¥À¡¼¥¹¥Ù¡¼¥À¡¼¤È¥ë¡¼¥¯¤ÎÂÐ·è¤Ç»ÈÍÑ¤µ¤ì¤¿¥é¥¤¥È¥»¡¼¥Ð¡¼¡¢Íî»¥Í½ÁÛ²Á³Ê¤Ï4²¯Ä¶¤¨?!
ÅÁÀâ¤Î¿Æ»ÒÂÐ·è¤Î¥é¥¤¥È¥»¡¼¥Ð¡¼¡ª
¥¹¥¿¡¼¡¦¥¦¥©¡¼¥º´ØÏ¢¤Î¥°¥Ã¥º¤¬¥ª¡¼¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë¤¤¤í¤¤¤í½Ð¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤³ºÇ¶á¤Ç°ìÈÖ¥¨¥¥µ¥¤¥È¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤â¤Î¤¬¥ª¡¼¥¯¥·¥ç¥ó¤ËÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥À¡¼¥¹¡¦¥Ù¥¤¥À¡¼¤Î¥é¥¤¥È¥»¡¼¥Ð¡¼¤Ç¤¹¡£
¡Ø¥¹¥¿¡¼¡¦¥¦¥©¡¼¥º ¥¨¥Ô¥½¡¼¥É5/Äë¹ñ¤ÎµÕ½±¡Ù¤È¡Ø¥¹¥¿¡¼¡¦¥¦¥©¡¼¥º ¥¨¥Ô¥½¡¼¥É6/ ¥¸¥§¥À¥¤¤Îµ¢´Ô¡Ù¤Ç¥À¡¼¥¹¡¦¥Ù¥¤¥À¡¼¤ò±é¤¸¤¿ÇÐÍ¥¤Î¥Ç¥ô¥£¥Ã¥É¡¦¥×¥é¥¦¥º¤È¡¢¥¹¥¿¥ó¥È¤ÎÇÐÍ¥¤µ¤ó¤¬¼ÂºÝ¤Ë»ÈÍÑ¤·¤¿¤È³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥é¥¤¥È¥»¡¼¥Ð¡¼¤ÎÊÁ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ï¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤»ê¶Ë¤Î¥³¥ì¥¯¥¿¡¼¥º¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ä¤Ï¤ê¹â³ÛÍî»¥Í½ÁÛ¤¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇÄã¤Ç¤â100Ëü¥É¥ë¡ÊÌó1²¯6,000Ëü±ß¡Ë¡¢¹â¤±¤ì¤Ð300Ëü¥É¥ë¡ÊÌó4²¯8,000Ëü±ß¡Ë°Ê¾å¤ÇÍî»¥¤µ¤ì¤ë¤È¸«¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥À¡¼¥¹¡¦¥Ù¥¤¥À¡¼ vs. ¥ë¡¼¥¯¡¦¥¹¥«¥¤¥¦¥©¡¼¥«¡¼
¥ª¡¼¥¯¥·¥ç¥ó²ñ¼ÒPropstore¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2022Ç¯¤Ë¤Ï±Ç²è¤Ç»ÈÍÑ¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿X¥¦¥£¥ó¥°ÀïÆ®µ¡¤Î¥ß¥Ë¥Á¥å¥¢¤¬230Ëü¥É¥ë¡ÊÌó3²¯4000Ëü±ß¡Ë°Ê¾å¤ÇÍî»¥¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Î¥Ù¥¤¥À¡¼¤Î¥é¥¤¥È¥»¡¼¥Ð¡¼¤Ï¤½¤Î¶â³Û¤òÄ¶¤¨¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£ ¤½¤·¤Æ¤³¤ì¤Û¤É¤Î¹â³Û¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ëÍýÍ³¤Ï¡¢¤³¤Î¥é¥¤¥È¥»¡¼¥Ð¡¼¡¢¥À¡¼¥¹¡¦¥Ù¥¤¥À¡¼¤¬¥ë¡¼¥¯¡¦¥¹¥«¥¤¥¦¥©¡¼¥«¡¼¤È·«¤ê¹¤²¤¿¤¢¤Î¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤ÎÂÐ·è¤Ç¼ÂºÝ¤Ë»ÈÍÑ¤µ¤ì¤¿¾®Æ»¶ñ¤À¤«¤é¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
¾®Æ»¶ñ¤Î¾ÜºÙ
