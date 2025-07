モーリー・イェストン生誕80周年記念コンサート『Life’s A Joy! Life Goes On!!』

モーリー・イェストン生誕80周年記念コンサート『Life’s A Joy! Life Goes On!!』〜with 20years of Gratitude from Umeda Arts Theater〜が、7月19日、20日に東京・東京国際フォーラム ホールA、7月26日、27日に大阪・梅田芸術劇場メインホールで上演される。

本作は大阪・梅田に劇場を所有し、東京でも数多くの作品を制作・上演してきた梅田芸術劇場の創立20周年と、ミュージカル『ナイン』『タイタニック』でトニー賞の最優秀作詞作曲賞を2度も受賞し、『ナイン』ではドラマディスクアワードの作曲賞・作詞賞を、『グランドホテル』ではローレンス・オリヴィエ賞を受賞するなど、登場人物たちの感情を美しく、ドラマティックに描く楽曲で数々の高い評価を得てきたモーリー・イェストンの生誕80周年を記念して上演。

今回、モーリーの作品(『グランドホテル』『ファントム』『タイタニック』『ナイン』『DEATH TAKES A HOLIDAY』)に縁のある歴代キャストが大集結。壮大で魅惑的な楽曲、約40曲が2幕にわたって蘇る。

モーリー作品は宝塚歌劇でも上演しており、今回のコンサートでは1993年の宝塚版『グランドホテル』に出演した涼風真世が「At the Grand Hotel」を、2004年の宝塚版『ファントム』に出演した和央ようかが「Where In The World」を、同作の2006年の公演に出演した彩吹真央が「You Are My Own」を披露。(※公演回によって出演者、歌唱者が異なる)

また、楽曲だけでなく舞台セットのデザインも公開。

舞台美術は石原敬が手がけ、豪華な回転扉や煌めくシャンデリアは『グランドホテル』の世界観をモチーフに。可動式LEDパネルによる映像と音楽の融合演出も見どころ。【公演概要】■出演:彩吹真央 安寿ミラ 伊礼彼方 上口耕平 海乃美月 岡田浩暉 加藤和樹 昆夏美佐藤隆紀(LE VELVETS) 城田優 涼風真世 成河 珠城りょう 月影瞳 中川晃教 東啓介真彩希帆 皆本麻帆 屋比久知奈 山下リオ 和央ようか(五十音順)※公演回によって出演者が異なります。 伊藤稚菜 篠崎未伶雅 鈴木満梨奈 中嶋尚哉 西尾郁海 畑中竜也 ■構成・演出:生田大和(宝塚歌劇) ■東京公演:2025年7月19日(土)〜20日(日)東京国際フォーラム ホールA※7月19日(土)18時00分公演・20日(日)12時00分公演/17時00分公演にて配信有 ■大阪公演:2025年7月26日(土)〜27日(日)梅田芸術劇場メインホール※7月27日(日)12時00分公演/17時00分公演にて配信有