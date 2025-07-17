»³ÅÄÍµµ®¡¢Íèºå¤Ë¡ÖÂç¹¥¤¤Ç¤¹¡×¡¡Àè·î¤â¡É²Ç¤Á¤ã¤ó¡É¿ÆÂ²¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤Æ¿©»ö¡¡ºÊ¤ÏÀ¾Ìî¼·À¥
¡¡ÇÐÍ¥¤Î»³ÅÄÍµµ®¡Ê34¡Ë¤¬17Æü¡¢Âçºå»ÔÆâ¤Ç³«¤«¤ì¤¿±Ç²è¡ØÌÚ¤Î¾å¤Î·³Ââ¡Ù¡Ê25Æü¤è¤êÁ´¹ñ¸ø³«¡ËÂçºåÀè¹Ô¾å±Ç²ñ¤Ë¡¢W¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿Äé¿¿°ì¡Ê61¡Ë¤È¶¦¤ËÅÐ¾ì¤·¡¢Âçºå¤Î°õ¾Ý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÃçÎÉ¤·¡ª2¿Í¤À¤±¤ÎÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ç³Ú¤·¤½¤¦¤À¤Ã¤¿Äé¿¿°ì¡õ»³ÅÄÍµµ®
¡¡Âçºå¤Î°õ¾Ý¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¡¢¡ÖÀ¾µÜ¤Ë¶á¤Å¤±¤Ðµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦´¶¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Âçºå¤ÏÉñÂæ¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤Ë¤·¤Æ¤â»Å»ö¤Ã¤Æ¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿Ê¼¸Ë¡¦À¾µÜ½Ð¿È¤ÎÄé¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢»³ÅÄ¤Ï¡ÖÂç¹¥¤¤Ç¤¹¡×¤È¤¤Ã¤Ñ¤ê¡£
¡¡¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤ª¾Ð¤¤¤ÎÄ®¤Ê¤ó¤Ç¡×¤È¸À¤¤¡¢¡Ö°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»Ô½Ð¿È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÅÚÍËÆü¤Î¤ªÃë12»þ¤Ë¡ØµÈËÜ¿·´î·à¡Ù¤¬ÀäÂÐÎ®¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ì¤ò¸«¤Æ°é¤Á¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÂçºå°¦¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£Â³¤±¤Æ¡ÖÀè·î¤â¤Á¤ç¤Ã¤È²Ç¤Á¤ã¤ó²ÈÂ²¤È¡¢²Ç¤Á¤ã¤ó¤ª·»¤Á¤ã¤ó²ÈÂ²¤È¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¡¢¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¡¢¿ÆÀÌ¤ÎÊý¤ÎÃæ¤ËËÍ¤Ò¤È¤ê¤Ç°ì½ï¤Ë¤´ÈÓ¿©¤Ù¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡×¤È¡¢2024Ç¯¤Ë·ëº§¤·¤¿ºÊ¡¦À¾Ìî¼·À¥¡Ê31¡Ë¤Î¿ÆÂ²¤È¤Î²ñ¿©¤Ë»²²Ã¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡1945Ç¯¤Î²Æì¡¦°Ë¹¾Åç¤Ç¼ÂºÝ¤Ëµ¯¤¤¿½ÐÍè»ö¤ò¤â¤È¤Ë¤·¤¿Æ±ºî¤Ï¡¢°Ë¹¾Åç¤Ç·ã¤·¤¤¹¶ËÉÀï¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤ëÃæ¡¢2¿Í¤ÎÆüËÜÊ¼¤¬¥¬¥¸¥å¥Þ¥ë¤ÎÌÚ¤Î¾å¤Ë¿È¤òÀø¤á¡¢½ªÀï¤òÃÎ¤é¤º¤ËÀøÉúÀ¸³è¤òÂ³¤±¤¿Ìó2Ç¯´Ö¤òÉÁ¤¯¡£¸¶°Æ¤Ïºî²È¡¦°æ¾å¤Ò¤µ¤·¤µ¤ó¤¬¼ê¤¬¤±¤¿ÉñÂæºîÉÊ¤Ç¡¢º£ºî¤ÏÁ´ÊÔ²Æì¥í¥±¤Ç»£±Æ¡£°Ë¹¾Åç¤Ë¼Âºß¤¹¤ë¥¬¥¸¥å¥Þ¥ë¤ÎÌÚ¤Î¾å¤Ç¤Î»£±Æ¤â¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÃçÎÉ¤·¡ª2¿Í¤À¤±¤ÎÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ç³Ú¤·¤½¤¦¤À¤Ã¤¿Äé¿¿°ì¡õ»³ÅÄÍµµ®
¡¡Âçºå¤Î°õ¾Ý¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¡¢¡ÖÀ¾µÜ¤Ë¶á¤Å¤±¤Ðµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦´¶¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Âçºå¤ÏÉñÂæ¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤Ë¤·¤Æ¤â»Å»ö¤Ã¤Æ¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿Ê¼¸Ë¡¦À¾µÜ½Ð¿È¤ÎÄé¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢»³ÅÄ¤Ï¡ÖÂç¹¥¤¤Ç¤¹¡×¤È¤¤Ã¤Ñ¤ê¡£
¡¡1945Ç¯¤Î²Æì¡¦°Ë¹¾Åç¤Ç¼ÂºÝ¤Ëµ¯¤¤¿½ÐÍè»ö¤ò¤â¤È¤Ë¤·¤¿Æ±ºî¤Ï¡¢°Ë¹¾Åç¤Ç·ã¤·¤¤¹¶ËÉÀï¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤ëÃæ¡¢2¿Í¤ÎÆüËÜÊ¼¤¬¥¬¥¸¥å¥Þ¥ë¤ÎÌÚ¤Î¾å¤Ë¿È¤òÀø¤á¡¢½ªÀï¤òÃÎ¤é¤º¤ËÀøÉúÀ¸³è¤òÂ³¤±¤¿Ìó2Ç¯´Ö¤òÉÁ¤¯¡£¸¶°Æ¤Ïºî²È¡¦°æ¾å¤Ò¤µ¤·¤µ¤ó¤¬¼ê¤¬¤±¤¿ÉñÂæºîÉÊ¤Ç¡¢º£ºî¤ÏÁ´ÊÔ²Æì¥í¥±¤Ç»£±Æ¡£°Ë¹¾Åç¤Ë¼Âºß¤¹¤ë¥¬¥¸¥å¥Þ¥ë¤ÎÌÚ¤Î¾å¤Ç¤Î»£±Æ¤â¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£