¡¦¸µ¡¹¤Ï¥ô¥£¥ó¥Æ¡¼¥¸¤Î¥¤¥®¥ê¥¹À½¥×¥ì¥¹¥«¥á¥é¤Î¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¥Ï¥ó¥É¥ë¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ëºî¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤³¤Ë¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯À½¤Î¥°¥ê¥Ã¥×¡¢ÅÅÂî¤Î¥Ð¥Ö¥ëÉôÉÊ¡¢Áõ¾þÍÑ¤Î¥ï¥¤¥ä¡¼¤Ê¤É¤ò¼è¤êÉÕ¤±¤Æ¥À¡¼¥¹¡¦¥Ù¥¤¥À¡¼¤ÎÉð´ï¤È¤·¤Æ»Å¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¤µ¤é¤Ë¡¢ÌÚÀ½¤Î¥í¥Ã¥É¤ò¼è¤êÉÕ¤±¤ë¤¿¤á¤ÎÆÃÊÌ¤Ê¥Ö¥ì¡¼¥É¥Þ¥¦¥ó¥È¥·¥¹¥Æ¥à¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÀïÆ®¥·¡¼¥ó¤Ç¼ÂºÝ¤Ë»È¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦¤½¤ÎÌÚÀ½¤Î¥í¥Ã¥É¤Ï¡¢¸å¤Ë¼êºî¶È¤ÇÄÉ²Ã¤µ¤ì¤¿»ë³Ð¸ú²Ì¡Ê¥é¥¤¥È¥»¡¼¥Ð¡¼¤ÎÈ¯¸÷¡Ë¤Î¥¬¥¤¥É¤È¤·¤Æ¤â»È¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ºÇ¤â¿Íµ¤¤¬¤¢¤ê¡¢ºÇ¤â¹âÃÍ¤È¤Ê¤ê¤½¤¦
ÆÃÉ®¤¹¤Ù¤¤Ï¡¢¥¹¥¿¡¼¡¦¥¦¥©¡¼¥ºµì»°Éôºî¤Î±Ç²èÆâ¤Ç¤Î»ÈÍÑ¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Ò¡¼¥í¡¼ÍÑ¥é¥¤¥È¥»¡¼¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢°ìÈÌ¤Î¥ª¡¼¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë½ÐÉÊ¤µ¤ì¤¿Í£°ì¤Î¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¥¹¥¿¡¼¡¦¥¦¥©¡¼¥º¤Î¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó³¦¤Ç¤Ï¡¢ºÇ¤âµ®½Å¤Ç¿Íµ¤¤Î¹â¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Propstore¤Î¡Ö¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥ÈµÇ°ÉÊ¥ª¡¼¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤Ï¡¢9·î¤Ë¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ç³«ºÅÍ½Äê¡£¥¤¥ó¥Ç¥£¡¦¥¸¥ç¡¼¥ó¥º¤Î¡ØºÇ¸å¤ÎÀ»Àï¡Ù¤Ç»È¤ï¤ì¤¿¥à¥Á¤ä¥Ù¥ë¥È¡¢¡Ø¥í¡¼¥É¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥ê¥ó¥°¡¿Î¹¤ÎÃç´Ö¡Ù¤Î¥µ¥¦¥í¥ó¤Î¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¤È¤¤¤Ã¤¿ÌÜ¶Ì½ÐÉÊÊª¤â¥í¥ó¥É¥ó¡¢¥Ó¥Ð¥ê¡¼¥Ò¥ë¥º¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤ò½ä¤ë¥×¥ì¥¹¥Ä¥¢¡¼¤Î¸å¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£ Æþ»¥ÊýË¡¤Î¾ÜºÙ¤Ï¡¢Propstore¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¤´³ÎÇ§¤ò¡ª