»þ¤òÄ¶¤¨¡¢Îò»Ë¤¬Â©¤Å¤¯¹ÁÄ®¤Ø¡£¡ÖÌç»Ê¹Á¥ì¥È¥í¡×¤Ç½ä¤ë¥Î¥¹¥¿¥ë¥¸¡¼¤ÈÀä·Ê¤ÎÎ¹
ÌÀ¼£»þÂå¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿Ê¸ÌÀ³«²½¤ÎÎ®¤ì¤ÎÃæ¤Ç¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ë¤Ï¤¢¤Á¤³¤Á¤ËÍÎÉ÷¤Î·úÃÛÊª¤¬·ú¤Æ¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢³¹¤Î¥«¥é¡¼¤òºî¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»þ¤Î·Ð²á¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤â¤Î¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¸Å¤ÎÉ¤¤â¤Î¤ò»Ä¤·¤¿¤Þ¤Þ¡¢¿·¤·¤¤»þÎ®¤Ë¾è¤Ã¤¿·úÊª¤¬²Ã¤ï¤ë¤³¤È¤Ç¡¢³¹¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬¤µ¤é¤Ë°ú¤Î©¤Ä¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¾ì½ê¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤ó¤Ê³¹¤ÎÃæ¤«¤é¡¢´ØÌç³¤¶®¤òÊú¤¨¤ë¶å½£¤ÎÆþ¸ý¤Ë¤¢¤ë¡ÖÌç»Ê¹Á¡Ê¤â¤¸¤³¤¦¡Ë¥ì¥È¥í¡×¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¤¹¤Æ¤¤ÊÉ÷·Ê¤Ë½Ð²ñ¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¤è¡£
¡Ú¥Õ¥©¥È¥®¥ã¥é¥ê¡¼¡Û¤Þ¤ë¤Ç¥¿¥¤¥à¥¹¥ê¥Ã¥×¤·¤¿¤ß¤¿¤¤¡© ¡ÖÌç»Ê¹Á¥ì¥È¥í¡×¤ÎÉ÷·Ê¤ò½ä¤ë
³«¹Á¤«¤é130Ç¯°Ê¾å¤¬·Ð²á¤·¤Æ¡¢µÒÁ¥¤ÎÆþ¹Á¤Ï¥¯¥ë¡¼¥ºÁ¥¤Î¤ß¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸½ºß¤Ç¤âÌç»Ê¹Á¤Ë¤ÏÌÀ¼£»þÂå¤«¤éÂçÀµ»þÂå¤Ë¤«¤±¤Æ·ú¤Æ¤é¤ì¤¿ÍÎÉ÷·úÃÛ¤¬¿ôÂ¿¤¯»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
JRÌç»Ê¹Á±Ø¤ò¹ß¤ê¤Æ¤¹¤°¤Î¤È¤³¤í¤Ë¤¢¤ë¡ÖµìÂçºå¾¦Á¥¡×¤â¤½¤ó¤ÊÍÎÉ÷·úÃÛ¤Î1¤Ä¤Ç¤¹¡£
·ú¤Æ¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï1917Ç¯¡ÊÂçÀµ6Ç¯¡Ë¡£Ìç»Ê¹Á¤«¤é½Ð¤Æ¤¤¤¿ÂçÎ¦¹ÒÏ©¤ÎµÒÁ¥¤Ë¾è¤ê¹þ¤à¿Í¤¿¤Á¤ÎÂÔ¹ç¼¼¤È¤·¤Æ»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¸½ºß¤Ï1³¬¤¬¡Ö¥Ï¡¼¥È¥«¥¯¥Æ¥ë¡×¤Ç¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¥¤¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥¿¡¼¤ï¤¿¤»¤»¤¤¤¾¤¦¤µ¤ó¡ÊËÌ¶å½£»Ô½Ð¿È¡Ë¤Î¥®¥ã¥é¥ê¡¼¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾èµÒÁý¤ËÂÐ±þ¤·¤ÆÌç»Ê±Ø¡Ê½éÂå¡Ë¤Ï1914Ç¯¡ÊÂçÀµ3Ç¯¡ËÏ¢ÍíÁ¥¤Î¹Á¶á¤¯¤Ë°ÜÅ¾¡£¤³¤Î¤È¤¤ËÂ¤¤é¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢º£¤¢¤ëÌç»Ê¹Á±Ø¤Î±Ø¼Ë¤Ç¤¹¡£
Ä¹¤é¤¯Ìç»Ê±Ø¤È¤·¤Æ¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢1942Ç¯¡Ê¾¼ÏÂ17Ç¯¡Ë¤Î´ØÌç¥È¥ó¥Í¥ë³«ÄÌ¤Ë¤è¤ê±ØÌ¾¤ò´ØÌç¥È¥ó¥Í¥ë¤Î½Ð¸ý¤Ë¤¢¤ëº£¤ÎÌç»Ê±Ø¤Ë¾ù¤ê¡¢Ìç»Ê¹Á±Ø¤Ë²þ¾Î¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦Îò»Ë¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Ìç»Ê¹Á±Ø¤Î±Ø¼Ë¤Ï¡¢·úÀßÅö»þ¤ËÁ´À¤³¦¤ÇÎ®¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¿¥Í¥ª¡¦¥ë¥Í¥Ã¥µ¥ó¥¹ÍÍ¼°¤Î·úÊª¤Ç¡¢Á´¹ñ¤Ç½é¤á¤Æ¸½Ìò¤Î±Ø¼Ë¤È¤·¤Æ½ÅÍ×Ê¸²½ºâ¤Î»ØÄê¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£Â¾¤Ë±Ø¼Ë¤Î¤Þ¤Þ¤Ç½ÅÍ×Ê¸²½ºâ¤Ë»ØÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÅìµþ±Ø´Ý¤ÎÆâ±Ø¼Ë¡ÊÅìµþÅÔ¡Ë¤ÈµìÂç¼Ò±Ø¡ÊÅçº¬¸©¡Ë¤Î¤ß¤È¤¤¤¦µ®½Å¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤¹¡£
