ÁÒÅÄ¿¿Í³Èþ»á¡¡±óÌî¤Ê¤®¤³¤µ¤ó¤ò¤·¤Î¤Ö¡Ö¤È¤Æ¤âÀµÄ¾¤Ç¡¢¿¿ÌÌÌÜ¤Ê¿Í¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡Ì¡²è²È¤ÎÁÒÅÄ¿¿Í³Èþ»á¤¬£±£·Æü¡¢£Ø¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£Æ±Æü¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿±óÌî¤Ê¤®¤³¤µ¤ó¤ò¤·¤Î¤ó¤À¡£
¡¡ÁÒÅÄ»á¤Ï¡Ö¤Ê¤®¤µ¤ó¡¢±óÌî¤Ê¤®¤³¤µ¤ó¤¬Ë´¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤Æ¤âÀµÄ¾¤Ç¡¢¿¿ÌÌÌÜ¤Ê¿Í¤Ç¤·¤¿¡×¤È±óÌî¤µ¤ó¤Î¿ÍÊÁ¤Ë¿¨¤ì¡ÖÈà½÷¤Î¤¿¤á¤Ë²¿¤«¤â¤Ã¤È½ÐÍè¤¿¤Ï¤º¡¢¤¤¤ä¡¢¤½¤ì¤ÏÆñ¤·¤«¤Ã¤¿¡¢¤È¡¢²¿ÅÙ¤â¤°¤ë¤°¤ë¹Í¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£ÅÁ¤¨¤¿¤¤¤³¤È¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿ÄÉ¡¹½ñ¤¤¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢±óÌî¤µ¤ó¤È¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¡£Â³¤±¤Æ¡Ö¼Ì¿¿¤ÏÌó£·Ç¯Á°¡¢º£¤Ï¤â¤¦¤Ê¤¤Î©ÆÝ²°¤Ç¡£¤Ê¤®¤µ¤ó¤Ï¼ò¹ë¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡±óÌî¤µ¤ó¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï£³Æü¤ËÅÔÆâ¤Ë¤¢¤ë¼«Âð¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ËµßµÞ¼Ö¤¬½ÐÆ°¤·¤¿¤³¤È¤¬Íâ£´Æü¡¢ÌÀ¤ë¤ß¤Ë½Ð¤¿¡£½÷À¤Î°äÂÎ¤¬È¯¸«¤µ¤ì¡¢ÁÜººÅö¶É¤¬´ÕÄê¤·¤Æ¤¤¤¿¡££±£·Æü¡¢¿ÆÂ²¤¬¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¤·¡Ö¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢±óÌî¤Ê¤®¤³¡ÊµýÇ¯£´£µºÐ¡Ë¤¬±ÊÌ²¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤´Êó¹ð¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤ÈÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£