¡¡£¹Æü¡¢¶õ¤«¤é¸«¤¿¹¾À¾¾ÊÉï½£»Ô¶â·Ì¸©ÃÝ¶¶Â¼¡£¡Ê¥É¥í¡¼¥ó¤«¤é¡¢Éï½£¡á¿·²Ú¼Òµ­¼Ô¡¿Î­¶â³¤¡Ë

¡¡¡Ú¿·²Ú¼ÒÆî¾»7·î17Æü¡ÛÃæ¹ñ¹¾À¾¾ÊÉï½£»Ô¶â·Ì¸©¤Ï¼·¤Ä¤Î¡ÖÃæ¹ñÎò»ËÊ¸²½Ì¾ÄÃ¡ÊÌ¾Â¼¡Ë¡×¡¢57¤ÎÅÁÅýÅªÂ¼Íî¡¢1Ëü1633Åï¤ÎÌÀ¡¦À¶Âå¤Î¸Å·úÃÛ¤òÍ­¤·¡¢¡ÖÊ½¤Î¤Ê¤¤¸ÅÂ¼ÍîÇîÊª´Û¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡ÃÝ¶¶Â¼¤Ï¶â·Ì¸©¤Î¸ÅÂ¼Íî¤ÎÂåÉ½³Ê¤Ç¡¢Íªµ×¤ÎÎò»Ë¤ò¸Ø¤ë¡£Â¼Æâ¤Ë¤ÏÌÀ¡¦À¶Âå¤Î¸Å·úÃÛ109Åï¤¬¸½Â¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡£¹Æü¡¢¶õ¤«¤é¸«¤¿¹¾À¾¾ÊÉï½£»Ô¶â·Ì¸©ÃÝ¶¶Â¼¡£¡Ê¥É¥í¡¼¥ó¤«¤é¡¢Éï½£¡á¿·²Ú¼Òµ­¼Ô¡¿Î­¶â³¤¡Ë

¡¡¤¤¤Ë¤·¤¨¤Î¼ñ¤ÈÉ÷¾ð¤òºÇÂç¸Â¤Ë¼é¤ë¤¿¤á¡¢ÃÏ¸µ¤ÏÃÝ¶¶Â¼¤Î¥¤¥ó¥Õ¥éÀ°È÷¤ò·ÑÂ³Åª¤Ë¶¯²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¸Å·úÃÛ¤òÂÎ·ÏÅª¤Ë½¤Á¶¤·¤Ä¤Ä¡¢Ê¸²½¥¯¥ê¥¨¡¼¥Æ¥£¥Ö»º¶È¤äÃæ¹ñÅÁÅý°å³Ø¤Ë¤è¤ë¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¡¢ÆÃ¿§¤¢¤ëÌ±½É¤Ê¤É¤ÎÈ¯Å¸¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Î¡ÖÃÎ¤é¤ì¤¶¤ëÂ¼¡×¤Ïº£¤ä¡ÖÃæ¹ñ¤ÇºÇ¤âÈþ¤·¤¤Â¼¡×¤È¤·¤ÆµÓ¸÷¤òÍá¤Ó¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£

¡¡2024Ç¯¡¢ÃÝ¶¶Â¼¤òË¬¤ì¤¿´Ñ¸÷µÒ¿ô¤Ï51Ëü4300¿Í¤Ë¾å¤ê¡¢ÇÀ²È¤Ë300Ëü¸µ¡Ê1¸µ¡áÌó21±ß¡Ë°Ê¾å¤ÎÁý¼ý¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¡£Æ±Â¼¤ÏÊ¸²½ÂÎ¸³¤äÌµ·ÁÊ¸²½°ä»º¤Î³Ø½¬¡¢¥¢¥°¥ê¥Ä¡¼¥ê¥º¥à¤ò½¸Ìó¤·¤¿¡ÖÀ¸¤­¤¿¸ÅÂ¼Íî¡×¤ÎÌÏÈÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Êµ­¼Ô/Î­¶â³¤¡Ë

