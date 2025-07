aikoが本日7月17日にデビュー27周年を迎えた。 それに合わせて、本日aikoの公式TikTokアカウントが開設された。今後、どのような投稿がTikTok にアップされていくのか心待ちにしながら、ぜひフォローしてほしい。 また、デビュー27周年に伴い、各配信サイトにて「aiko 27th Anniversary PLAYLIST」が公開された。このプレイリストは、aikoが在籍しているレコードレーベル・ポニーキャニオンの社員が、aikoの27周年を記念して自身にとって思い入れのある曲を1曲セレクトし、それらの中から厳選した27曲で構成されている。 なお、aikoは2026年1月15日の東京:J:COMホール八王子を皮切りに、<aiko Live Tour「Love Like Pop vol.25」>の開催が決定している。2026年6月30日の大阪:フェスティバルホールまで全国19都市21箇所、全37公演をまわるロングホールツアーだ。 ホールツアーは、aiko Live Tour「Love Like Pop vol.23」を開催して以来、約2年ぶり。現在、オフィシャルFC「Baby Peenats」にて、チケット最速先行の受付も開始している。 ■aiko公式TikTokhttps://www.tiktok.com/@aiko15_official ■aiko 27th Anniversary PLAYLISThttps://aiko.lnk.to/27anniversary <aiko Live Tour「Love Like Pop vol.25」>前半公演■2026年1月15日(木)東京:J:COMホール八王子開場 17:30 / 開演 18:30■2026年1月16日(金)東京:J:COMホール八王子開場 17:30 / 開演 18:30■2026年1月21日(水)静岡:アクトシティ浜松 大ホール開場 17:30 / 開演 18:30■2026年1月24日(土)広島:上野学園ホール開場 16:30 / 開演 17:30■2026年1月25日(日)広島:上野学園ホール開場 16:30 / 開演 17:30■2026年1月30日(金)愛媛:松山市民会館・大ホール開場 17:30 / 開演 […]

