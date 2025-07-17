¸¶Çú¤ÇÇË²õ¡ÄÉü¸µ¡¦´óÂ£¤µ¤ì¤¿¡Ö±º¾åÅ·¼çÆ²¤Î¾â¡×½ËÊ¡¼°
¸¶Çú¤ÇÇË²õ¤µ¤ì¡¢º£Ç¯5·î¤ËÉü¸µ¡¦´óÂ£¤µ¤ì¤¿Ä¹ºê»Ô¤Î±º¾åÅ·¼çÆ²¤Î¾â¤Î½ËÊ¡¼°¤¬³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Éü¸µ¤µ¤ì¤¿¾â¤Ï¡¢8·î9Æü¸áÁ°11»þ2Ê¬¤ËÊ¿ÏÂ¤Î´ê¤¤¤ò¹þ¤á¤ÆÌÄ¤é¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¥«¥È¥ê¥Ã¥¯Ä¹ºêÂç»Ê¶µ¶è¡¡ÃæÂ¼ÎÑÌÀÂç»Ê¶µ¡Ö¤ï¤¿¤·¤¿¤Á¤Ï¤³¤Î¾â¤ò¡Ø´õË¾¤ÎÀ»¥«¥Æ¥ê¤Î¾â¡Ù¤ÈÌ¿Ì¾¤·¤Þ¤¹¡×
Ä¹ºê»Ô¤Î±º¾åÅ·¼çÆ²¤Ç³«¤«¤ì¤¿½ËÊ¡¼°¤Ë¤Ï¡¢¿®ÅÌ¤é¤ª¤è¤½120¿Í¤¬»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£
±º¾åÅ·¼çÆ²¤Ï¸¶Çú¤Ë¤è¤Ã¤ÆÇË²õ¤µ¤ì¡¢¤½¤Î¸å¡¢ºÆ·ú¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢2¤Ä¤Î¾âÏ°¤Î¤¦¤Á1¤Ä¤Ï¾â¤¬¤Ê¤¤¾õÂÖ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¸¶Çú¤ò³«È¯¤¹¤ë¡Ö¥Þ¥ó¥Ï¥Ã¥¿¥ó·×²è¡×¤Ë»²²Ã¤·¤¿°å»Õ¤ÎÂ¹¤Ç¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÂç³Ø¶µ¼ø¤Î¥¸¥§¡¼¥à¥º¡¦L¡¦¥Î¡¼¥é¥ó¡¦¥¸¥å¥Ë¥¢¤µ¤ó¡£¶µ²ñ¤Î¿®ÅÌ¡¦¿¹Æâ¹ÀÆóÏº¤µ¤ó¤È¤Î¸òÎ®¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç·Ð°Þ¤òÃÎ¤ê¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¿®ÅÌ¤Ë¸Æ¤Ó¤«¤±¡¢¤ª¤è¤½600¿Í¤Î´óÉÕ¤ò¤â¤È¤Ë¾â¤òÉü¸µ¤·¡¢º£Ç¯5·î¤Ë´óÂ£¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÂç³Ø¶µ¼ø¡¡¥¸¥§¡¼¥à¥º¡¦L¡¦¥Î¡¼¥é¥ó¡¦¥¸¥å¥Ë¥¢¤µ¤ó¡Ê62¡Ë¡Ö¤¦¤ì¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡£¾â¤Î²»¤ÏÁÛÁü°Ê¾å¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¤¤¤ÞÊ¬ÃÇ¤äÀïÁè¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ëÀ¤³¦¤Ç¡¢¤³¤Î¾â¤¬Ï¢ÂÓ¤Î¾ÝÄ§¤È¤Ê¤ê´õË¾¤ÈÊ¿ÏÂ¤ò°é¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¡×
¥«¥È¥ê¥Ã¥¯±º¾å¶µ²ñ¡¡¿¹Æâ¹ÀÆóÏº¤µ¤ó¡Ê72¡Ë¡Ö´¶¼Õ¤·¤«¤Ê¤¤¡£ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¡£Ê¿ÏÂ¤ò´ê¤¦¿Í¤¿¤Á¤¬À¤³¦¤«¤é±º¾åÅ·¼çÆ²¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤¤¡×
±º¾åÅ·¼çÆ²¤Î¾âÏ°¤Ë2¤Ä¤Î¾â¤¬¤½¤í¤¦¤Î¤Ï80Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Éü¸µ¤µ¤ì¤¿¾â¤Ï¥¯¥ì¡¼¥ó¤Ç±º¾åÅ·¼çÆ²¤Î¾âÏ°¤Ë¤ª¤µ¤á¤é¤ì¡¢ÀßÃÖºî¶È¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£¸¶Çú¤¬¤µ¤¯Îö¤·¤¿8·î9Æü¤Î¸áÁ°11»þ2Ê¬¡¢80Ç¯¤Î»þ¤ò¤³¤¨¡¢Ê¿ÏÂ¤ò´ê¤¦2¤Ä¤Î¾â¤Î²»¤¬Ä¹ºê¤Î¶õ¤Ë¶Á¤¤Þ¤¹¡£