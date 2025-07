桃月なしこが、7月11日発売の「ヤングアニマル」の表紙に登場。アザーカットが6枚公開された。

桃月なしこ「ヤングアニマル」

桃月なしこ「ヤングアニマル」

桃月なしこは、昨年までテレビ東京系『おはスタ』に金曜レギュラーとして出演し、金曜日内の「なしことホテイソンの!アニポケチャンネル」というレギュラーコーナーで自身が大のファンであるテレビアニメ『ポケットモンスター』の企画を担当。また、MBS/TBSドラマ『灰色の乙女』では海堂菫役、BS-TBSドラマ『夫婦の秘密』では三枝朱音役、BS松竹東急水曜ドラマ23『めんつゆひとり飯2』では本栖ゆずな役として出演。日本テレビショートドラマ『セイサイのシナリオ』では主演・大鳥明日実役を務め、今年3月に関西テレビで放送され、世界配信もされているアクション時代劇『SHOGUN’S NINJA』にも出演するなど、多方面で活躍している。

桃月なしこ コメント

◆ヤングアニマル表紙出演おめでとうございます。

ありがとうございます!

少し久しぶりのヤングアニマルさんにまたこうして戻ってくることができてとてもうれしいです!

巻末には同じ事務所の奥ゆいも掲載されているので、ぜひそちらも合わせてチェックしてみてください!

◆今回はどのような撮影でしたか?

今回は全体的に大人きれいな雰囲気で撮ってもらいました!

撮影地がちょっと暗めだったのでそれもまた雰囲気が出ていていい感じになってるんじゃないかなと思います。

その中でも黄色いワンピースが気に入っていて、正面からだと分からないけど、実は背中がガッツリあいていてセクシーなデザインになってるんです!

ちなみにこの撮影地、実はゴールデンボンバーさんの「女々しくて」のMVを撮影した場所で、見たことある場所だ…!と私もテンションが上がりました笑

◆もう少しでYouTubeチャンネルの登録者数が10万人となりますが、今後、やりたい企画などありますか?

うわー!全然考えてなかったです!笑

私のYouTubeって、これをやろう!ってガッツリ決めるというよりも、その時々で「好きなことをただただ垂れ流してる」みたいな感じなんですよね。それでももう少しで登録者10万人…本当にありがたいです!

これからも、これまで通り【お仕事現場のメイキング映像】だったり、【大好きなポケモン関連のこと】だったり、気ままに好きなことを発信していけたらいいなって思っています。

逆に「こんな動画見たい!」っていうリクエストがあったらぜひ教えてください!みなさんの声もすごく参考になるので、楽しみながら続けていきたいです!

◆最後に一言お願いします。

いつも応援ありがとうございます!

皆さんが応援してくれるおかげで、こうして定期的に表紙を飾り続けることができています。

これからも応援したくなるよう頑張っていくので、付いてきてもらえたらうれしいです。

©白泉社/西條彰仁

The post 桃月なしこ、ランジェリー姿で色白美ボディ披露「ヤングアニマル」アザーカット6点公開 appeared first on GetNavi web ゲットナビ.