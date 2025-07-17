ÃË»Ò¥Ð¥ì¡¼Ãæ·Ñ¤Ç¡Ö¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¿´ÇÛ¤µ¤ì¤¿ÃË¤òÈ¯¸«¡¡µ¤¤Å¤¤¤¿´ÑµÒ¤É¤è¤á¤¡¢Âç´¿À¼¤Ë¼ê¤ò¿¶¤ê±þ¤¨¤ë
¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¡¦¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¥º¥ê¡¼¥°ÃË»Ò
¡ÖÇã¼èÂçµÈ ¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¥º¥ê¡¼¥°2025 ÀéÍÕÂç²ñ¡×¤ÎÃË»Ò¤¬17Æü¡¢ÀéÍÕ¥Ý¡¼¥È¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£À¤³¦¥é¥ó¥¯5°Ì¤ÎÆüËÜ¤ÏÍ½Áª¥é¥¦¥ó¥ÉÂè3½µ¤ÎÂè2Àï¤ÇÆ±9°Ì¤Î¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó¤ÈÂÐÀï¡£²ñ¾ì¤Ë¤Ï¡¢¼ê½Ñ¤Î±Æ¶Á¤â¤¢¤Ã¤Æ¤³¤ÎÂç²ñ¤Ë½Ð¾ì¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ñ¥ê¸ÞÎØÀï»Î¤¬¶î¤±¤Ä¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢¾Ò²ð¤ò¼õ¤±¤ë¤È¥Õ¥¡¥ó¤¬¤É¤è¤á¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Âè1¥»¥Ã¥È¤Î¥¿¥¤¥à¥¢¥¦¥ÈÃæ¡¢¥¢¥ê¡¼¥ÊMC¤¬ÆüËÜÂåÉ½¤ÎÃç´Ö¤¬Íè¤Æ¤¤¤ë¤È¾Ò²ð¡£¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ë±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤ÇÀµ¥»¥Ã¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤¿´ØÅÄÀ¿Âç¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡5·î¤Ë±¦Â´ØÀá¤Î¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤ë¤ÈÈ¯É½¡£VNL¤ËÁª¼ê¤È¤·¤Æ¤Ï»²²Ã¤·¤Ê¤¤È½ÃÇ¤ò¤·¤¿¤¬¡¢¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤È¤·¤ÆÃË»ÒÂç²ñ¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡²ñ¾ì¤Î¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ë´ØÅÄ¤Î»Ñ¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤ë¤È¡¢µÒÀÊ¤«¤é¤ÏÂç¤¤Ê´¿À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£¡Ö¤É¤³¡©¡¡¤É¤³¡©¡×¤È¹²¤Æ¤ÆÃµ¤¹¥Õ¥¡¥ó¤â¤¤¤¿¤Û¤É¡£´ØÅÄ¤Ï¼ê¤ò¿¶¤Ã¤ÆÀ¼±ç¤Ë±þ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡X¾å¤Ç¤ÏÃæ·Ñ¤Î»ëÄ°¼Ô¤«¤é¡Ö´ØÅÄ¤µ¤ó¤¤¤Ê¤¤¤Î¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¼ä¤·¤¤¡×¡Ö´ØÅÄÁª¼ê¤òÌµ°Õ¼±¤ËÃµ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¡Ö´ØÅÄ¤µ¤ó¤Ï¤É¤³¤Ë¡×¤Ê¤É¤È¿´ÇÛ¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¸µµ¤¤Ê»Ñ¤Ë¡Ö´ØÅÄ¤ª¤ë¤ó¤ä¡ª¡×¡Ö´ÑµÒÀÊ¤Ë´ØÅÄ¤µ¤ó¤Ï¤ä¤Ð¤¤¡×¡Ö´ØÅÄ¤µ¤ó¡ª¡ª¡ª¡ª¡×¤Ê¤É¤È´¿´î¤ÎÀ¼¤â¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡º£Âç²ñ¤Ë¤Ï18¤«¹ñ¤¬»²²Ã¡£23Ç¯3°Ì¡¢24Ç¯2°Ì¤ÎÆüËÜ¤Ï18Æü¤Ë¥Ö¥é¥¸¥ë¡¢20Æü¤ËÊÆ¹ñ¤ÈÂÐÀï¡£³«ºÅ¹ñ¤ÎÃæ¹ñ¤È¾å°Ì7¤«¹ñ¤¬½Ð¾ì¤Î·è¾¡¥é¥¦¥ó¥É¤Ï30Æü¤Ë³«Ëë¤¹¤ë¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë