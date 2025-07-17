¡Ö¥¹¥«¥¤¥Ä¥ê¡¼¡ß¥È¥¤¡¦¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡×É¬¸«¥¤¥Ù¥ó¥È¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¤è¡ª¡È·ã¤«¤ï¸ÂÄê¥°¥Ã¥º¡É¤â½¼¼Â¢ö
Åìµþ¥¹¥«¥¤¥Ä¥ê¡¼¤Ç¤Ï¡¢¡Ø¥È¥¤¡¦¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡Ù±Ç²è¸ø³«30¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥¤¥Þ¥¸¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤Ò¤í¤¬¤ë¶õ¤Ø TOY STORY SKY IN TOKYO SKYTREE(R)¡×¤¬¡¢2025Ç¯7·î17Æü(ÌÚ)¡Á10·î31Æü(¶â)¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤³¤Îµ»ö¤Î´°Á´ÈÇ¤ò¸«¤ë¡ÚÆ°²è¡¦²èÁüÉÕ¤¡Û
ÃÏ¾å450m¤Ë¡Ø¥È¥¤¡¦¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡Ù¤ÎÀ¤³¦¤¬¡ª
Åìµþ¥¹¥«¥¤¥Ä¥ê¡¼¤Ç¡¢¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼&¥Ô¥¯¥µ¡¼±Ç²è¡Ø¥È¥¤¡¦¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡Ù¤Î¸ø³«30¼þÇ¯¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬³«ºÅ¡£
ÃÏ¾å450m¤ÎÅ·Ë¾²óÏ¤Ë¤ª¤â¤Á¤ã¤ÎÃç´Ö¤¿¤Á¤¬Âç½¸·ë¤·¤Þ¤¹¡£
¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¤«¤é¤ª¤â¤Á¤ã¤ÎÀ¤³¦¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¡¢Å·Ë¾²óÏ¤ËÅþÃå¤¹¤ë¤È¤Þ¤ë¤Ç±À¤Î¾å¤Î»Ò¤É¤âÉô²°¤Ë¤¤¤ë¤ß¤¿¤¤¡£
¡Ø¥È¥¤¡¦¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡Ù¥·¥ê¡¼¥º30Ç¯¤ÎÎò»Ë¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ëÅ¸¼¨¤ä¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤È¼Ì¿¿¤¬»£¤ì¤ë¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ê¤É¤¬ÊÂ¤Ó¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÃÏ¾å350m¤Î¥Ñ¥Î¥é¥Þ¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ç¤ÏËèÈÕ¡¢¡Ø¥È¥¤¡¦¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡Ù¤ÎÆÃÊÌ±ÇÁü¤ò¾å±Ç¤·¤Þ¤¹¡£
¥¹¥«¥¤¥Ä¥ê¡¼¸ÂÄê¥°¥Ã¥º
¥¹¥«¥¤¥Ä¥ê¡¼¸ÂÄê¤Î¡Ø¥È¥¤¡¦¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡Ù¥°¥Ã¥º¤âÅÐ¾ì¡£
¥¦¥Ã¥Ç¥£¤ä¥Ð¥º¤Ê¤É¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼ÁíÊÁ¥×¥ê¥ó¥È¤Î¥¨¥³¥Ð¥Ã¥°¤ä¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¥¢¡¼¥È¤Î¥È¡¼¥È¥Ð¥Ã¥°¤òÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£
¥¢¥¯¥ê¥ë¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼¤ä¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¡¢¤ª²Û»Ò¤Ê¤É¡¢Åìµþ¥¹¥«¥¤¥Ä¥ê¡¼¤Î¤ªÅÚ»º¤È¤·¤Æ¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¥°¥Ã¥º¤â¡£
¡Ø¥È¥¤¡¦¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡Ù¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¥¢¡¼¥È¤ÈÅìµþ¥¹¥«¥¤¥Ä¥ê¡¼¤Î¥í¥´¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤¿¡¢¤³¤³¤À¤±¤Î¥°¥Ã¥º¤¬¼ê¤ËÆþ¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¹¥«¥¤¥Ä¥ê¡¼Æâ¤Î¥«¥Õ¥§¤Ç¤â¡¢¡Ø¥È¥¤¡¦¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡Ù¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£