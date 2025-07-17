¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯ ¥Ï¥¦¥¸¥ó¥°¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¥º¡¢¥ê¥Õ¥©¡¼¥àÍÑÆó½ÅÁë¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¤Î¡ÖÆâÁë¡×¤ÎÁë¼ï¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤ò¶¯²½
¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯ ¥Ï¥¦¥¸¥ó¥°¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¥º¤Ï¡¢¥ê¥Õ¥©¡¼¥àÍÑÆó½ÅÁë¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¤Î¡ÖÆâÁë¡×¤ÎÁë¼ï¤Î¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¶¯²½¤È¤·¤Æ¡¢8·î25Æü¤Ë¿·À½ÉÊ¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¡£
¶È³¦ºÇºÙ¤ÎÏÈ¥Õ¥ì¡¼¥à¤Ë¤è¤êÁë³Û±ïÆâ¤ËÇ¼¤Þ¤ê¤ä¤¹¤¤ÆÃÄ¹¤òÆ§½±¤·¤Ê¤¬¤éÄó°ÆÎÏ¤ò¤è¤ê³ÈÂç¤·¡¢Áë¥ê¥Õ¥©¡¼¥à¤Ç½»¤Þ¤¤¤ÎÃÇÇ®À¸þ¾å¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¡£
ºòº£¡¢½»Âð¤Ë¤ª¤±¤ëÃÇÇ®À¤Î¸þ¾å¡Ê¸÷Ç®Èñ·Ú¸º¡¢·ëÏª¤ÎÍÞÀ©¡¢ÎäÃÈË¼¤Î¸úÎ¨¥¢¥Ã¥×¡Ë¤È¤·¤Æ¡¢´ûÂ¸¤ÎÁë¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ³è¤«¤·¤Ê¤¬¤é¼è¤êÉÕ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢Ã»¤¤¹©»ö´ü´Ö¤Ç¼ê·Ú¤Ë¥ê¥Õ¥©¡¼¥à¤¬²ÄÇ½¤ÊÆâÁë¥ê¥Õ¥©¡¼¥à¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¹ñ¤ÎÀ¯ºö¤È¤·¤Æ¡¢½»Âð¤Î²÷Å¬À¤ä°ÂÁ´À¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢´Ä¶Éé²Ù¤ÎÄã¸º¤ä¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¸úÎ¨¤Î¸þ¾å¤ò¿Þ¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢ÃÇÇ®Áë¤Ø¤Î²þ½¤Â¥¿ÊÅù¤Ë¤è¤ë½»Âð¤Î¾Ê¥¨¥Í¡¦¾ÊCO2²ÃÂ®²½»Ù±ç»ö¶È¡ÊÀè¿ÊÅªÁë¥ê¥Î¥Ù2025»ö¶È¡Ë¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ºòÇ¯11·î22Æü°Ê¹ß¤Ë¡¢½»Âð¤Ë¤ª¤±¤ëÁë¤ÎÃÇÇ®²þ½¤¡Ê¥ê¥Õ¥©¡¼¥à¡Ë¤òÃå¼ê¤·¤¿Êª·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Êä½õ¶â¡Ê½»Âð¤Î·ú¤ÆÊý¡¢ÀßÃÖ¤¹¤ëÁë¤ÎÀÇ½¤ÈÂç¤¤µ¡¢ÀßÃÖÊýË¡¤Ë±þ¤¸¤ÆÄê³Û¡Ê°ì¸Í¤¢¤¿¤ê5Ëü±ß¤«¤éºÇÂç200Ëü±ß¤Þ¤Ç¤òÊä½õ¡Ë¡¦¸òÉÕ¿½ÀÁ¼õÉÕ´ü´Ö¡§¿½ÀÁ¼õÉÕ³«»Ï¡ÁÍ½»»¾å¸Â¤ËÃ£¤¹¤ë¤Þ¤Ç¡ÊÃÙ¤¯¤È¤âº£Ç¯12·î31Æü¤Þ¤Ç¡Ë¡Ë¤Î¸òÉÕ¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÇØ·Ê¤«¤é¡¢½»Âð¤Ë½»¤Þ¤¦¿Í¤Î²÷Å¬À¸þ¾å¡¦¾Ê¥¨¥Í¤ò¼Â¸½¤·¡¢¤Ò¤¤¤Æ¤ÏÃÏµå´Ä¶ÌäÂê¤Ø¤Î¹×¸¥¤ò¿Þ¤ë¤Ù¤¯¡¢Æ±¼Ò¤Ï¥ê¥Õ¥©¡¼¥àÍÑÆó½ÅÁë¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¤Î¡ÖÆâÁë¡×¤òºòÇ¯7·î¤ËÈ¯Çä¡£
º£²ó¡¢¤µ¤é¤ËÄó°ÆÀ¤ò¹â¤á¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢Áë¼ï¤Î¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤òÂçÉý¤Ë³È½¼¡¢Ç¼¤Þ¤êÉôºà¤ä¥«¥é¡¼ÀßÄê¤â½¼¼Â¤µ¤»¡¢8·î25Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£
Æ±¼Ò¤Ï¡Ö¤¯¤é¤·¤Î¡Ø¤º¤Ã¤È¡Ù¤ò¤Ä¤¯¤ë¡£¡ÈGreen Housing¡É¡×¤ò»ö¶È¥¹¥í¡¼¥¬¥ó¤Ë¡¢ÊÑ²½¤¹¤ë²ÁÃÍ´Ñ¤ä¼Ò²ñ²ÝÂê¤Ë¸þ¤¹ç¤¤¡¢»ýÂ³À¤Î¤¢¤ëË¤«¤Ê¼Ò²ñ¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
ÆÃÄ¹¤Ï¡¢ÉÊÂ·¤¨¤òÂçÉý¤Ë¶¯²½¤·¤¿¡ÊÁë¼ïÄÉ²Ã¡¦¥µ¥¤¥ºÂÐ±þ¡¦¥«¥é¡¼Áý¿§¡Ë¡£¶¹¤¤ÁëÏÈ¤Ë¼è¤êÉÕ¤±¤ä¤¹¤¤¡Ö¶È³¦ºÇºÙ¥µ¥¤¥º¡×¤ÎÏÈ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ö¥é¥Ã¥¯¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¥¤¥È¤Ë»È¤¨¤ë¡ÖÍá¼¼ÍÑ¡×¤Ë¥À¡¼¥¯¥«¥é¡¼¤ò¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡ÎÈ¯ÇäÆü¡Ï8·î25Æü¡Ê·î¡Ë
¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¥Ï¥¦¥¸¥ó¥°¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¥º¡áhttps://panasonic.co.jp/phs