創業40周年となるフランス老舗メーカーのMicroids社が、寺沢武一氏の漫画原作アニメのゲーム化作品である『スペースアドベンチャーコブラ - ザ・アウェイクニング』の新プレイトレーラーを公開した。

本作は、Magic Pocketsが開発し、2025年8月26日にPlayStation5、Xbox Series、Nintendo Switch、PCで発売される。

Space Adventure Cobra - The Awakening - Gameplay Trailer:

https://youtu.be/_gCnsvIbWRg?si=Jwd2YgngrmENuMAN



1978年に寺沢武一氏が創作した「コブラ」は、SF、アクション、ミステリーを融合させたプロットで、世界中のファンを魅了してきた。

主人公のコブラは、サイバネティックな左腕に装備したサイコガンと、忠実なパートナーであるアルマロイド・レディと共に、宇宙を股にかけた冒険を繰り広げる。

本作はアニメシリーズの最初の12エピソードをカバーし、キャプテン・ネルソンの財宝をフィーチャーした冒険を追体験できる。

体験版はSteam、PlayStation5、Xbox Series、Nintendo Switchで配信中。正式発売に先駆けてゲームの世界観やメカニクス、アートディレクションを体験可能だ。

宿敵ロイヤル・シスターズや恐ろしいクリスタル・ボウイなど、登場人物達もさまざま。サイコガンやコルトパイソン77、シガー、グラップリングフックなど、象徴的な武器やガジェットを活用しながら、トラップだらけのレベルでエキゾチックな惑星を訪れ、コブラの超人的な能力を駆使して敵を倒そう。

ゲームの難易度は3段階から選択可能。さらに2人協力プレイにも対応している。

デジタルエディションは以下の内容:

●ゴールド・エディション(PS5、Xbox Series、Switch):ゲーム本編、ボーナス・ミッション「死のルーレット」、限定「スモーキング・スキン」

●デラックス・エディション(Steam):ゴールドエディションの全コンテンツに加え、デジタル・アートブックとオリジナル・サウンドトラック

NOUVEAU GAMEPLAY TRAILER ! Le légendaire pirate de l'espace de Buichi Terasawa est de retour dans Space Adventure Cobra - The Awakening !Psychogun, plateformes, énigmes, humour et action vous attendent le 26 août sur PC, Nintendo Switch, Xbox Series et PS5 ! pic.twitter.com/53xFkxjtYL— Microids - Wishlist Syberia Remastered now! (@Microids_off) July 15, 2025