·úÂ¤¤«¤é100Ç¯¶á¤¯¤¬·Ð²á¤·¤Æ½ý¤ß¤¬·ã¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤òµ¡¤Ë¡¢2012¡Á2019Ç¯¤Ë¤«¤±¤ÆÂÑ¿ÌÂÐºö¤ò´Þ¤á¤¿ÊÝÂ¸½¤Íý¹©»ö¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ÂçÀµ»þÂå¤ÎÁÏ·ú»þ¤Î»Ñ¤ËÉü¸µ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
±Ø¹½Æâ¤ËÆþ¤ë¤È¡¢¹Ô¤»ß¤Þ¤ê¼°¤Î¥Û¡¼¥à¤¬±Ø¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ò°ú¤Î©¤Æ¤Þ¤¹¡£¡Ö¤â¤¸¤³¤¦¡×¤Î±ØÌ¾É¸¤À¤±¤¬¤¢¤ë¥Ù¥ó¥Á¤Î¤Ê¤¤¥Û¡¼¥à¤Ï¡¢»£±Æ¥¹¥Ý¥Ã¥È¤È¤·¤Æ¤âÂç¿Íµ¤¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¶å½£¤ÎÅ´Æ»È¯¾Í¤ÎÃÏ¤òµÇ°¤·¤Æ·úÎ©¤µ¤ì¤¿¡Ö¶å½£¤ÎÅ´Æ»0ËéÈê¡×¤â²þ»¥Á°¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¾è¤ê¹ß¤ê¤¹¤ëºÝ¤Ë¸«¤Æ¤ß¤ë¤È¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡ÖµìÌç»Ê»°°æ¶æ³ÚÉô¡×¤Ï»°°æÊª»º¤Î¼Ò¸ò俱³ÚÉô¤È¤·¤ÆÂçÀµ»þÂå¤Ë·ú¤Æ¤é¤ì¤¿ÍÎ´Û¡£¤â¤È¤â¤È¤ÏÌç»Ê¶èÆâ¤ÎÊÌ¤Î¾ì½ê¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ìç»Ê¹Á¥ì¥È¥í¤ÎÀ°È÷¤Ë¤¢¤ï¤»¤ÆÌç»Ê¹Á±Ø¤Î¶á¤¯¤Ë°ÜÃÛ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¸½ºß¤ÏÌç»Ê¶èÀ¸¤Þ¤ì¤Îºî²È¡¦ÎÓÉçÈþ»Ò¤Ë´Ø¤¹¤ë»ñÎÁ¼¼¤ä¡¢ÊªÍý³Ø¼Ô¤Î¥¢¥¤¥ó¥·¥å¥¿¥¤¥óÇî»ÎÉ×ºÊ¤¬ÂÚºß¤·¤¿Éô²°¤¬¸«³Ø¤Ç¤¤ë¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤È¤·¤Æ¤â»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥×¥ì¥ß¥¢¥Û¥Æ¥ëÌç»Ê¹Á¤Î¸þ¤«¤¤¡¢´ßÊÉ±è¤¤¤ËÎ©¤Ä¥ì¥ó¥¬Â¤¤ê¤Î·úÊª¤Ï¡ÖµìÌç»ÊÀÇ´Ø¡×¡£Ìç»Ê¹Á¥ì¥È¥í¤ÎÃæ¤Ç¤Ï°ìÈÖ¸Å¤¯¡¢ÌÀ¼£»þÂåËö´ü¤Î·úÂ¤¤Ç¾¼ÏÂ»þÂå½é´ü¤Þ¤Ç¸½Ìò¤ÎÀÇ´Ø¤È¤·¤Æ»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿·úÊª¤Ç¤¹¡£¸½ºß¤ÏÌç»Ê¹Á¤òÅ¸Ë¾¤·¤¿¤ê¡¢°ìµÙ¤ß¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë´Ñ¸÷»ÜÀß¤È¤·¤Æ»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖµìÌç»ÊÀÇ´Ø¡×¤Î±ü¤Ë¤¢¤ë·úÊª¤Ï¡ÖÂçÏ¢Í§¹¥µÇ°´Û¡×¡£Ìç»Ê¹Á¤¬¤¢¤ëËÌ¶å½£»Ô¤Ï¡¢¤«¤Ä¤ÆÂçÎ¦ËÇ°×¤Ç¸òÎ®¤Î¤¢¤Ã¤¿Ãæ¹ñ¡¦ÂçÏ¢»Ô¤ÈÍ§¹¥ÅÔ»Ô¤Î´Ø·¸¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÍ§¹¥¤Î¾Ú¤È¤·¤Æ¡¢ÂçÏ¢»Ô¤Ë¼Âºß¤¹¤ë1902Ç¯¡ÊÌÀ¼£35Ç¯¡Ë·úÂ¤¤ÎÅ´Æ»µ¥Á¥²ñ¼Ò¤Î·úÊª¤òÊ£À½¤·¡¢ºÆ¸½¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬¡ÖÂçÏ¢Í§¹¥µÇ°´Û¡×¤Ç¤¹¡£¸½ºß¤Ç¤Ï¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤ò´Þ¤à´Ñ¸÷»ÜÀß¤È¤·¤Æ»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿³¤±è¤¤¤Ë¤¢¤ë¥×¥ì¥ß¥¢¥Û¥Æ¥ëÌç»Ê¹Á¤Ï¡¢Ìç»Ê¹Á¥ì¥È¥í¤ÎÀ°È÷¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ1998Ç¯¡ÊÊ¿À®10Ç¯¡Ë¤Ë·ú¤Æ¤é¤ì¤¿¥Û¥Æ¥ë¡£Îò»Ë¤³¤½Àõ¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î·úÃÛ²È¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿ÉÔ»×µÄ¤Ê·Á¤Î·úÊª¤ÏÌç»Ê¹Á¥ì¥È¥í¤ÎÊ·°Ïµ¤¤Ë¥Þ¥Ã¥Á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
¥ì¥È¥í¤ÊÍÎÉ÷·úÃÛ°Ê³°¤Ë¤â¡¢Á¥¤òÄÌ¤¹¤È¤¤À¤±¶¶¤²¤¿¤¬¾å¤¬¤ë¤Ï¤Í¶¶¡Ö¥Ö¥ë¡¼¥¦¥¤¥ó¥°¤â¤¸¡×¤ä¡¢Ìç»Ê¹ÁÈ¯¾Í¤Î¡Ö¥Ð¥Ê¥Ê¤ÎÃ¡¤Çä¤ê¡×¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿¥Ð¥Ê¥Ê¥Þ¥ó¤Î¥â¥Ë¥å¥á¥ó¥È¤Ê¤É¸«¤É¤³¤í¤¬ËþºÜ¡£
