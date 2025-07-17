Ç¯¶âÌ¤²ÃÆþ´ü´Ö¤¢¤ê¤Ç·î11Ëü±ß¼õµë¡ÖÃç´Ö¤È¤Î½¸¤Þ¤ê¤äÄà¤ê¤¬Â©È´¤¤Ë¡×66ºÐÃËÀ¤Î¥®¥ê¥®¥êÏ·¸åÀ¸³è
¶âÍ»Ä£¤ÎÊó¹ð½ñ¤ËÃ¼¤òÈ¯¤·¤ÆÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡ÖÏ·¸å2000Ëü±ßÌäÂê¡×¤Ê¤É¡¢Ï·¸å¤Î¿´ÇÛ»ö¤È¤¤¤¨¤Ð¤ä¤Ï¤ê¤ª¶â¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤â¤Ã¤È½ÐÀ¤¤·¤Æ¤ª¤±¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¤È¸½Ìò»þÂå¤Ë¸å²ù¤ò»ý¤Ä¿Í¤â¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¸½Ìò»þÂå¤Ë¤¤¤¯¤é²Ô¤®¡¢ÃùÃß¤ò¤·¤Æ¤ª¤±¤Ð°Â¿´¤·¤¿Êë¤é¤·¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡£All About¤¬¼Â»Ü¤·¤¿¥¢¥ó¥±¡¼¥ÈÄ´ºº¤«¤é¡¢¹Åç¸©ºß½»66ºÐÃËÀ¤Î¥±¡¼¥¹¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
Æ±µï²ÈÂ²¹½À®¡§ËÜ¿Í¤Î¤ß
µï½»ÃÏ¡§¹Åç¸©
¥ê¥¿¥¤¥¢Á°¤Î¸ÛÍÑ·ÁÂÖ¡§ÇÉ¸¯¡¦·ÀÌó¼Ò°÷
¥ê¥¿¥¤¥¢Á°¤ÎÇ¯¼ý¡§300Ëü±ß
¸½ºß¤Î»ñ»º¡§ÍÂÃù¶â50Ëü±ß¡¢¥ê¥¹¥¯»ñ»º0±ß
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÇ¯¶â²ÃÆþ´ü´Ö¡§ÉÔÌÀ
¾ã³²´ðÁÃÇ¯¶â¤ä¾ã³²¸üÀ¸Ç¯¶â¡Ê¾ã³²Ç¯¶â¡Ë¡§¤Ê¤·
°äÂ²´ðÁÃÇ¯¶â¤ä°äÂ²¸üÀ¸Ç¯¶â¡Ê°äÂ²Ç¯¶â¡Ë¡§¤Ê¤·
¤½¤ÎÂ¾¡Ê´ë¶ÈÇ¯¶â¤ä¸Ä¿ÍÇ¯¶âÊÝ¸±¤Ê¤É¡Ë¡§¤Ê¤·
¤½¤ÎÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖÇ¯¶â¤¬¤È¤Æ¤â¾¯¤Ê¤¯¡¢¿©¤Ù¤Æ¤¤¤¯¤À¤±¤Ç¥®¥ê¥®¥ê¤ÎÀ¸³è¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤È¤Æ¤â¶ì¤·¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¤·¤«¤·Æ±»þ¤Ë¡Ö¼ã¤¤º¢¤«¤é¿¦¤òÅ¾¡¹¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ç¯¶âÊÝ¸±¤ËÌ¤²ÃÆþ¤À¤Ã¤¿»þ´ü¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢º£¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¡¢¸½¾õ¤òÎäÀÅ¤Ë¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¤Ò¤È·î¤Î»Ù½Ð¤ÏÌó¡Ö13Ëü±ß¡×¡£Ç¯¶â¤À¤±¤Ç¤Ï¡Ö¤Û¤È¤ó¤É¤Î·î¤ÇÂ¤ê¤Ê¤¤¡×¤È²óÅú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÂÎÎÏÅª¤Ë¤¤Ä¤¤¤Î¤ÇÄ¹»þ´Ö¤Î¶ÐÌ³¤ÏÌµÍý¡£À¶ÁÝ¤Î»Å»ö¤ò½µ2²ó¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£·î¤Î¼ýÆþ¤È¤·¤Æ¤Ï6Ëü±ß¤°¤é¤¤¡×¤È¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Ç¯¶âÀ¸³è¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡ÖÅÅµ¤Âå¤ÎÀáÌó¤Î¤¿¤á¤Ë¶ËÎÏ¡¢²ÆÅß¤È¤â¤Ë¥¨¥¢¥³¥ó¤òºÇ¾®¸Â¤Ë¤·¤«»È¤ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¿©ºà¤â¡¢¤Ê¤ë¤Ù¤¯¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Î¥¿¥