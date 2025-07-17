¸¤¤ËÀäÂÐNG¤Ê¡Ø½ë¤µÂÐºö¡Ù5Áª¡¡´Ö°ã¤Ã¤¿ÂÐ±þ¤Ç°¦¸¤¤ÎÌ¿¤ò¶¼¤«¤¹¤³¤È¤â
½ë¤¤²Æ¤Ë¤Ï¸¤¤Ë¤â½ë¤µÂÐºö¤ò¡ª
¸¤¤ÏÂÎ²¹Ä´Àá¤¬¶ì¼ê¤Ç¤¢¤ê¡¢Ç®¤¬ÂÎ¤Ë¤³¤â¤ê¤ä¤¹¤¤¤¿¤á½ë¤µÂÐºö¤ÏÉ¬¿Ü¤Ç¤¹¡£¶áÇ¯¤Î¹ó½ë¤Ï¤ï¤¿¤·¤¿¤Á¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¸¤¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¤«¤Ê¤ê¸·¤·¤¤¾õ¶·¤Ç¤¹¡£
¸¤¤¬²÷Å¬¤À¤È´¶¤¸¤ë²¹ÅÙ¤Ï20～25¡î¡¢¼¾ÅÙ¤Ï50～60%¤Ç¤¹¡£¼¼Æâ¤Î²¹¼¾ÅÙ¤Ï¤³¤Þ¤á¤ËÄ´À°¤·¤Æ¤¢¤²¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Ã»Æ¬¼ï¤ä¥·¥Ë¥¢¸¤¡¢Â¤¬Ã»¤¤¸¤¤äÈîËþ¤Î¸¤¤ÏÆÃ¤Ë½ë¤µ¤Ë¼å¤¤¤¿¤á»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤ÏÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é½Ò¤Ù¤ëNG¤Ê½ë¤µÂÐºö¤Ë½½Ê¬µ¤¤òÉÕ¤±¤Æ¡¢¥ï¥ó¥³¤¿¤Á¤â»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤â¤È¤â¤Ë¸µµ¤¤Ë¾è¤êÀÚ¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
¸¤¤ËÀäÂÐNG¤Ê¡Ø½ë¤µÂÐºö¡Ù5Áª
1.»¶Êâ¤Ë¹Ô¤«¤Ê¤¤
½ë¤¤Æü¤¬Â³¤¯¤È°¦¸¤¤ò³°¤ËÏ¢¤ì½Ð¤¹¤Î¤¬²Ä°¥ÁÛ¡Ä¤È»×¤Ã¤Æ»¶Êâ¤Ë¹Ô¤«¤Ê¤¤Êý¤â¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤³¤ì¤ÏNG¹Ô°Ù¤ËÅö¤¿¤ê¤Þ¤¹¡£
¿Í¤â¸¤¤âÅ¬ÅÙ¤Ê±¿Æ°¤ÏÉ¬Í×¤Ç¤¹¡£±¿Æ°ÉÔÂ¤ÏÂÎÎÏ¤ä´ðÁÃÂå¼Õ¤¬Íî¤ÁÈîËþ¤Ë·Ò¤¬¤ë¶²¤ì¤â¡£²¿¤è¤ê»¶Êâ¤Ï¸¤¤Ë¤È¤Ã¤ÆºÇÂç¤Î¥¹¥È¥ì¥¹²ò¾ÃÊýË¡¤Ç¤¹¡£
¥¯¥ó¥¯¥ó¤ÈÆ÷¤¤¤òÓÌ¤°¡Ö¥¯¥ó³è¡×¤Ï¸¤¤ÎÃÎÅª¹¥´ñ¿´¤òËþ¤¿¤¹¤È¤Æ¤âÂçÀÚ¤Ê¹Ô°Ù¤Ç¤¹¤·¡¢Â¾¤Î¸¤¤È°§»¢¤¹¤ë¤³¤È¤âÎÉ¤¤»É·ã¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿»É·ã¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤È¡¢Ä¹´üÅª¤Ë¸«¤ÆÇ§ÃÎ¾É¤Î¥ê¥¹¥¯¤â¹â¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ç¤¹¤Î¤ÇÁáÄ«¤äÆü¤¬Êë¤ì¤Æ¤«¤é¤Î»¶Êâ¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤¿¤ê¡¢Æü±¢¤äÁð¤Î¾å¤òÊâ¤«¤»¤ë¤è¤¦¤ËÇÛÎ¸¤·¡¢¿åÊ¬Êäµë¤âËº¤ì¤º¤Ë¹Ô¤¤¤Ê¤¬¤é»¶Êâ¤Ë¹Ô¤¯¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
2.¥¨¥¢¥³¥ó¤ÎÉ÷¤ò¸¤¤ËÄ¾ÀÜÅö¤Æ¤ë