³¤¤Î¶á¤¯¤Ë´ó¤ì¤ÐÂÐ´ß¤ÎËÜ½£¡¦²¼´Ø¤È´ØÌç¶¶¤òË¾¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤æ¤Ã¤¯¤ê»¶ºö¤ò³Ú¤·¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Ìç»Ê¹Á¥ì¥È¥íÅ¸Ë¾¼¼¤«¤é¤Ï¡¢Ìç»Ê¹Á¥ì¥È¥íÃÏ¶è¤ä´ØÌç³¤¶®¡¢´ØÌç¶¶¤ò¸«²¼¤í¤»¤Þ¤¹¡£¾å¤«¤é¸«²¼¤í¤¹Ìç»Ê¹Á¥ì¥È¥í¤ÎÍÎÉ÷·úÃÛ¤ÏÃÏ¾å¤«¤é¸«¤ë¤Î¤È¤Ï°ã¤Ã¤¿¤è¤µ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÂÐ´ß¤ÎËÜ½£¤Î¶á¤µ¤â´Þ¤á¤Æ¡¢²þ¤á¤Æ´ØÌç³¤¶®¤ÎÉý¤Î¶¹¤µ¤ò¼Â´¶¤Ç¤¤ë¾ì½ê¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
³¤¤ÎÊý¤Ë¶á¤Å¤¤¤Æ´ØÌç³¤¶®¤ò±ýÍè¤¹¤ëÁ¥¤ò¤¸¤Ã¤¯¤ê¤ÈÄ¯¤á¤ë¤Î¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢»þ´Ö¤¬µö¤»¤Ð¥Î¡¼¥Õ¥©¡¼¥¯¹¾ì¤Î¤µ¤é¤ËÀè¤Ë¤¢¤ë´ØÌç¥È¥ó¥Í¥ë¡Ê¿ÍÆ»¡Ë¤ò»È¤Ã¤ÆÂÐ´ß¤ÎËÜ½£¤Ë¤ï¤¿¤ë¤Ê¤É¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¤è¡£
Ìç»Ê¹Á±Ø¶á¤¯¤Î¶å½£Å´Æ»µÇ°´Û±Ø¤«¤é´ØÌç³¤¶®¤á¤«¤ê±Ø¤Þ¤Ç¤ÎÌó2km¤ò10Ê¬¤«¤±¤Æ¿Ê¤ß¤Þ¤¹¡£ÅÓÃæ¤Ë¤Ï½Ð¸÷Èþ½Ñ´Û±Ø¤È¥Î¡¼¥Õ¥©¡¼¥¯¹¾ì±Ø¤¬¤¢¤ê¡¢ÅÓÃæ¤Ç¤Î¾è¤ê¹ß¤ê¤â²ÄÇ½¡£
¥Î¡¼¥Õ¥©¡¼¥¯¹¾ì¤ä´ØÌç¥È¥ó¥Í¥ë¡Ê¿ÍÆ»¡Ë¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤Ë¤âÊØÍø¤Ê¤Î¤Ç¡¢Áë¤Î¤Ê¤¤¥È¥í¥Ã¥³Îó¼Ö¤ÇÄ¬É÷¤òÍá¤Ó¤Ê¤¬¤é¤Î¤ó¤Ó¤ê¤È°ÜÆ°¤¹¤ë¤Î¤â³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
Ìç»Ê¹Á±Ø±Ø¼Ë¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤Æ¡¢Ìç»Ê¹Á¥ì¥È¥íÃÏ¶è¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ëÍÎÉ÷·úÃÛ¤¬¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
Ãë´Ö¤â³¹¤ò¤¹¤Æ¤¤ËºÌ¤ëÍÎÉ÷·úÃÛ¤¬¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤ë¤ÈÊ·°Ïµ¤¤¬°ìÊÑ¤·¡¢·úÊª¤ÎÈþ¤·¤µ¤¬¤¤¤Ã¤½¤¦°ú¤Î©¤Á¤Þ¤¹¤Í¡£
·úÊª¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢´ØÌç¶¶¤Î¼çÅã¤ä¥±¡¼¥Ö¥ë¤Ë¤âÌÀ¤«¤ê¤¬¤Ä¤¤¤ÆÈþ¤·¤¤Ìë·Ê¤¬¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤Ç¤¤ì¤ÐÌç»Ê¹Á¤Ë1ÆüÂÚºß¤·¤ÆÃë¤ÈÌë¤Ë¤½¤ì¤¾¤ì»¶ºö¤·¤Æ¤ß¤ë¤³¤È¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ´ØÌç³¤¶®Â¦¤ÎÅ¸Ë¾¤ËÌÜ¤ò°Ü¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢²¼´Ø¤Î³¹¤ÎÅô¤ê¤ä°Ç¤ËÇò¤¯Éâ¤«¤Ó¾å¤¬¤Ã¤¿´ØÌç¶¶¤¬Ë¾¤á¤Þ¤¹¡£Èþ¤·¤¤Ìë·Ê¤ò¿´¤æ¤¯¤Þ¤Ç´®Ç½¤¹¤ë¤È¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤â¤Á¤í¤ó¤Õ¤¯ÎÁÍý¤¬¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤ªÅ¹¤âÌç»Ê¹Á¼þÊÕ¤ËËÉÙ¤Ë¤½¤í¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¤Õ¤¯¤µ¤·¡×¡¢¡Ö¤Õ¤¯¤Î¤Ò¤ì¼ò¡×¤Ë¡Ö¤Õ¤¯¤Á¤ê¡×¡¢¡Ö¤Õ¤¯»¨¿æ¡×¤È¡Ö¤Õ¤¯¡×¤Å¤¯¤·¤Î¥Õ¥ë¥³¡¼¥¹¤ò½Ð¤¹¤ªÅ¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤¼¤¤¤¿¤¯¤ËËÜ¾ì¤Î¤Õ¤¯ÎÁÍý¤ò³Ú¤·¤à¤Î¤â¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Ìç»Ê¹Á¤Î¿Íµ¤¥°¥ë¥á¤È¤¤¤¨¤Ð¡Ö¾Æ¤¥«¥ì¡¼¡×¤âËº¤ì¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£¥«¥ì¡¼¤Ë¥Á¡¼¥º¤ÈÍñ¤ò¤«¤±¤Æ¥ª¡¼¥Ö¥ó¤Ç¾Æ¤¯¤È¤¤¤¦Ìç»Ê¹ÁÈ¯¾Í¤Î¥°¥ë¥á¡£¤ªÅ¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