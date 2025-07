ももいろクローバーZが23rdシングル「Event Horizon」を7月23日に発売することを記念して、全国4ヶ所で<『Event Horizon』緊急出動イベント「〜僕たちは同じ時間を共有する〜」>を実施することが決定した。 本イベントは、7月19日(土)に北海道・福岡県の2か所、7月26日(土)に埼玉県・兵庫県の2か所の全国計4か所にて実施される。 19日はEvent Dayと称され、北海道に百田夏菜子、福岡県に玉井詩織が訪れプレミアトークイベントを開催する。当日対象店舗にて『Event Horizon』初回限定盤 / 通常盤のいずれかを全額内金にて予約した方を対象に抽選会を実施し、当たればトークイベントに参加できる。トークイベントは『Event Horizon』にちなんだ内容となる予定だ。 また、イベントタイトルにある「〜僕たちは同じ時間を共有する〜」はトークイベントの時間だけなのか……。当日はSNSのチェックをお忘れなく。 26日はHorizon Dayと称され、兵庫県に佐々木彩夏、埼玉県に高城れにが訪れ、フリーイベント<Event Horizon>リリース記念トークショーを開催する予定。こちらの詳細は追って発表となる。 <ももいろクローバーZ 23rd SINGLE『Event Horizon』発売記念緊急出動イベント「〜僕たちは同じ時間を共有する〜」>★Event Day2025年7月19日(土)当日対象店舗にて7月23日に発売となる『Event Horizon』初回限定盤 / 通常盤のいずれかを全額内金にてご予約された方を対象に抽選会を実施。CDをご予約していただきお会計後、それぞれの抽選会場所へご整列ください。当選された方は当日実施されるプレミアトークイベントへご招待。 .┘螢1:北海道メンバー:百田夏菜子対象店舗の販売開始時間及び抽選会場所:・タワーレコード札幌パルコ店(北海道札幌市中央区南1条西3-3札幌パルコ7F)販売時間→11:00〜14:30予定 / 抽選会場所→店内イベントスペース ・タワーレコードアリオ札幌店(北海道札幌市東区北7条東9丁目2番20号 アリオ札幌3F)販売時間→11:00〜14:30予定/ 抽選会場所→店内スペース 【プレミアトークイベント会場:札幌某所】※当選者へのみお知らせ※終了予定時刻:16時過ぎ ▲┘螢2:福岡県メンバー:玉井詩織対象店舗の販売開始時間及び抽選会場所:・タワーレコード 福岡パルコ店(福岡県福岡市中央区天神2-11-1 福岡パルコ6F)販売時間→11:00〜14:00予定 / 抽選会場所→店内窓口・タワーレコード アミュプラザ博多店(福岡県福岡市博多区博多駅中央街1-1 JR博多シティ7F)販売時間→11:00〜14:00予定 / 受付および抽選会場→3F スタジオテラス ★Horizon Day2025年7月26日(土)佐々木彩夏と高城れにがフリーイベントとなる『Event Horizon』リリース記念トークショーを開催。Horizon Dayの詳細は追って発表。 エリア3:兵庫県メンバー:佐々木彩夏会場:兵庫県某所 ぅ┘螢4:埼玉県メンバー:高城れに会場:埼玉県某所 23rd CDシングル「Event Horizon」 発売日:2025年7月23日(水) 特設サイト:https://mcz-release.com/sound/event-horizon/ 予約:https://mcz.lnk.to/EH0702 ・初回限定盤 形態:MAXI+BD 価格:\3,500(税込) 品番:KIZM-90823〜4 CD収録内容: […]

