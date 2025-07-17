Ä¨È³¸òÂå¤Îµð¿Í¡¦Àô¸ý¤ò¥Ù¥Æ¥é¥ó¤¬¸ª¤òÁÈ¤ó¤ÇÎå¤Þ¤¹¡¡£Ó£Î£ÓÈ¿¶Á¡ÖÍ¥¤·¤¹¤®ÎÞ¡×¡Ö¤µ¤¹¤¬¡×
¡¡¡Ö¥ä¥¯¥ë¥È¡Ýµð¿Í¡×¡Ê£±£·Æü¡¢¿ÀµÜµå¾ì¡Ë
¡¡µð¿Í¡¦Àô¸ý¤¬»°²ó¤ËÁ÷¤ê¥Ð¥ó¥È¤ò¼ºÇÔ¤·¡¢Ä¾¸å¤Ë¸òÂå¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡£±¡Ý£±¤Î»°²ó¡¢Ìµ»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤ÎÀä¹¥µ¡¡£¤³¤³¤ÇÀô¸ý¤Ï½éµå¡¢£²µåÌÜ¤È¥Ð¥ó¥È¤ò¥Õ¥¡¥¦¥ë¤·¡¢£±µå¥Ü¡¼¥ë¤ò¶´¤ó¤Ç¡¢£´µåÌÜ¤â¥Ð¥ó¥È¤ò¥Õ¥¡¥¦¥ë¡££³¥Ð¥ó¥È¼ºÇÔ¤ÇÁö¼Ô¤ò¿Ê¤á¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡Àô¸ý¤ÏÂè£±ÂÇÀÊ¤Ç¤â¸«Æ¨¤·»°¿¶¤òµÊ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢°¤Éô´ÆÆÄ¤Ï¤ÖÁ³¡£¸·¤·¤µ¤ò¸«¤»¡¢Ä¨È³¸òÂå¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡»°²ó½ªÎ»¸å¤Î¥¤¥Ë¥ó¥°´Ö¤Ë¤Ï¡¢ÍîÃÀ±£¤»¤ºÎÞÌÜ¤ÎÀô¸ý¤Î¸µ¤Ø¥Ù¥Æ¥é¥ó¤ÎÄ¹Ìî¤¬Êâ¤ß´ó¤ê¡¢¸ª¤òÁÈ¤ó¤ÇÀ¼¤ò¤«¤±¤ëÍÍ»Ò¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ç¤âµ¤¸¯¤¤¤¢¤Õ¤ì¤ëÀ³Ê¤ÇÂç¿Íµ¤¤ÎÄ¹Ìî¤Î¹ÔÆ°¤Ë¡¢£Ó£Î£Ó¤Ç¤Ï¡Ö¤µ¤¹¤¬¡×¡¢¡ÖÍ¥¤·¤¹¤®ÎÞ¡×¡¢¡ÖÀô¸ý¤Á¤ç¤Ã¤ÈÎÞÌÜ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤Í¡¢¥Ê¥¤¥¹¥Õ¥©¥í¡¼¡×¡¢¡Ö¥°¥Ã¤È¤¤¿¡×¡¢¡Ö¤Á¤ç¡¼¤µ¤ó¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¡¢¡Öµã¤±¤ë¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£