Õ¤°¡Ê¤Õ¤¯¡Ë¤ä¤¯¤¸¤é¤ò¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤¹¤ë¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥á¥Ë¥å¡¼¤Î¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥¢¥Ä¥¢¥Ä¤Ç¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤æ¤Ã¤¯¤ê¿©¤Ù¤ëÉ¬Í×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¼¤Ò¿©¤Ù¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
ÀÎ²û¤«¤·¤¤¤â¤Î¤È¿·¤·¤¤¤â¤Î¤¬Æ±µï¤·¤Ä¤Ä¡¢Ï¢·È¤·¤ÆÌ¥ÎÏ¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤ëÌç»Ê¹Á¥ì¥È¥í¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¤¤«¤¬¤À¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¸«¤É¤³¤í¤È¤ª¤¤¤·¤¤¤â¤Î¤¬ËþºÜ¤ÎÌç»Ê¹Á¤Ø¤¼¤Ò½Ð¤«¤±¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ËÌ¶å½£¶õ¹Á¤«¤éÀ¾Å´¥Ð¥¹µàÌÖ¡Ê¤¯¤µ¤ß¡Ë±Ø¹Ô¤¤Ë¾è¼Ö¡£µàÌÖ±Ø¤«¤éJRÆüËÀþ¤Ç¾®ÁÒ¤Ø¹Ô¤¡¢JR¼¯»ùÅçÀþ¤Ë¾è¤ê´¹¤¨¤ÆÌç»Ê¹Á±Ø²¼¼Ö¡£µàÌÖ¤«¤éÌç»Ê¹Á¤Þ¤ÇÄ¾ÄÌ¤¹¤ëÎó¼Ö¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Ê¡²¬¶õ¹Á¤«¤é¤ÏÊ¡²¬»Ô±ÄÃÏ²¼Å´¤ÇÇîÂ¿±Ø²¼¼Ö¡¢JR¼¯»ùÅçÀþ¤Ë¾è¤ê´¹¤¨¤ÆÌç»Ê¹Á±Ø²¼¼Ö¡£
¡ãÅ´Æ»¡ä
»³ÍÛ¿·´´Àþ ¾®ÁÒ±Ø²¼¼Ö¡¢JR¼¯»ùÅçÀþ¤Ë¾è¤ê´¹¤¨¤ÆÌç»Ê¹Á±Ø²¼¼Ö¡£
¡ã¼Ö¡ä
ËÜ½£ÊýÌÌ¤«¤é¤Ï´ØÌçÆ» Ìç»Ê¹Á¥¤¥ó¥¿¡¼¥Á¥§¥ó¥¸¡¢¶å½£ÅçÆâ¤«¤é¤Ï¶å½£Æ» Ìç»Ê¥¤¥ó¥¿¡¼¥Á¥§¥ó¥¸¤¬ºÇ´ó¤ê¡£Ìç»Ê¹Á¥ì¥È¥íÃÏ¶è¼þÊÕ¤ËÍÎÁÃó¼Ö¾ì¤¬ÅÀºß¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
(Ê¸:Â¼ÅÄ ÇîÇ·¡ÊÌ¾½ê¡¦µìÀ×¥¬¥¤¥É¡Ë)
¤½¤ó¤Ê³¹¤ÎÃæ¤«¤é¡¢´ØÌç³¤¶®¤òÊú¤¨¤ë¶å½£¤ÎÆþ¸ý¤Ë¤¢¤ë¡ÖÌç»Ê¹Á¡Ê¤â¤¸¤³¤¦¡Ë¥ì¥È¥í¡×¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¤¹¤Æ¤¤ÊÉ÷·Ê¤Ë½Ð²ñ¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¤è¡£
Ìç»Ê¹Á¤ÏÂçÎ¦ËÇ°×¤Î´ðÃÏ¤È¤·¤Æ±É¤¨¤¿¹ÁÄ®ÃÞË¤ÎÃºÅÄ¤òÊú¤¨¡¢À½Å´¤ò´Þ¤á¤¿¹©¶ÈÎÏ¤ÇÀ®Ä¹¤·¤¿ËÌ¶å½£ÃÏ¶è¡£ÂçÎ¦ËÇ°×¤Î´ðÃÏ¤È¤·¤Æ´ØÌç³¤¶®¤ËÌÌ¤·¤¿Ìç»Ê¹Á¤¬³«¹Á¤·¤¿¤Î¤Ï1889Ç¯¡ÊÌÀ¼£22Ç¯¡Ë¤Î¤³¤È¡£¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î³°¹ÒµÒÁ¥¤¬½ÐÆþ¤ê¤·¤¿Ìç»Ê¹Á¤Ë¤Ï´±Ä£¡¢¶âÍ»µ¡´Ø¡¢¾¦¼Ò¤ä³¤±¿²ñ¼Ò¤Ê¤É¤Î¥Ó¥ë¤¬·ú¤ÁÊÂ¤Ó¡¢¤È¤Æ¤â¤Ë¤®¤ä¤«¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³«¹Á¤«¤é130Ç¯°Ê¾å¤¬·Ð²á¤·¤Æ¡¢µÒÁ¥¤ÎÆþ¹Á¤Ï¥¯¥ë¡¼¥ºÁ¥¤Î¤ß¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸½ºß¤Ç¤âÌç»Ê¹Á¤Ë¤ÏÌÀ¼£»þÂå¤«¤éÂçÀµ»þÂå¤Ë¤«¤±¤Æ·ú¤Æ¤é¤ì¤¿ÍÎÉ÷·úÃÛ¤¬¿ôÂ¿¤¯»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
JRÌç»Ê¹Á±Ø¤ò¹ß¤ê¤Æ¤¹¤°¤Î¤È¤³¤í¤Ë¤¢¤ë¡ÖµìÂçºå¾¦Á¥¡×¤â¤½¤ó¤ÊÍÎÉ÷·úÃÛ¤Î1¤Ä¤Ç¤¹¡£
·ú¤Æ¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï1917Ç¯¡ÊÂçÀµ6Ç¯¡Ë¡£Ìç»Ê¹Á¤«¤é½Ð¤Æ¤¤¤¿ÂçÎ¦¹ÒÏ©¤ÎµÒÁ¥¤Ë¾è¤ê¹þ¤à¿Í¤¿¤Á¤ÎÂÔ¹ç¼¼¤È¤·¤Æ»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¸½ºß¤Ï1³¬¤¬¡Ö¥Ï¡¼¥È¥«¥¯¥Æ¥ë¡×¤Ç¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¥¤¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥¿¡¼¤ï¤¿¤»¤»¤¤¤¾¤¦¤µ¤ó¡ÊËÌ¶å½£»Ô½Ð¿È¡Ë¤Î¥®¥ã¥é¥ê¡¼¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÂçÀµ»þÂå·úÂ¤¤Î¥ì¥È¥í¤Ê±Ø¼Ë¡¢JRÌç»Ê¹Á±Ø¤Î±Ø¼Ë¤ÏÉ¬¸«¡ª¶å½£¤Ç½é¤á¤ÆÅ´Æ»¤¬³«ÄÌ¤·¤¿¤Î¤Ï1891Ç¯¡ÊÌÀ¼£24Ç¯¡Ë¡£Ìç»Ê±Ø¡Ê½éÂå¡Ë¤«¤é·§ËÜ¸©¤Î¶ÌÌ¾±Ø¡ÊÅö»þ¤Ï¹âÀ¥¡Ë¤Þ¤Ç¤Î´Ö¤Ç±¿¹Ô¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£1901Ç¯¡ÊÌÀ¼£34Ç¯¡Ë¤Ë¤Ï´ØÌç³¤¶®¤ÎÂÐ´ß¤Ç¤¢¤ë»³¸ý¸©¤Î²¼´Ø±Ø¡ÊÅö»þ¤ÏÇÏ´Ø¡Ë¤È¤Î´Ö¤ËÏ¢ÍíÁ¥¤¬³«Àß¤µ¤ì¤ÆËÜ½£¤È¶å½£¤ò¤ï¤¿¤ë¾èµÒ¤âÍøÍÑ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¾èµÒÁý¤ËÂÐ±þ¤·¤ÆÌç»Ê±Ø¡Ê½éÂå¡Ë¤Ï1914Ç¯¡ÊÂçÀµ3Ç¯¡ËÏ¢ÍíÁ¥¤Î¹Á¶á¤¯¤Ë°ÜÅ¾¡£¤³¤Î¤È¤¤ËÂ¤¤é¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢º£¤¢¤ëÌç»Ê¹Á±Ø¤Î±Ø¼Ë¤Ç¤¹¡£
Ä¹¤é¤¯Ìç»Ê±Ø¤È¤·¤Æ¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢1942Ç¯¡Ê¾¼ÏÂ17Ç¯¡Ë¤Î´ØÌç¥È¥ó¥Í¥ë³«ÄÌ¤Ë¤è¤ê±ØÌ¾¤ò´ØÌç¥È¥ó¥Í¥ë¤Î½Ð¸ý¤Ë¤¢¤ëº£¤ÎÌç»Ê±Ø¤Ë¾ù¤ê¡¢Ìç»Ê¹Á±Ø¤Ë²þ¾Î¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦Îò»Ë¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Ìç»Ê¹Á±Ø¤Î±Ø¼Ë¤Ï¡¢·úÀßÅö»þ¤ËÁ´À¤³¦¤ÇÎ®¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¿¥Í¥ª¡¦¥ë¥Í¥Ã¥µ¥ó¥¹ÍÍ¼°¤Î·úÊª¤Ç¡¢Á´¹ñ¤Ç½é¤á¤Æ¸½Ìò¤Î±Ø¼Ë¤È¤·¤Æ½ÅÍ×Ê¸²½ºâ¤Î»ØÄê¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£Â¾¤Ë±Ø¼Ë¤Î¤Þ¤Þ¤Ç½ÅÍ×Ê¸²½ºâ¤Ë»ØÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÅìµþ±Ø´Ý¤ÎÆâ±Ø¼Ë¡ÊÅìµþÅÔ¡Ë¤ÈµìÂç¼Ò±Ø¡ÊÅçº¬¸©¡Ë¤Î¤ß¤È¤¤¤¦µ®½Å¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤¹¡£
·úÂ¤¤«¤é100Ç¯¶á¤¯¤¬·Ð²á¤·¤Æ½ý¤ß¤¬·ã¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤òµ¡¤Ë¡¢2012¡Á2019Ç¯¤Ë¤«¤±¤ÆÂÑ¿ÌÂÐºö¤ò´Þ¤á¤¿ÊÝÂ¸½¤Íý¹©»ö¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ÂçÀµ»þÂå¤ÎÁÏ·ú»þ¤Î»Ñ¤ËÉü¸µ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
±Ø¹½Æâ¤ËÆþ¤ë¤È¡¢¹Ô¤»ß¤Þ¤ê¼°¤Î¥Û¡¼¥à¤¬±Ø¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ò°ú¤Î©¤Æ¤Þ¤¹¡£¡Ö¤â¤¸¤³¤¦¡×¤Î±ØÌ¾É¸¤À¤±¤¬¤¢¤ë¥Ù¥ó¥Á¤Î¤Ê¤¤¥Û¡¼¥à¤Ï¡¢»£±Æ¥¹¥Ý¥Ã¥È¤È¤·¤Æ¤âÂç¿Íµ¤¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¶å½£¤ÎÅ´Æ»È¯¾Í¤ÎÃÏ¤òµÇ°¤·¤Æ·úÎ©¤µ¤ì¤¿¡Ö¶å½£¤ÎÅ´Æ»0ËéÈê¡×¤â²þ»¥Á°¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¾è¤ê¹ß¤ê¤¹¤ëºÝ¤Ë¸«¤Æ¤ß¤ë¤È¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Ìç»Ê¹Á¥ì¥È¥í¤òºÌ¤ëÈþ¤·¤¤ÍÎÉ÷·úÃÛ¤È¤¹¤Æ¤¤ÊÉ÷·Ê¤ò½ä¤ëJRÌç»Ê¹Á±Ø¼þÊÕ¤Ë¤Ï¡¢Àè¤Û¤É¾Ò²ð¤·¤¿¡ÖµìÂçºå¾¦Á¥¡×¤ÎÂ¾¤Ë¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÍÎÉ÷·úÃÛ¤¬¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤Æ»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÂçÎ¦ËÇ°×¤Ç±É¤¨¤¿ÌÀ¼£¡¦ÂçÀµ»þÂå¤ò×Ç×Ê¡Ê¤Û¤¦¤Õ¤Ä¡Ë¤È¤µ¤»¤ë²û¤«¤·¤¤Ê·°Ïµ¤¤¬Ì£¤ï¤¨¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¤³¤Î¼þÊÕ¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ¡ÖÌç»Ê¹Á¥ì¥È¥í¡×¤È¤¤¤¦´Ñ¸÷Ì¾½ê¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖµìÌç»Ê»°°æ¶æ³ÚÉô¡×¤Ï»°°æÊª»º¤Î¼Ò¸ò俱³ÚÉô¤È¤·¤ÆÂçÀµ»þÂå¤