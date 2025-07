デザイン性の高さと、使ったときの快適さで世界を魅了するアップルのイヤホン・AirPods。同社の製品のなかでも比較的小さな製品ですが、そんなAirPodsがそのまま巨大化したかのようなバックパックが米国に現れました。

↑バックパックになったら…(画像提供/Dagny Reese/Unsplash)。

真っ白な色ときれいな曲線。上部を開けると、これまた中から2個のAirPodsそっくりのケースが出てくる……。AirPodsを忠実に再現してしまったのが、AirPodsを文字った「AirPack」。米ニューヨークを拠点とするデザインスタジオのブレイベスト・スタジオがデザインしたバックパックです。

↑かなり大胆な「AirPack」(画像提供/ブレイベスト・スタジオ)。

このスタジオは、猛獣の足に見えるシューズや、ゴツゴツとした岩をイメージしたシューズなど、遊び心のあるユニークなプロダクトを提案してきました。そのなかでも最新でイチオシと思われるのが、このAirPackなんです。

使いやすさの点では疑問が生まれるかもしれませんが、中にある巨大な2個のAirPodsそっくりのケースがジッパー付きのため、洋服や身の回りのものを整理して収納できるという見方もできそうです。

なによりも、人目を引くデザインで、街中の視線を集めそうなこのAirPack。まもなくニューヨークで発売される予定ですが、価格はまだ不明。アップルのファンから注目されそうです。

