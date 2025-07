ASPが、キャリア初の海外ツアー<ASP in the UK Tour>の詳細を発表した。 2025年6月、ロンドン・カムデンの地下ライブハウス「The Underworld」にて開催された<WACK in the U.K vol.6>で発表された、キャリア初となる海外ツアー<ASP in the U.K Tour>。 これまでの<ASP in the U.K Tour>では訪れることのなかったロンドン以外のブリストルとマンチェスターでのライブも開催し、ASPとしての新たな挑戦となっている。 また、ツアー開始前の20日はロンドンでのイベントを計画中。21日にはロンドンでのイベントに出演予定。 チケットは日本時間7月19日(土) 20:00(ロンドン時間7月19日(土)12:00)より販売開始。 <ASP in the UK Tour>日程:2025年9月22日(月)場所:The Fleece(Bristol)時間:2:30-4:00 PM VIP Light Lunch & Cheki Event 6:30 PM- VIP Early Entry 7:00 PM- General entry 7:30 PM- ASP Live PerformanceAfter the show- Cheki Ticket Sales Begin for General Admission Guests 9:00-10:30 PM General cheki event出演 […]

The post ASP、初の海外ツアー詳細決定 first appeared on BARKS.