¤¥à¥»¡¼¥ë¤ÇÇã¤¦¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÆÃ¤ËÈ¾³Û¤Ë¤Ê¤ë»þ´ÖÂÓ¤Ë¡×¤È¹©É×¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¾Íè¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¡ÖÀè¹Ô¤¤¬¸«¤¨¤º¡¢¤È¤Æ¤âÉÔ°Â¡£Ç¯Îð¤âÇ¯Îð¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤Þ¤ÇÂÎ¤¬Æ°¤¯¤«¤â¿´ÇÛ¡£¥Ñ¡¼¥È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤È¡¢À¸³è¤¬ËÜÅö¤Ë¶ì¤·¤¯¤Ê¤ë¡£ÉÔ°Â¤Ç¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£ÉÂµ¤¤ä¤±¤¬¤Ê¤É¤Î¿´ÇÛ¤â¤¢¤ë¡£ÂÎ¤ò²õ¤·¤ÆÄÌ±¡¤äÆþ±¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢¤ª¤½¤é¤¯¼£ÎÅÈñ¤âÊ§¤¨¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡×¤ÈÍî¤ÁÃå¤«¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤Ç¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¡¢º£¤ÎÀ¸³è¤Ç¤Ï¡Ö¤¿¤Þ¤Ë¶á½ê¤ÎÃç´Ö¤È¥²¡¼¥È¥Ü¡¼¥ë¤Ê¤É¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤ì¤¬Â©È´¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÃÏ°è¤ÎÃç´Ö¤È½¸¤Þ¤Ã¤Æ¡¢°û¤ó¤À¤ê¿©¤Ù¤¿¤ê¤·¤Æ¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤ë¤Î¤â¡¢¤¿¤Þ¤Ë°ì½ï¤ËÎ¹¹Ô¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤â³Ú¤·¤¤¡£Äà¤ê¤¬¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥Ñ¡¼¥È¤¬¤Ê¤¤»þ¤Ï¤è¤¯½Ð¤«¤±¤ë¡£Äà¤ê¤Ë¹Ô¤¯¤Èµ¤Ê¬Åª¤ËÍî¤ÁÃå¤¯¡×¤È¡¢¼ñÌ£¤ä¿Í¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤òÂçÀÚ¤Ë²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤·¤¿¡£
¢¨ËÜÊ¸¥«¥Ã¥³Æâ¤Î²óÅú¼Ô¥³¥á¥ó¥È¤Ï¸¶Ê¸¤Ë½àµò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹
¢¨¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ÏÅê¹Æ¼Ô¤ÎÅö»þ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¸½ºß¤È¤Ï¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ä¶â³Û¤Ê¤É¤Î¾ðÊó¤¬°Û¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹
¢¨Åê¹Æ¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Î¤¿¤á¡¢ÆâÍÆ¤ÎÀµ³ÎÀ¤òÊÝ¾Ú¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó
(Ê¸:¤¢¤ë¤¸¤ã¤ó ÊÔ½¸Éô)
¸½Ìò»þÂå¤Ë¤¤¤¯¤é²Ô¤®¡¢ÃùÃß¤ò¤·¤Æ¤ª¤±¤Ð°Â¿´¤·¤¿Êë¤é¤·¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡£All About¤¬¼Â»Ü¤·¤¿¥¢¥ó¥±¡¼¥ÈÄ´ºº¤«¤é¡¢¹Åç¸©ºß½»66ºÐÃËÀ¤Î¥±¡¼¥¹¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
²óÅú¼Ô¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë²óÅú¼ÔËÜ¿Í¡§66ºÐÃËÀ
