Äé¿¿°ì¡¢ÀèÁÄ¤ÏÂçºå¡¦ËÌ¿·ÃÏ¤Ç¸âÉþ²°¡ÖÀïÁè¤Çºâ»ºË×¼ý¤µ¤ì¤Æ¡Ä¡×Ê¿ÏÂ¤ÎÂçÀÚ¤µ¸ì¤ë
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÄé¿¿°ì¡Ê61¡Ë¤¬17Æü¡¢Âçºå»ÔÆâ¤Ç³«¤«¤ì¤¿±Ç²è¡ØÌÚ¤Î¾å¤Î·³Ââ¡ÙÂçºåÀè¹Ô¾å±Ç²ñ¤ËW¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿»³ÅÄÍµµ®¡Ê34¡Ë¤È¶¦¤ËÅÐÃÅ¤·¡¢±Ç²è¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÃçÎÉ¤·¡ª2¿Í¤À¤±¤ÎÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ç³Ú¤·¤½¤¦¤À¤Ã¤¿Äé¿¿°ì¡õ»³ÅÄÍµµ®
¡¡1945Ç¯¤Î²Æì¡¦°Ë¹¾Åç¤Ç¼ÂºÝ¤Ëµ¯¤¤¿½ÐÍè»ö¤ò¤â¤È¤Ë¤·¤¿Æ±ºî¤Ï¡¢°Ë¹¾Åç¤Ç·ã¤·¤¤¹¶ËÉÀï¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤ëÃæ¡¢2¿Í¤ÎÆüËÜÊ¼¤¬¥¬¥¸¥å¥Þ¥ë¤ÎÌÚ¤Î¾å¤Ë¿È¤òÀø¤á¡¢½ªÀï¤òÃÎ¤é¤º¤ËÀøÉúÀ¸³è¤òÂ³¤±¤¿Ìó2Ç¯´Ö¤òÉÁ¤¯¡£¸¶°Æ¤Ïºî²È¡¦°æ¾å¤Ò¤µ¤·¤µ¤ó¤¬¼ê¤¬¤±¤¿ÉñÂæºîÉÊ¤Ç¡¢º£ºî¤ÏÁ´ÊÔ²Æì¥í¥±¤Ç»£±Æ¡£°Ë¹¾Åç¤Ë¼Âºß¤¹¤ë¥¬¥¸¥å¥Þ¥ë¤ÎÌÚ¤Î¾å¤Ç¤Î»£±Æ¤â¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡ÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿Âçºå¡¦ÇßÅÄ¤Î»×¤¤½Ð¤òÊ¹¤«¤ì¤¿Äé¤Ï¡ÖËÌ¿·ÃÏ¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤¢¤½¤³¤Ë¤Ç¤¹¤Í¡¢ÊìÊý¤ÎÉã¤¬¸âÉþ²°¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤Æ¡£Êì¤ÏÍÄ¤¤º¢¤Ë¤ÏÇÏ¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤³¤ì¡Ê±Ç²è¡Ë¤ÇÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ëÆ±¤¸ÀïÁè¤Ç¤¹¤Ù¤Æºâ»º¤òË×¼ý¤µ¤ì¤Æ¤Ê¤±¤Ê¤·¤Ç¡¢Êì¤Ï¤¸¤¤¤µ¤ó¤Î¼Â²È¤Ç¤¢¤ëÆàÎÉ¤ÎÊý¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡¢¤ª¤¸¤¤¤µ¤ó¤ÏËþ½£¤Ç¾¦Çä¤ä¤Ã¤Æ¼ºÇÔ¤·¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡Ä¡×¤È¼«¿È¤ÎÀèÁÄ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤ÇÆ±ºîÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖÈ¿Àï¤Î±Ç²è¤Ç¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ºîÉÊ¼«ÂÎ¤¬Èï³²¼Ô¤Ç¤¢¤ë¤È¤«¡¢±ÑÍº¤Ç¤¢¤ë¤È¤«¤½¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤¤¤«¤ËÀ¸¤±ä¤Ó¤ë¤³¤È¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤«¡£À¸¤»Ä¤ë¤³¤È¤¬ÃÑ¤È¤µ¤ì¤¿»þÂå¤Ë¤Ê¤ó¤È¤«À¸¤¤ë¤½¤Î»Ñ¡Ä¡£º£¤Î»þÂå¤Ç¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¤Î¤³¤È¤¬¡¢¤¢¤ÎÅö»þ¤Ïµö¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢º£¤¬¤¤¤«¤ËÊ¿ÏÂ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤Ëµ¤ÉÕ¤¯¤À¤í¤¦¤·¡¢¤³¤ÎÊ¿ÏÂ¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦»×¤¤¤â¤¢¤ë¤·¡£¸«½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¤ËÎÉ¤¤±Ç²è¤À¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤ó¤È¤Ë»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È±Ç²è¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡»³ÅÄ¤â¡ÖÀïÁè¤Ï¥À¥á¤Ê¤ó¤À¤Ã¤Æ¡¢¤â¤Á¤í¤ó¥À¥á¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤³¤òÁÊ¤¨¤«¤±¤¿¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢²ÁÃÍ´Ñ¤Î°ã¤¦2¿Í¤¬¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ°ì½ï¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯¤«¡£º£¤ÎËÍ¤¿¤Á¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¤Î¹¬¤»¤¬²áµî¤Ë¤Ï¤½¤¦¤Ç¤Ê¤¤»þÂå¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£ËÍ¤â´Þ¤á¤Æ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤ò¸«¤Ä¤áÄ¾¤¹¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë±Ç²è¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤¹¤´¤¯»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÆ±°Õ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢25Æü¤è¤êÁ´¹ñ¸ø³«¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÃçÎÉ¤·¡ª2¿Í¤À¤±¤ÎÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ç³Ú¤·¤½¤¦¤À¤Ã¤¿Äé¿¿°ì¡õ»³ÅÄÍµµ®
¡¡1945Ç¯¤Î²Æì¡¦°Ë¹¾Åç¤Ç¼ÂºÝ¤Ëµ¯¤¤¿½ÐÍè»ö¤ò¤â¤È¤Ë¤·¤¿Æ±ºî¤Ï¡¢°Ë¹¾Åç¤Ç·ã¤·¤¤¹¶ËÉÀï¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤ëÃæ¡¢2¿Í¤ÎÆüËÜÊ¼¤¬¥¬¥¸¥å¥Þ¥ë¤ÎÌÚ¤Î¾å¤Ë¿È¤òÀø¤á¡¢½ªÀï¤òÃÎ¤é¤º¤ËÀøÉúÀ¸³è¤òÂ³¤±¤¿Ìó2Ç¯´Ö¤òÉÁ¤¯¡£¸¶°Æ¤Ïºî²È¡¦°æ¾å¤Ò¤µ¤·¤µ¤ó¤¬¼ê¤¬¤±¤¿ÉñÂæºîÉÊ¤Ç¡¢º£ºî¤ÏÁ´ÊÔ²Æì¥í¥±¤Ç»£±Æ¡£°Ë¹¾Åç¤Ë¼Âºß¤¹¤ë¥¬¥¸¥å¥Þ¥ë¤ÎÌÚ¤Î¾å¤Ç¤Î»£±Æ¤â¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤ÇÆ±ºîÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖÈ¿Àï¤Î±Ç²è¤Ç¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ºîÉÊ¼«ÂÎ¤¬Èï³²¼Ô¤Ç¤¢¤ë¤È¤«¡¢±ÑÍº¤Ç¤¢¤ë¤È¤«¤½¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤¤¤«¤ËÀ¸¤±ä¤Ó¤ë¤³¤È¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤«¡£À¸¤»Ä¤ë¤³¤È¤¬ÃÑ¤È¤µ¤ì¤¿»þÂå¤Ë¤Ê¤ó¤È¤«À¸¤¤ë¤½¤Î»Ñ¡Ä¡£º£¤Î»þÂå¤Ç¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¤Î¤³¤È¤¬¡¢¤¢¤ÎÅö»þ¤Ïµö¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢º£¤¬¤¤¤«¤ËÊ¿ÏÂ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤Ëµ¤ÉÕ¤¯¤À¤í¤¦¤·¡¢¤³¤ÎÊ¿ÏÂ¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦»×¤¤¤â¤¢¤ë¤·¡£¸«½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¤ËÎÉ¤¤±Ç²è¤À¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤ó¤È¤Ë»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È±Ç²è¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡»³ÅÄ¤â¡ÖÀïÁè¤Ï¥À¥á¤Ê¤ó¤À¤Ã¤Æ¡¢¤â¤Á¤í¤ó¥À¥á¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤³¤òÁÊ¤¨¤«¤±¤¿¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢²ÁÃÍ´Ñ¤Î°ã¤¦2¿Í¤¬¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ°ì½ï¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯¤«¡£º£¤ÎËÍ¤¿¤Á¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¤Î¹¬¤»¤¬²áµî¤Ë¤Ï¤½¤¦¤Ç¤Ê¤¤»þÂå¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£ËÍ¤â´Þ¤á¤Æ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤ò¸«¤Ä¤áÄ¾¤¹¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë±Ç²è¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤¹¤´¤¯»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÆ±°Õ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢25Æü¤è¤êÁ´¹ñ¸ø³«¡£