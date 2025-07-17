¡Ú·Ù¸Ç³¦·¨¡Û¼ã¼Ô¤òÈÈºá¤«¤é¼é¤ë¡¡·Ù»¡¡¦¹ÔÀ¯¡¦NPO¤¬Ï¢·È¡¡¶¨µÄ²ñ¤¬½é²ñ¹ç¡¡°ì¿Í°ì¿Í¤ÎÇº¤ß¤ËÂÐ±þ¡¡Ê¡²¬
¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö·Ù¸Ç³¦·¨¡Ê¤±¤´¤«¤¤¤ï¤¤¡Ë¡×¤Î¼ã¼Ô¤òÈÈºá¤«¤é¼é¤í¤¦¤È¡¢¸©¤ä»Ù±çÃÄÂÎ¤¬Ï¢·È¤·¤¿¶¨µÄ²ñ¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
17Æü¤Ë³«¤«¤ì¤¿¶¨µÄ²ñ¤Î½é²ñ¹ç¤Ë¤Ï¡¢·Ù»¡¤äÊ¡²¬¸©¡¢NPO¤Ê¤É18¤Îµ¡´Ø¤äÃÄÂÎ¤¬»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£
µï¾ì½ê¤¬¤Ê¤¯¡¢Ê¡²¬»Ô¡¦Å·¿À¤Î·Ù¸Ç¸ø±à¤Ë½¸¤Þ¤ë¼ã¼Ô¤¿¤Á¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö·Ù¸Ç³¦·¨¡×¤Ï¡¢ÈÈºá¤ä¥È¥é¥Ö¥ë¤Î²¹¾²¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤É¼Ò²ñÌäÂê²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¶¨µÄ²ñ¤Ç¤Ï·Ù»¡¤È¹ÔÀ¯¡¢NPOÃÄÂÎ¤¬Áê¸ß¤ËÏ¢·È¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÈÈºá¤òËÉ¤°¤È¤È¤â¤Ë¼ã¼Ô°ì¿Í°ì¿Í¤ÎÇº¤ß¤ä²ÝÂê¤Ë¤¤áºÙ¤«¤¯ÂÐ±þ¤·¤Þ¤¹¡£
¢£Ê¡²¬¸©·Ù ¾¯Ç¯²Ý¡¦Åç粼¹À°ì ¼¡ÀÊ
¡ÖNPOË¡¿Í¡¢·Ù»¡¡¢¸©Ä£¡¢»ÔÌò½ê¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤ä¤äº£¤Þ¤Ç²£¤ÎÏ¢·È¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿ÉôÊ¬¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÆÀ°ÕÊ¬Ìî¤òÀ¸¤«¤·¾ðÊó¤ò¶¦Í¤·¤Æ¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î»Ù±ç¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
¶¨µÄ²ñ¤Ï3¤«·î¤Ë°ìÅÙ¡¢²ñ¹ç¤ò³«¤¤¤Æ¾ðÊó¤ò¶¦Í¤·¡¢»Ù±ç¤Î½¼¼Â¤òÌÜ»Ø¤¹¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£