²Æ¾ì¤Ï¥¨¥¢¥³¥ó¤ò¾ï»þ²ÔÆ¯¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤âÂ¿¤¤¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¿Í´Ö¤è¤êÂÎ²¹¤¬¹â¤¤¤¦¤¨¤ËÂÎ²¹Ä´Àá¤¬¶ì¼ê¤Ê¸¤¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÈó¾ï¤ËÂçÀÚ¤Ê¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Éô²°¤ÎÎÃ¤·¤µ¤ò¥ー¥×¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÎÉ¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¨¥¢¥³¥ó¤ÎÉ÷¤òÄ¾ÀÜ¸¤¤ËÅö¤Æ¤ë¤³¤È¤Ï½ë¤µÂÐºö¤È¤·¤ÆNG¤Ç¤¹¡£ÎäÉ÷¤òÄ¾ÀÜÍá¤ÓÂ³¤±¤ë¤ÈÂÎ¤¬Îä¤¨¤Æ¤ªÊ¢¤ò²õ¤·¤¿¤ê¤È¡¢É÷¼Ù¤Î¤è¤¦¤Ê¾É¾õ¤ò°ú¤µ¯¤³¤·¤Þ¤¹¡£
É÷¸þ¤¤äÉ÷ÎÌ¤òÄ´Àá¤·¡¢¿²¾²¤â¥¨¥¢¥³¥ó¤ÎÉ÷¤¬Ä¾ÀÜÅö¤¿¤é¤Ê¤¤¾ì½ê¤ËÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¢¤²¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
3.Îä¤¿¤¤¿å¤ä¿©¤ÙÊª¤Ð¤«¤êÍ¿¤¨¤ë
½ë¤¤¤«¤é¤È²Æ¾ì¤Ï°¦¸¤¤ËÎä¤¿¤¤¿å¤ä¥Õ¥ëー¥Ä¤Ð¤«¤ê¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡©Å¬ÎÌ¤Ç¤¢¤ì¤ÐÌäÂê¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Í¿¤¨¤¹¤®¤ÏÎÉ¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£É¹¤ò¹¥¤ó¤Ç¿©¤Ù¤ë¸¤¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Á¤é¤âÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
Îä¤¿¤¤¤â¤Î¤òÀÝ¼è¤·¤¹¤®¤¿¤³¤È¤Ç¾Ã²½´ï´±¤ËÉÔÄ´¤ò¤¤¿¤·¡¢²¼Î¡¤äÓÒÅÇ¤ò°ú¤µ¯¤³¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦²ÄÇ½À¤â¡£°ßÄ²¤ÎÆ¯¤¤¬¼å¤¤¤È¿©ÍßÉÔ¿¶¤â¾·¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾ï»þÍ¿¤¨¤ë¿å¤â¥¥ó¥¥ó¤ËÎä¤ä¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¾ï²¹¤ÇÌäÂê¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤Þ¤á¤Ë¼è¤êÂØ¤¨¡¢ÍÆ´ï¤âÄê´üÅª¤ËÀö¤¦¤Ê¤ÉÀ¶·é¤òÊÝ¤Ä¤³¤È¤ÎÊý¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
4.Ä¹»þ´Ö¿åÍ·¤Ó¤ò¤µ¤»¤ë
°¦¸¤¤ËÎÃ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤È¿åÍ·¤Ó¤ò¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ï¤â¤Á¤í¤óÌäÂê¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Í¸ú¤ÊÇ®Ãæ¾ÉÂÐºö¤Ç¤¹¡£¿´¤¬¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¤³¤È¤Ï¡¢É¬¤º¤½¤Ð¤Ç¸«¼é¤Ã¤Æ¤¢¤²¤ë¤³¤È¤È¡¢Ä¹»þ´Ö¤Î¿åÍ·¤Ó¤Ï¹µ¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Ä¾¼ÍÆü¸÷¤òÈò¤±¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¤³¤Þ¤á¤Ê¿åÊ¬Êäµë¤ÈÄê´üÅª¤ÊµÙ·Æ¤ò¤È¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£ÂÎ¤ÎÎä¤¨²á¤®¤ÇÄãÂÎ²¹¾É¤òÈ¯¾É¤·¤¿¤ê¡¢È¿ÂÐ¤Ë¶¯¤¤Æüº¹¤·¤òÍá¤ÓÂ³¤±¤ë¤³¤È¤ÇÇ®Ãæ¾É¤Î¥ê¥¹¥¯¤âÂ¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¿å¤òÂçÎÌ¤Ë°û¤ß¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¿åÃæÆÇ¤Ë¤âÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
5.¶ËÃ¼¤Ê¥µ¥Þー¥«¥Ã¥È¤Ë¤¹¤ë
ÌÓ¤ÎÄ¹¤¤Ä¹ÌÓ¼ï¤Î¸¤¤ò¡Ö½ë¤¯¤Æ²Ä°¥ÁÛ¡Ä¡×¤È¶ËÃ¼¤Ë¥µ¥Þー¥«¥Ã¥È¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¿ä¾©¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¤¢¤ëÄøÅÙÌÓ¤ò»Ä¤·¤ÆÃ»¤¯¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÎÉ¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢ÃÏÈ©¤¬¸«¤¨¤ë¤Þ¤ÇÃ»¤¯¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ÈÈéÉæ¤ËÄ¾¼ÍÆü¸÷¤¬Åö¤¿¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸¤¤ÎÂÎ¤¬Ç®¤¯¤Ê¤ê»ç³°Àþ¤Ë¤è¤êÈéÉæ¥À¥áー¥¸¤â·üÇ°¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¸¤¤ÎÈïÌÓ¤Ë¤Ï¥Î¥ß¤ä¥À¥Ë¡¢²ã¤Ê¤É¤ÎÃî¤«¤éÈéÉæ¤ò¼é¤Ã¤¿¤ê¡¢ÈïÌÓ¤Î´Ö¤Î¶õµ¤¤ÎÁØ¤ÇÂÎ²¹Ä´Àá¤ò¤¹¤ëÂç»ö¤ÊÌò³ä¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¶ËÃ¼¤ËÃ»¤¤¥µ¥Þー¥«¥Ã¥È¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢Ç®Ãæ¾É¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤Þ¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢´¶À÷¾É¤ò¤â¤¿¤é¤¹Ãî¤Ë»É¤µ¤ì¤ÆÈéÉæ±ê¤Ë¤Ê¤ë¥ê¥¹¥¯¤ä¥±¥¬¤ò¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿ÌäÂê¤âÀ¸¤¸¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤È¤á
¡Ö¤è¤«¤ì¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿½ë¤µÂÐºö¤¬¼Â¤ÏNG¤À¤Ã¤¿¡×¤Èµ¤¤Å¤¤¤¿Êý¤â¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¼¼Æâ¤ÏÅ¬²¹¤òÊÝ¤Á¡¢Ä«ÈÕ¤ÎÎÃ¤·¤¤»þ´Ö¤Ë»¶Êâ¤Ë¹Ô¤¡¢¤´¤Ï¤ó¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¿©¤Ù¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿´ðËÜÅª¤Ê´Ä¶¤¬ºÇ¤âÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤â²Æ¥Ð¥Æ¤·¤Ê¤¤¤è¤¦ÂÎÄ´¤Ëµ¤¤òÇÛ¤ê¡¢°¦¸¤¤È¸µµ¤¤Ë²Æ¤ò¾è¤êÀÚ¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¤Í¡£
(½Ã°å»Õ´Æ½¤¡§»ûÏÆ´²»Ò)