Ë·ú¤Æ¤é¤ì¤¿ÍÎ´Û¡£¤â¤È¤â¤È¤ÏÌç»Ê¶èÆâ¤ÎÊÌ¤Î¾ì½ê¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ìç»Ê¹Á¥ì¥È¥í¤ÎÀ°È÷¤Ë¤¢¤ï¤»¤ÆÌç»Ê¹Á±Ø¤Î¶á¤¯¤Ë°ÜÃÛ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¸½ºß¤ÏÌç»Ê¶èÀ¸¤Þ¤ì¤Îºî²È¡¦ÎÓÉçÈþ»Ò¤Ë´Ø¤¹¤ë»ñÎÁ¼¼¤ä¡¢ÊªÍý³Ø¼Ô¤Î¥¢¥¤¥ó¥·¥å¥¿¥¤¥óÇî»ÎÉ×ºÊ¤¬ÂÚºß¤·¤¿Éô²°¤¬¸«³Ø¤Ç¤¤ë¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤È¤·¤Æ¤â»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥×¥ì¥ß¥¢¥Û¥Æ¥ëÌç»Ê¹Á¤Î¸þ¤«¤¤¡¢´ßÊÉ±è¤¤¤ËÎ©¤Ä¥ì¥ó¥¬Â¤¤ê¤Î·úÊª¤Ï¡ÖµìÌç»ÊÀÇ´Ø¡×¡£Ìç»Ê¹Á¥ì¥È¥í¤ÎÃæ¤Ç¤Ï°ìÈÖ¸Å¤¯¡¢ÌÀ¼£»þÂåËö´ü¤Î·úÂ¤¤Ç¾¼ÏÂ»þÂå½é´ü¤Þ¤Ç¸½Ìò¤ÎÀÇ´Ø¤È¤·¤Æ»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿·úÊª¤Ç¤¹¡£¸½ºß¤ÏÌç»Ê¹Á¤òÅ¸Ë¾¤·¤¿¤ê¡¢°ìµÙ¤ß¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë´Ñ¸÷»ÜÀß¤È¤·¤Æ»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖµìÌç»ÊÀÇ´Ø¡×¤Î±ü¤Ë¤¢¤ë·úÊª¤Ï¡ÖÂçÏ¢Í§¹¥µÇ°´Û¡×¡£Ìç»Ê¹Á¤¬¤¢¤ëËÌ¶å½£»Ô¤Ï¡¢¤«¤Ä¤ÆÂçÎ¦ËÇ°×¤Ç¸òÎ®¤Î¤¢¤Ã¤¿Ãæ¹ñ¡¦ÂçÏ¢»Ô¤ÈÍ§¹¥ÅÔ»Ô¤Î´Ø·¸¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÍ§¹¥¤Î¾Ú¤È¤·¤Æ¡¢ÂçÏ¢»Ô¤Ë¼Âºß¤¹¤ë1902Ç¯¡ÊÌÀ¼£35Ç¯¡Ë·úÂ¤¤ÎÅ´Æ»µ¥Á¥²ñ¼Ò¤Î·úÊª¤òÊ£À½¤·¡¢ºÆ¸½¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬¡ÖÂçÏ¢Í§¹¥µÇ°´Û¡×¤Ç¤¹¡£¸½ºß¤Ç¤Ï¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤ò´Þ¤à´Ñ¸÷»ÜÀß¤È¤·¤Æ»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿³¤±è¤¤¤Ë¤¢¤ë¥×¥ì¥ß¥¢¥Û¥Æ¥ëÌç»Ê¹Á¤Ï¡¢Ìç»Ê¹Á¥ì¥È¥í¤ÎÀ°È÷¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ1998Ç¯¡ÊÊ¿À®10Ç¯¡Ë¤Ë·ú¤Æ¤é¤ì¤¿¥Û¥Æ¥ë¡£Îò»Ë¤³¤½Àõ¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î·úÃÛ²È¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿ÉÔ»×µÄ¤Ê·Á¤Î·úÊª¤ÏÌç»Ê¹Á¥ì¥È¥í¤ÎÊ·°Ïµ¤¤Ë¥Þ¥Ã¥Á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
¥ì¥È¥í¤ÊÍÎÉ÷·úÃÛ°Ê³°¤Ë¤â¡¢Á¥¤òÄÌ¤¹¤È¤¤À¤±¶¶¤²¤¿¤¬¾å¤¬¤ë¤Ï¤Í¶¶¡Ö¥Ö¥ë¡¼¥¦¥¤¥ó¥°¤â¤¸¡×¤ä¡¢Ìç»Ê¹ÁÈ¯¾Í¤Î¡Ö¥Ð¥Ê¥Ê¤ÎÃ¡¤Çä¤ê¡×¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿¥Ð¥Ê¥Ê¥Þ¥ó¤Î¥â¥Ë¥å¥á¥ó¥È¤Ê¤É¸«¤É¤³¤í¤¬ËþºÜ¡£
³¤¤Î¶á¤¯¤Ë´ó¤ì¤ÐÂÐ´ß¤ÎËÜ½£¡¦²¼´Ø¤È´ØÌç¶¶¤òË¾¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤æ¤Ã¤¯¤ê»¶ºö¤ò³Ú¤·¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Ìç»Ê¹Á¥ì¥È¥íÅ¸Ë¾¼¼¤«¤é´ØÌç³¤¶®¤äÌç»Ê¹Á¤ò¸«²¼¤í¤¹Ìç»Ê¹Á¥ì¥È¥íÃÏ¶è¤ÎÃæ¤Ç°ÛºÌ¤òÊü¤Ä¹âÁØ¤Î·úÊª¤Ï¡ÖÌç»Ê¹Á¥ì¥È¥í¥Ï¥¤¥Þ¡¼¥È¡×¡£·úÃÛ²È ¹õÀîµª¾Ï»áÀß·×¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¡ÖÌç»Ê¹Á¥ì¥È¥í¥Ï¥¤¥Þ¡¼¥È¡×¤ÎºÇ¾å³¬¡Ê31³¬¡Ë¤ÏÅ¸Ë¾Âæ¡ÖÌç»Ê¹Á¥ì¥È¥íÅ¸Ë¾¼¼¡×¤È¤·¤ÆÍÎÁ¤Ç³«Êü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ìç»Ê¹Á¥ì¥È¥íÅ¸Ë¾¼¼¤«¤é¤Ï¡¢Ìç»Ê¹Á¥ì¥È¥íÃÏ¶è¤ä´ØÌç³¤¶®¡¢´ØÌç¶¶¤ò¸«²¼¤í¤»¤Þ¤¹¡£¾å¤«¤é¸«²¼¤í¤¹Ìç»Ê¹Á¥ì¥È¥í¤ÎÍÎÉ÷·úÃÛ¤ÏÃÏ¾å¤«¤é¸«¤ë¤Î¤È¤Ï°ã¤Ã¤¿¤è¤µ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÂÐ´ß¤ÎËÜ½£¤Î¶á¤µ¤â´Þ¤á¤Æ¡¢²þ¤á¤Æ´ØÌç³¤¶®¤ÎÉý¤Î¶¹¤µ¤ò¼Â´¶¤Ç¤¤ë¾ì½ê¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Î¡¼¥Õ¥©¡¼¥¯¹¾ì¤«¤é´ØÌç¶¶¤ò´Ö¶á¤ËË¾¤à¡¢¥È¥ó¥Í¥ë¤òÊâ¤±¤ÐËÜ½£¤Ë¤â¹Ô¤±¤ë¡ªº£¤âÀÎ¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÁ¥¤¬±ýÍè¤¹¤ë´ØÌç³¤¶®¤Ë¤«¤«¤ëÍ£°ì¤Î¶¶¡¢´ØÌç¶¶¡£Ìç»Ê¹Á¥ì¥È¥íÃÏ¶è¤«¤é¤â¤½¤ÎÈþ¤·¤¤»Ñ¤ò¤Ï¤Ã¤¤ê¤È¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¤¬¡¢´ØÌç¶¶¤Î¿¿²¼¤Ë¶á¤¤¥Î¡¼¥Õ¥©¡¼¥¯¹¾ì¤Þ¤Ç¹Ô¤¯¤È¤µ¤é¤Ë´Ö¶á¤Ç¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Ìç»Ê¹Á¥ì¥È¥íÃÏ¶è¤«¤éÊâ¤¤¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¤·¡¢¥ì¥ó¥¿¥µ¥¤¥¯¥ë¤ò¼Ú¤ê¤Æ°ÜÆ°¤¹¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
³¤¤ÎÊý¤Ë¶á¤Å¤¤¤Æ´ØÌç³¤¶®¤ò±ýÍè¤¹¤ëÁ¥¤ò¤¸¤Ã¤¯¤ê¤ÈÄ¯¤á¤ë¤Î¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢»þ´Ö¤¬µö¤»¤Ð¥Î¡¼¥Õ¥©¡¼¥¯¹¾ì¤Î¤µ¤é¤ËÀè¤Ë¤¢¤ë´ØÌç¥È¥ó¥Í¥ë¡Ê¿ÍÆ»¡Ë¤ò»È¤Ã¤ÆÂÐ´ß¤ÎËÜ½£¤Ë¤ï¤¿¤ë¤Ê¤É¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¤è¡£
¥È¥í¥Ã¥³Îó¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤Æ¡¢Ä¬É÷¤òÍá¤Ó¤Ê¤¬¤é¤Î¤ó¤Ó¤ê°ÜÆ°¤âÌç»Ê¹Á¥ì¥È¥íÃÏ¶è¤Ë¤Ï¡¢½µËö¤òÃæ¿´¤Ë¡ÖËÌ¶å½£¶ä¹Ô¥ì¥È¥í¥é¥¤¥ó¡ØÄ¬É÷¹æ¡Ù¡×¤È¤¤¤¦¥È¥í¥Ã¥³Îó¼Ö¤¬Áö¤ê¤Þ¤¹¡£¤â¤È¤â¤È¤ÏÌç»Ê¹Á±Ø¤«¤é¿¤Ó¤Æ¤¤¤¿²ßÊªÀþ¤òºÆ³èÍÑ¤¹¤ë·Á¤Ç2009Ç¯¤«¤é±¿¹Ô¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Ìç»Ê¹Á±Ø¶á¤¯¤Î¶å½£Å´Æ»µÇ°´Û±Ø¤«¤é´ØÌç³¤¶®¤á¤«¤ê±Ø¤Þ¤Ç¤ÎÌó2km¤ò10Ê¬¤«¤±¤Æ¿Ê¤ß¤Þ¤¹¡£ÅÓÃæ¤Ë¤Ï½Ð¸÷Èþ½Ñ´Û±Ø¤È¥Î¡¼¥Õ¥©¡¼¥¯¹¾ì±Ø¤¬¤¢¤ê¡¢ÅÓÃæ¤Ç¤Î¾è¤ê¹ß¤ê¤â²ÄÇ½¡£
¥Î¡¼¥Õ¥©¡¼¥¯¹¾ì¤ä´ØÌç¥È¥ó¥Í¥ë¡Ê¿ÍÆ»¡Ë¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤Ë¤âÊØÍø¤Ê¤Î¤Ç¡¢Áë¤Î¤Ê¤¤¥È¥í¥Ã¥³Îó¼Ö¤ÇÄ¬É÷¤òÍá¤Ó¤Ê¤¬¤é¤Î¤ó¤Ó¤ê¤È°ÜÆ°¤¹¤ë¤Î¤â³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
Ìë¤ÎÍèË¬¤Ë¤¢¤ï¤»¤ÆÈþ¤·¤¤Ìë·Ê¤¬Ìç»Ê¹Á¤Ë´é¤ò¸«¤»¤ë¤µ¤ÆÌç»Ê¹Á¥ì¥È¥í¤Ë¤Ï¡¢Ìë¸ÂÄê¤Î¤È¤Ã¤Æ¤ª¤¤Î¤ª³Ú¤·¤ß¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Ìç»Ê¹Á±Ø±Ø¼Ë¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤Æ¡¢Ìç»Ê¹Á¥ì¥È¥íÃÏ¶è¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ëÍÎÉ÷·úÃÛ¤¬¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
Ãë´Ö¤â³¹¤ò¤¹¤Æ¤¤ËºÌ¤ëÍÎÉ÷·úÃÛ¤¬¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤ë¤ÈÊ·°Ïµ¤¤¬°ìÊÑ¤·¡¢·úÊª¤ÎÈþ¤·¤µ¤¬¤¤¤Ã¤½¤¦°ú¤Î©¤Á¤Þ¤¹¤Í¡£
·úÊª¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢´ØÌç¶¶¤Î¼çÅã¤ä¥±¡¼¥Ö¥ë¤Ë¤âÌÀ¤«¤ê¤¬¤Ä¤¤¤ÆÈþ¤·¤¤Ìë·Ê¤¬¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤Ç¤¤ì¤ÐÌç»Ê¹Á¤Ë1ÆüÂÚºß¤·¤ÆÃë¤ÈÌë¤Ë¤½¤ì¤¾¤ì»¶ºö¤·¤Æ¤ß¤ë¤³¤È¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜÌë·Ê°ä»º¤Ë¤âÇ§Äê¡¢Ìç»Ê¹Á¥ì¥È¥í¤ÎÈþ¤·¤¤Ìë·Ê¤ò¾å¤«¤é¸«²¼¤í¤·¤¿¤¤¶õ¤¬Ìë¤Î°Ç¤Ë»ÙÇÛ¤µ¤ì¤¿¤éÌç»Ê¹Á¥ì¥È¥íÅ¸Ë¾¼¼¤ÎÅ¸Ë¾Âæ¤Ø¡£¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÌç»Ê¹Á¥ì¥È¥íÃÏ¶è¤ÎÌë·Ê¤ò¸«²¼¤í¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î·úÊª¤¬¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤µ¤Þ¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¸¸ÁÛÅª¤Î°ì¸À¡£Ìç»Ê¹Á¥ì¥È¥íÅ¸Ë¾¼¼¤«¤é¤ÎÌë·Ê¤ÏÆüËÜÌë·Ê°ä»º¤Ë¤âÅÐÏ¿¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ´ØÌç³¤¶®Â¦¤ÎÅ¸Ë¾¤ËÌÜ¤ò°Ü¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢²¼´Ø¤Î³¹¤ÎÅô¤ê¤ä°Ç¤ËÇò¤¯Éâ¤«¤Ó¾å¤¬¤Ã¤¿´ØÌç¶¶¤¬Ë¾¤á¤Þ¤¹¡£Èþ¤·¤¤Ìë·Ê¤ò¿´¤æ¤¯¤Þ¤Ç´®Ç½¤¹¤ë¤È¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤¼¤¤¤¿¤¯¤Ê¤â¤Î¤«¤é¥¢¥Ä¥¢¥Ä¤Î¤â¤Î¤Þ¤Ç¡¢Ì¾Êª¥°¥ë¥á¤âËÉÙ¤Ë¤½¤í¤¦´ØÌç³¤¶®¤Ï¤ª¤¤¤·¤¤µû²ðÎà¤ÎÊõ¸Ë¡£Á´¹ñÅª¤ËÃÎÌ¾ÅÙ¤Î¹â¤¤¤Î¤Ï¤ä¤Ï¤ê¡Ö¤Õ¤°¡×¤Ç¤¹¤Í¡£²¼´Ø¡¦Ìç»Ê¤Î¤¢¤¿¤ê¤Ç¤ÏÂù¤é¤º¤Ë¡Ö¤Õ¤¯¡×¤È¸Æ¤Ó¤Þ¤¹¡£
¤â¤Á¤í¤ó¤Õ¤¯ÎÁÍý¤¬¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤ªÅ¹¤âÌç»Ê¹Á¼þÊÕ¤ËËÉÙ¤Ë¤½¤í¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¤Õ¤¯¤µ¤·¡×¡¢¡Ö¤Õ¤¯¤Î¤Ò¤ì¼ò¡×¤Ë¡Ö¤Õ¤¯¤Á¤ê¡×¡¢¡Ö¤Õ¤¯»¨¿æ¡×¤È¡Ö¤Õ¤¯¡×¤Å¤¯¤·¤Î¥Õ¥ë¥³¡¼¥¹¤ò½Ð¤¹¤ªÅ¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤¼¤¤¤¿¤¯¤ËËÜ¾ì¤Î¤Õ¤¯ÎÁÍý¤ò³Ú¤·¤à¤Î¤â¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Ìç»Ê¹Á¤Î¿Íµ¤¥°¥ë¥á¤È¤¤¤¨¤Ð¡Ö¾Æ¤¥«¥ì¡¼¡×¤âËº¤ì¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£¥«¥ì¡¼¤Ë¥Á¡¼¥º¤ÈÍñ¤ò¤«¤±¤Æ¥ª¡¼¥Ö¥ó¤Ç¾Æ¤¯¤È¤¤¤¦Ìç»Ê¹ÁÈ¯¾Í¤Î¥°¥ë¥á¡£¤ªÅ¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Õ¤°¡Ê¤Õ¤¯¡Ë¤ä¤¯¤¸¤é¤ò¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤¹¤ë¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥á¥Ë¥å¡¼¤Î¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥¢¥Ä¥¢¥Ä¤Ç¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤æ¤Ã¤¯¤ê¿©¤Ù¤ëÉ¬Í×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¼¤Ò¿©¤Ù¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
ÀÎ²û¤«¤·¤¤¤â¤Î¤È¿·¤·¤¤¤â¤Î¤¬Æ±µï¤·¤Ä¤Ä¡¢Ï¢·È¤·¤ÆÌ¥ÎÏ¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤ëÌç»Ê¹Á¥ì¥È¥í¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¤¤«¤¬¤À¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¸«¤É¤³¤í¤È¤ª¤¤¤·¤¤¤â¤Î¤¬ËþºÜ¤ÎÌç»Ê¹Á¤Ø¤¼¤Ò½Ð¤«¤±¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Ìç»Ê¹Á¥ì¥È¥í¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¡ãÈô¹Ôµ¡¡ä
ËÌ¶å½£¶õ¹Á¤«¤éÀ¾Å´¥Ð¥¹µàÌÖ¡Ê¤¯¤µ¤ß¡Ë±Ø¹Ô¤¤Ë¾è¼Ö¡£µàÌÖ±Ø¤«¤éJRÆüËÀþ¤Ç¾®ÁÒ¤Ø¹Ô¤¡¢JR¼¯»ùÅçÀþ¤Ë¾è¤ê´¹¤¨¤ÆÌç»Ê¹Á±Ø²¼¼Ö¡£µàÌÖ¤«¤éÌç»Ê¹Á¤Þ¤ÇÄ¾ÄÌ¤¹¤ëÎó¼Ö¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Ê¡²¬¶õ¹Á¤«¤é¤ÏÊ¡²¬»Ô±ÄÃÏ²¼Å´¤ÇÇîÂ¿±Ø²¼¼Ö¡¢JR¼¯»ùÅçÀþ¤Ë¾è¤ê´¹¤¨¤ÆÌç»Ê¹Á±Ø²¼¼Ö¡£
¡ãÅ´Æ»¡ä
»³ÍÛ¿·´´Àþ ¾®ÁÒ±Ø²¼¼Ö¡¢JR¼¯»ùÅçÀþ¤Ë¾è¤ê´¹¤¨¤ÆÌç»Ê¹Á±Ø²¼¼Ö¡£
¡ã¼Ö¡ä
ËÜ½£ÊýÌÌ¤«¤é¤Ï´ØÌçÆ» Ìç»Ê¹Á¥¤¥ó¥¿¡¼¥Á¥§¥ó¥¸¡¢¶å½£ÅçÆâ¤«¤é¤Ï¶å½£Æ» Ìç»Ê¥¤¥ó¥¿¡¼¥Á¥§¥ó¥¸¤¬ºÇ´ó¤ê¡£Ìç»Ê¹Á¥ì¥È¥íÃÏ¶è¼þÊÕ¤ËÍÎÁÃó¼Ö¾ì¤¬ÅÀºß¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
(Ê¸:Â¼ÅÄ ÇîÇ·¡ÊÌ¾½ê¡¦µìÀ×¥¬¥¤¥É¡Ë)