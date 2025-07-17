»³Î¤Î¼ÂÀ¡¡²ÈÂ²¤°¤ë¤ß¤ÇÎ¹¹Ô¤¹¤ë¤Î¤ÏÂç¥Õ¥¡¥ó¤À¤Ã¤¿¹ñÌ±Åª¿Íµ¤½÷Í¥¡¡¡Ö¿ôÇ¯Á°¤Ë¤ÏÁÛÁü¤Ä¤«¤Ê¤¤Ì¤Íè¤è¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖÆî³¤¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¡×¤Î»³Î¤Î¼ÂÀ¡Ê48¡Ë¤¬16Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤ÎTBS¥é¥¸¥ª¡ÖJUNK»³Î¤Î¼ÂÀ¤ÎÉÔÌÓ¤ÊµÄÏÀ¡×¡Ê¿åÍË¿¼Ìë1¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¿Íµ¤½÷Í¥¤È¤Î¸òÍ§¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡»³Î¤¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢¼«¿È¤¬MC¤òÌ³¤á¤ë´ØÀ¾¥Æ¥ì¥Ó¡ÖÅÚÍË¤Ï¥Ê¥Ë¤¹¤ë¡ª¡©¡×¤Ë¾å¸ÍºÌ¤¬¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£¡Ö¤¢¤ó¤Þ¤êÀ¸ÊüÁ÷¤Î¾ðÊóÈÖÁÈ½Ð¤Ê¤¤¤«¤éÀ¨¤¤¤³¤È¡£¥µ¡¼¥Ó¥¹Àº¿À²¢À¹¤Ê¿Í¤À¤«¤é¡È»³¤Á¤ã¤ó¤¬¤¤¤ë¤«¤é¡É¤ß¤¿¤¤¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¡×¤È´î¤ó¤À¡£
¡¡¤«¤Ä¤Æ¾å¸Í¤Î½ÅÅÙ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¸ø¸À¤·¤Æ¤¤¤¿»³Î¤¡£ËèÇ¯¾å¸Í¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ë¤Ï¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥é¥¸¥ª¡ÊÈÖÁÈ¡Ë¤òºî¤êCD¤ËÆþ¤ì¤Æ¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤âÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¸½ºß¤Î¾å¸Í¤È¤Î´Ø·¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢²ÈÂ²¤°¤ë¤ß¤Ç¸òÎ®¡¢Î¹¹Ô¤â¤¹¤ë´ÖÊÁ¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¤¡Ö¿ôÇ¯Á°¤Î»³Î¤¤Ë¤ÏÁÛÁü¤Ä¤«¤Ê¤¤Ì¤Íè¤è¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¤¢¤ó¤Ê·ãÌ³¤Î¿Í¤Ê¤Î¤Ë¤µ¡¢²ÈÂ²Î¹¹Ô¤Ë°ì½ï¤Ë¹Ô¤¯¤Ã¤Æ¤³¤È¤ËÂÐ¤·¤Æ¡ÈË»¤·¤¤»³¤Á¤ã¤ó¤Î»þ´Ö¤ò¤â¤é¤Ã¤Á¤ã¤¦¤«¤é¡¢¤½¤Î¤ªÏÍ¤Ó¤â¤¢¤Ã¤Æ¡ÊÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡Ë¡É¤Ã¤Æ¡£¤É¤ó¤À¤±¸¬µõ¤Ê¤Î¤è¡×¤È´¶Ã²¤ÎÍÍ»Ò¤Ç¶¦±é¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£