Æ±µï²ÈÂ²¹½À®¡§ËÜ¿Í¤Î¤ß
µï½»ÃÏ¡§¹Åç¸©
¥ê¥¿¥¤¥¢Á°¤Î¸ÛÍÑ·ÁÂÖ¡§ÇÉ¸¯¡¦·ÀÌó¼Ò°÷
¥ê¥¿¥¤¥¢Á°¤ÎÇ¯¼ý¡§300Ëü±ß
¸½ºß¤Î»ñ»º¡§ÍÂÃù¶â50Ëü±ß¡¢¥ê¥¹¥¯»ñ»º0±ß
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÇ¯¶â²ÃÆþ´ü´Ö¡§ÉÔÌÀ
¸½ºß¼õµë¤·¤Æ¤¤¤ëÇ¯¶â³Û¡Ê·î³Û¡ËÏ·ÎðÇ¯¶â¡Ê¹ñÌ±Ç¯¶â¡¦¸üÀ¸Ç¯¶â¡Ë¡§11Ëü±ß
¾ã³²´ðÁÃÇ¯¶â¤ä¾ã³²¸üÀ¸Ç¯¶â¡Ê¾ã³²Ç¯¶â¡Ë¡§¤Ê¤·
°äÂ²´ðÁÃÇ¯¶â¤ä°äÂ²¸üÀ¸Ç¯¶â¡Ê°äÂ²Ç¯¶â¡Ë¡§¤Ê¤·
¤½¤ÎÂ¾¡Ê´ë¶ÈÇ¯¶â¤ä¸Ä¿ÍÇ¯¶âÊÝ¸±¤Ê¤É¡Ë¡§¤Ê¤·
¡Ö¿©¤Ù¤Æ¤¤¤¯¤À¤±¤Ç¥®¥ê¥®¥ê¤ÎÀ¸³è¡×¸½ºß¤ÎÇ¯¶â³Û¤Ë¤Ä¤¤¤ÆËþÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¡¢¤ÎÌä¤¤¤Ë¡ÖËþÂ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È²óÅú¤·¤¿º£²ó¤ÎÅê¹Æ¼Ô¡£
¤½¤ÎÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖÇ¯¶â¤¬¤È¤Æ¤â¾¯¤Ê¤¯¡¢¿©¤Ù¤Æ¤¤¤¯¤À¤±¤Ç¥®¥ê¥®¥ê¤ÎÀ¸³è¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤È¤Æ¤â¶ì¤·¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¤·¤«¤·Æ±»þ¤Ë¡Ö¼ã¤¤º¢¤«¤é¿¦¤òÅ¾¡¹¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ç¯¶âÊÝ¸±¤ËÌ¤²ÃÆþ¤À¤Ã¤¿»þ´ü¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢º£¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¡¢¸½¾õ¤òÎäÀÅ¤Ë¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¤Ò¤È·î¤Î»Ù½Ð¤ÏÌó¡Ö13Ëü±ß¡×¡£Ç¯¶â¤À¤±¤Ç¤Ï¡Ö¤Û¤È¤ó¤É¤Î·î¤ÇÂ¤ê¤Ê¤¤¡×¤È²óÅú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö½µ2²ó¤Û¤É¤Î¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤ÇÊäÅ¶¡×Ç¯¶â¤À¤±¤Ç¤ÏÏÅ¤¨¤Ê¤¤»Ù½Ð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö½µ2²ó¤Û¤É¤Î¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤ÇÊäÅ¶¡Ê¤Û¤Æ¤ó¡Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤½¤¦¡£
¡ÖÂÎÎÏÅª¤Ë¤¤Ä¤¤¤Î¤ÇÄ¹»þ´Ö¤Î¶ÐÌ³¤ÏÌµÍý¡£À¶ÁÝ¤Î»Å»ö¤ò½µ2²ó¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£·î¤Î¼ýÆþ¤È¤·¤Æ¤Ï6Ëü±ß¤°¤é¤¤¡×¤È¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Ç¯¶âÀ¸³è¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡ÖÅÅµ¤Âå¤ÎÀáÌó¤Î¤¿¤á¤Ë¶ËÎÏ¡¢²ÆÅß¤È¤â¤Ë¥¨¥¢¥³¥ó¤òºÇ¾®¸Â¤Ë¤·¤«»È¤ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¿©ºà¤â¡¢¤Ê¤ë¤Ù¤¯¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Î¥¿¥¤¥à¥»¡¼¥ë¤ÇÇã¤¦¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÆÃ¤ËÈ¾³Û¤Ë¤Ê¤ë»þ´ÖÂÓ¤Ë¡×¤È¹©É×¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡ÖËè·î·è¤Þ¤Ã¤¿³Û¤ÎÊÝ¸±ÎÁ¤ò»ÙÊ§¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡Ä¡Ä¡×¸½Ìò»þÂå¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ö¼ã¤¤¤¦¤Á¤«¤é°ÂÄê¤·¤Æ¤¤¤ëÀµ¼Ò°÷¤È¤·¤ÆÆ¯¤¤¤Æ¡¢Ëè·î·è¤Þ¤Ã¤¿³Û¤ÎÊÝ¸±ÎÁ¤ò»ÙÊ§¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢Â¿¾¯¤Ê¤ê¤È¤âº£¤ÎÇ¯¶â¤è¤ê¹â¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£¤½¤ÎÅÀ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¸å²ù¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸ì¤ëÅê¹Æ¼Ô¡£
¾Íè¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¡ÖÀè¹Ô¤¤¬¸«¤¨¤º¡¢¤È¤Æ¤âÉÔ°Â¡£Ç¯Îð¤âÇ¯Îð¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤Þ¤ÇÂÎ¤¬Æ°¤¯¤«¤â¿´ÇÛ¡£¥Ñ¡¼¥È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤È¡¢À¸³è¤¬ËÜÅö¤Ë¶ì¤·¤¯¤Ê¤ë¡£ÉÔ°Â¤Ç¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£ÉÂµ¤¤ä¤±¤¬¤Ê¤É¤Î¿´ÇÛ¤â¤¢¤ë¡£ÂÎ¤ò²õ¤·¤ÆÄÌ±¡¤äÆþ±¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢¤ª¤½¤é¤¯¼£ÎÅÈñ¤âÊ§¤¨¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡×¤ÈÍî¤ÁÃå¤«¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤Ç¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¡¢º£¤ÎÀ¸³è¤Ç¤Ï¡Ö¤¿¤Þ¤Ë¶á½ê¤ÎÃç´Ö¤È¥²¡¼¥È¥Ü¡¼¥ë¤Ê¤É¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤ì¤¬Â©È´¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÃÏ°è¤ÎÃç´Ö¤È½¸¤Þ¤Ã¤Æ¡¢°û¤ó¤À¤ê¿©¤Ù¤¿¤ê¤·¤Æ¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤ë¤Î¤â¡¢¤¿¤Þ¤Ë°ì½ï¤ËÎ¹¹Ô¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤â³Ú¤·¤¤¡£Äà¤ê¤¬¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥Ñ¡¼¥È¤¬¤Ê¤¤»þ¤Ï¤è¤¯½Ð¤«¤±¤ë¡£Äà¤ê¤Ë¹Ô¤¯¤Èµ¤Ê¬Åª¤ËÍî¤ÁÃå¤¯¡×¤È¡¢¼ñÌ£¤ä¿Í¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤òÂçÀÚ¤Ë²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤·¤¿¡£
¢¨ËÜÊ¸¥«¥Ã¥³Æâ¤Î²óÅú¼Ô¥³¥á¥ó¥È¤Ï¸¶Ê¸¤Ë½àµò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹
¢¨¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ÏÅê¹Æ¼Ô¤ÎÅö»þ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¸½ºß¤È¤Ï¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ä¶â³Û¤Ê¤É¤Î¾ðÊó¤¬°Û¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹
¢¨Åê¹Æ¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Î¤¿¤á¡¢ÆâÍÆ¤ÎÀµ³ÎÀ¤òÊÝ¾Ú¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó
(Ê¸:¤¢¤ë¤¸¤ã¤ó ÊÔ½¸Éô)