!LK¡¢Ê¡ËÜè½»Ò¡õFANTASTICSÈ¬ÌÚÍ¦À¬¤é¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥°¥é¥Ó¥¢¡õ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¤ªÆÏ¤±¡£¤½¤Î¤Û¤«¡¢5¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿OWV¡¢TV¥¢¥Ë¥á¡Ö¤ª¤½¾¾¤µ¤ó¡×À¼Í¥¤ÎÃæÂ¼Íª°ì¡õ¾®ÌîÂçÊå¡¢SNSÁí¥Õ¥©¥í¥ï¡¼200Ëü¿ÍÄ¶¤Î¿Íµ¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡¦¥Ñ¥Ú¥Ã¥È¥¹¥ó¥¹¥ó¡¢¡Ö¥¨¥¬¤Á¤ã¤ó¤Í¤ë¡×¥Ö¥ê¡¼¥ÕÃÄ¤é¤¬¡¢ÏÃÂê¤Î¥È¥Ô¥Ã¥¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ë¡£¥Ð¥Ã¥¯¥«¥Ð¡¼¡¦´¬ËöÆÃ½¸¤Ë¤Ï¿·¥°¥ë¡¼¥×·ëÀ®¤ÇÏÃÂê¤ÎÀ¾»³ÃÒ¼ù¡õÁ°ÅÄÂçÊå¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û