¡¡£¹Æü¡¢¼Ò²ñ¼ÂÁ©³èÆ°¤Î¤¿¤á¶â·Ì¸©¤òË¬¤ì¡¢ÃÝ¶¶Â¼¤ò¸«³Ø¤¹¤ë·ÕÁ¿Íý¹©³Ø±¡¤È¹¾À¾Î¹Í·¾¦ËÇ¿¦¶È³Ø±¡¤Î¶µ¿¦°÷¤È³ØÀ¸¡£¡ÊÉï½£¡á¿·²Ú¼Òµ­¼Ô¡¿Î­¶â³¤¡Ë
¡¡£¹Æü¡¢ÃÝ¶¶Â¼¤ÎÁóÍò»³Ë¼¤ÇÌÚÈÇ°õºþµ»½Ñ¤òÂÎ¸³¤¹¤ë»Ò¤É¤â¡£¡ÊÉï½£¡á¿·²Ú¼Òµ­¼Ô¡¿Î­¶â³¤¡Ë
¡¡£¹Æü¡¢¼Ò²ñ¼ÂÁ©³èÆ°¤Î¤¿¤á¶â·Ì¸©¤òË¬¤ì¡¢ÃÝ¶¶Â¼¤Ç¸Å·úÃÛ¤ÎÊÝ¸î¤äÊ¸²½´Ñ¸÷¤ÎÈ¯Å¸¤Ê¤É¤òÄ´ºº¤¹¤ë¹¾À¾Î¹Í·¾¦ËÇ¿¦¶È³Ø±¡¤Î³ØÀ¸¡£¡ÊÉï½£¡á¿·²Ú¼Òµ­¼Ô¡¿Î­¶â³¤¡Ë
¡¡£¹Æü¡¢ÃÝ¶¶Â¼¤ÎÃæÌçÏ°¤ÎÁ°¤Ç¡¢·ÕÁ¿Íý¹©³Ø±¡¤È¹¾À¾Î¹Í·¾¦ËÇ¿¦¶È³Ø±¡¤Î¶µ¿¦°÷¤È³ØÀ¸¤Ë¡¢Â¼¤ÎÊ¸²½ÅÁ¾µ¤ä¸Å·úÃÛÊÝ¸î¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤¹¤ë¶â·Ì¸©ÀÄÅÄ½ñ±¡¤Î¹¿»ÖÊ¸¡Ê¤³¤¦¡¦¤·¤Ö¤ó¡Ë±¡Ä¹¡Ê±¦¡Ë¡£¡ÊÉï½£¡á¿·²Ú¼Òµ­¼Ô¡¿Î­¶â³¤¡Ë
¡¡£¹Æü¡¢ÃÝ¶¶Â¼ÆÃ»º¤ÎÍü¤ÎÉÊ¼ï¡Ö¶â·ÌÌªÍü¡×¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¶â·Ì¸©¤Î¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¼Ô¡£¡ÊÉï½£¡á¿·²Ú¼Òµ­¼Ô¡¿Î­¶â³¤¡Ë
¡¡£¹Æü¡¢ÃÝ¶¶Â¼¤Ç¼ÌÀ¸¤ò¤¹¤ë¶â·Ì¸©ÂèÆóÃæ³Ø¤ÎÀ¸ÅÌ¡£¡ÊÉï½£¡á¿·²Ú¼Òµ­¼Ô¡¿Î­¶â³¤¡Ë
¡¡£¹Æü¡¢¶õ¤«¤é¸«¤¿¹¾À¾¾ÊÉï½£»Ô¶â·Ì¸©ÃÝ¶¶Â¼¡£¡Ê¥É¥í¡¼¥ó¤«¤é¡¢Éï½£¡á¿·²Ú¼Òµ­¼Ô¡¿Î­¶â³¤¡Ë
¡¡£¹Æü¡¢ÃÝ¶¶Â¼¤ÇÍ·¤Ö»Ò¤É¤â¤¿¤Á¡£¡ÊÉï½£¡á¿·²Ú¼Òµ­¼Ô¡¿Î­¶â³¤¡Ë
¡¡£¹Æü¡¢ÃÝ¶¶Â¼¤ÎÁóÍò»³Ë¼¤ÇÅÁÅýÅª¤ÊÌÚÈÇ°õºþµ»½Ñ¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¿¦¿Í¡£ÁóÍò»³Ë¼¤ÏÃÝ¶¶Â¼¤Î»Ò¤É¤â¤¬³Ø¤ó¤À³ØÆ²¤Ç¡¢ÌÚÈÇ°õºþ¤Î¹©Ë¼¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¡ÊÉï½£¡á¿·²Ú¼Òµ­¼Ô¡¿Î­¶â³¤¡Ë
¡¡£¹Æü¡¢¶õ¤«¤é¸«¤¿¹¾À¾¾ÊÉï½£»Ô¶â·Ì¸©ÃÝ¶¶Â¼¡£¡Ê¥É¥í¡¼¥ó¤«¤é¡¢Éï½£¡á¿·²Ú¼Òµ­¼Ô¡¿Î­¶â³¤¡Ë
¡¡£¹Æü¡¢ÃÝ¶¶Â¼¤ÇÅÁÅýÅª¤ÊÌ±Â²ÉñÍÙ¡Ö¼êÍÉ»â¡×¤ò´Ñ¾Þ¤¹¤ë´Ñ¸÷µÒ¡£¡Ê¥É¥í¡¼¥ó¤«¤é¡¢Éï½£¡á¿·²Ú¼Òµ­¼Ô¡¿Î­¶â³¤¡Ë
¡¡£¹Æü¡¢¼Ò²ñ¼ÂÁ©³èÆ°¤Î¤¿¤á¶â·Ì¸©¤òË¬¤ì¡¢ÃÝ¶¶Â¼¤Ç¸Å·úÃÛ¤ÎÊÝ¸î¤äÊ¸²½´Ñ¸÷¤ÎÈ¯Å¸¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÂ¼Ì±¤È¸òÎ®¤¹¤ë¹¾À¾Î¹Í·¾¦ËÇ¿¦¶È³Ø±¡¤Î³ØÀ¸¡£¡ÊÉï½£¡á¿·²Ú¼Òµ­¼Ô¡¿Î­¶â³¤¡Ë
¡¡£¹Æü¡¢ÃÝ¶¶Â¼¤Ç¼ÌÀ¸¤ò¤¹¤ë¶â·Ì¸©ÂèÆóÃæ³Ø¤ÎÀ¸ÅÌ¡£¡ÊÉï½£¡á¿·²Ú¼Òµ­¼Ô¡¿Î­¶â³¤¡Ë