¥³¥á¤Î²Á³Ê¤Ë´Ø¤¹¤ëÏÃÂê¡£¸©Æâ¤Ç¤âÎ®ÄÌ¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¹ñ¤ÎÈ÷ÃßÊÆÊü½Ð¤Ë¤è¤ê¡¢7½µÏ¢Â³¤Ç²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

È÷ÃßÊÆ¤ÎÎ®ÄÌ¤Ï°ÂÄê¤·¤Æ¤­¤Æ¤¤¤Æ¡¢º£¸å¤â·ÑÂ³Åª¤ÊÈÎÇä¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

¸©Æâ¤Ç¤â½ù¡¹¤ËÎ®ÄÌ¤¬¹­¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡ÖÈ÷ÃßÊÆ¡×¡£

ºÒ³²¤Ê¤É¤ÎÈó¾ï»þ¤ËÈ÷¤¨¤ÆÀ¯ÉÜ¤¬ÊÝÍ­¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥³¥á²Á³Ê¤Î¹âÆ­¤Ê¤É¤ò¼õ¤±¤Æ°ìÉô¡¢Êü½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£

À¯ÉÜ¤Îºß¸Ë¤ÏÇäÅÏ¤·Á°¤Ï¡¢2020Ç¯～24Ç¯»º¡¢¤¢¤ï¤»¤Æ96Ëü¥È¥ó¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Æþ»¥¤ä¿ï°Õ·ÀÌó¤Ê¤É¤Ë¤è¤ëÊü½Ð¤Ç15Ëü¥È¥óÄøÅÙ¤È¤Ê¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£

Á´¹ñ¤Î¥¹ー¥Ñー¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤¿¥³¥á5¥­¥í¤¢¤¿¤ê¤ÎÊ¿¶Ñ²Á³Ê¤Ï¡¢Àè·î30Æü¤«¤é¤Î1½µ´Ö¤Ç¤ÏÁ°¤Î½µ¤è¤ê70±ß°Â¤¤3602±ß¤Ë¡£

²áµîºÇ¹â³Û¤È¤Ê¤Ã¤¿5·î12Æü¤Î½µ°Ê¹ß¡¢7½µÏ¢Â³¤Ç²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¹ñ¤Ï¡¢¿ï°Õ·ÀÌó¤Ë¤è¤ëÈ÷ÃßÊÆ¤ÎÎ®ÄÌ¤¬²Á³Ê¤Î²¼Íî¤Ë±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¸©Æâ¤Ç¤Ï¡¢6Æü¤Þ¤Ç¤Ë¿ï°Õ·ÀÌó¤Ë¤è¤ëÀ¯ÉÜÈ÷ÃßÊÆ¡Ö209¥È¥ó¡×¤òÈÎÇä¡£

È÷ÃßÊÆ¤ÎÎ®ÄÌ¤Ï°ÂÄê¤·¤Æ¤­¤Æ¤¤¤Æ¡¢¸©Æâ¤Î¥¹ー¥Ñー¤ä¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢¤Ç¤â¡¢ÀºÊÆºî¶È¤ò½ª¤¨¤¿¤â¤Î¤«¤é¿ï»þ¡¢Å¹Æ¬¤ËÊÂ¤Ö¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£