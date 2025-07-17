¡ØMUSIC AWARDS JAPAN 2025¡Ù±é²Î¡õ²ÎÍØ¶ÊÉôÌç¼ø¾Þ¼°¤È¥é¥¤¥Ö±ÇÁü¤¬¸ø³«¡¡½ãÎõ¡¢¿·ÉÍ¥ì¥ª¥ó¤éÅÐ¾ì
¡¡¹ñºÝ²»³Ú¾Þ¡ØMUSIC AWARDS JAPAN 2025¡Ù¡ÊMAJ¡ËÆâ¤Î³«ºÅ¥¦¥£ー¥¯¤Ë¤Æ5·î19Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ØMUSIC AWARDS JAPAN 2025 ±é²Î¡¦²ÎÍØ¶ÊLIVE[ºÇÍ¥½¨±é²Î¡¦²ÎÍØ¶Ê ³Ú¶Ê¾Þ ¼ø¾Þ¼°]¡Ù¤ÎÌÏÍÍ¤¬¡¢YouTube¤Ë¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ê´ØÏ¢¡§¡Ú±ÇÁü¤¢¤ê¡Û¡ØMUSIC AWARDS JAPAN 2025¡Ù±é²Î¡¦²ÎÍØ¶ÊLIVE[ºÇÍ¥½¨±é²Î¡¦²ÎÍØ¶Ê ³Ú¶Ê¾Þ ¼ø¾Þ¼°]¡Ë
¡¡Æ±¼ø¾Þ¼°¤Ï¡¢¼çÍ×6ÉôÌç¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë³Æ¾Þ¤Î¼ø¾Þ¼°¤ËÀèÎ©¤Á¡¢¡Ø±é²Î¡¦²ÎÍØ¶ÊÉôÌç¡Ù¤Î¼ø¾Þ¼°¤È¡¢ÆüËÜ¤Î¡È¥½¥¦¥ë¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¡É¤È¤â¤¤¤¨¤ë±é²Î¡¿²ÎÍØ¶Ê¤òÀ¤³¦¤ËÈ¯¿®¤¹¤ë¥é¥¤¥Ö¤ò¿¥¤ê¸ò¤¼¤Æ³«ºÅ¡£ºÙÀî¤¿¤«¤·¡¢¿å¿¹¤«¤ª¤ê¡¢Ä¹»³ÍÎ»Ò¡¢µÖ¤ß¤É¤ê¡¢½ãÎõ¡¢¤Ï¤¤¤À¤·¤ç¤¦¤³¡¢ÅÎ ¤³¤Î¤ß¡¢¿¿ÅÄ¥Ê¥ª¥¡¢¿·ÉÍ¥ì¥ª¥ó¡¢Ã¤Ì¦¤æ¤¦¤È¡¢¤Ï¤ä¤Ö¤µ¡¢Æó¸«ñ¥°ì¡¢ÀÄ»³¿·¡¢ÌÚÂ¼Å°¥Ë¡¢ºÌÀÄ¡¢ÅÄÃæ¤¢¤¤¤ß¡¢SHOW-WA¡¢MATSURI¡¢ÇßÃ«¿´°¦¤¬½Ð±é¤·¡¢MC¤Ï¿¹ºê¥¦¥£¥ó¡¢¾¾´ÝÍ§µª¡¢Kayna¤¬Ì³¤á¤¿¡£
¡¡ËÜÈÖÁ°¤Ë¤Ï¡ØºÇÍ¥½¨±é²Î¡¦²ÎÍØ¶Ê ³Ú¶Ê¾Þ¡Ù¤Ë¥Î¥ß¥Íー¥È¤µ¤ì¤¿¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡ÊVTR½Ð±é¤Î»³ÆâØª²ð¤ò½ü¤¯¡Ë¤¬²ñ¸«¤Ë½ÐÀÊ¡£½ãÎõ¡¢¿·ÉÍ¥ì¥ª¥ó¡¢SHOW-WA¡¢MATSURI¤¬°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£½ãÎõ ¼ò°æ°ì·½¤Ï¡Öº£²ó¡¢Àª¤¤¤Î¤¢¤ë¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ê¼ã¼ê¤¿¤Á¤È°ì½ï¤Ë¥Î¥ß¥Íー¥È¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤Î±þ±ç¤Î¤ª¤«¤²¡£ËÜÅö¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡¢¿·ÉÍ¤Ï¡Ö¡ÈÉ¨¥¹¥é¡É¤ÇÆüËÜ¤Î¹ñ¶¤ò±Û¤¨¤Æ¡¢À¤³¦¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¡£¤³¤³¤¬¥´ー¥ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Çº£¸å¤â¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¡¢SHOW-WA »ûÅÄ¿¿ÆóÏº¤Ï¡ÖSHOW-WA¤Ï¾¼ÏÂ¤ÎÇ®¶¸¤òÎáÏÂ¤Ë¤è¤ß¤¬¤¨¤é¤»¤è¤¦¤È¤¤¤¦¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤È¤·¤Æ»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ¶á¡¢¾¼ÏÂ²ÎÍØ¤¬³¤³°¤Ç¤â¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÇÈ¤Ë¾è¤Ã¤ÆÀ¤³¦¤ËÈô¤ÓÎ©¤Á¤¿¤¤¡×¡¢MATSURI ÌøÅÄÍ¥¼ù¤Ï¡ÖËÍ¤¿¤Á¤Ï¡¢¤É¤³¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤â¡ÈMATSURI¡É¤ÎÉ÷¤ò´¬¤µ¯¤³¤½¤¦¤ÈÆü¡¹´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ç¥Ó¥åー1Ç¯ÌÜ¤Ç¤³¤Î¤è¤¦¤Êµ¡²ñ¤òÄº¤±¤Æ¤È¤Æ¤â¸÷±É¤Ç¤¹¡×¤È¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¼ø¾Þ¼°¤Î¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¶Ê¤Ï¡¢ºÙÀî¤¿¤«¤·¤¬ÉñÂÀ¸Ý¤¢¤¹¤«ÁÈ¤Î±éÁÕ¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤Ë²Î¤¦¡Ö¤Þ¤Ä¤ê¡×¤Ç¡¢ÅÓÃæ¤«¤é½Ð±é¼ÔÁ´°÷¤¬¥¹¥Æー¥¸¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£Â³¤¯¡¢¡È»Íµ¨¤Î²Î¡É¤Î¥³ー¥Êー¤Ç¤Ï¿¿ÅÄ¥Ê¥ª¥¡¢¿·ÉÍ¡¢µÖ¤ß¤É¤ê¡¢Ä¹»³ÍÎ»Ò¤¬¡¢ÆüËÜ¤Î½Õ²Æ½©Åß¤ò²Î¤¤ÉÁ¤¤¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¿å¿¹¤«¤ª¤ê¡¢ºÙÀî¤Ï¡¢¤½¤Î²ÎÀ¼¤Ç¡ÈÆüËÜ¤Î É÷ÅÚ¡¦¾ð·Ê¡É¤òÉ½¸½¤·¤¿¡£
¡¡¤Ï¤¤¤À¤·¤ç¤¦¤³¤Ï¡¢³«ºÅÃÏ µþÅÔ¤Î¹ç¾§ÃÄ33¿Í¡ÊµþÅÔ½÷»ÒÂç³ØÉÕÂ°¾®³Ø¹»¡¿µþÅÔ½÷»ÒÃæ³Ø¹»¤Î¥³ー¥é¥¹Éô¡Ë¤È¥¢¥Ë¥á±Ç²è¡ØÅ·¶õ¤Î¾ë¥é¥Ô¥å¥¿¡Ù¤Î¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¶Ê¡Ö·¯¤ò¤Î¤»¤Æ¡×¤ò²Î¾§¡£µÖ¤Ï¡¢²ÎÀ¼¤È¡È¥ò¥¿·Ý¡É¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹½¸ÃÄ Fly-N¤Î¥À¥ó¥¹¤¬Í»¹ç¤·¤¿¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¤·¡¢¿Ê²½¤·Â³¤±¤ëÆüËÜ¤Î¥«¥ë¥Á¥ãー¤ò¿·¤¿¤Ê³ÑÅÙ¤«¤é¾È¤é¤·¤¿¡£
¡¡¥é¥¤¥ÖÃæÈ×¤Ç¤Ï¡¢¼¡Âå¤òÃ´¤¦¼ã¼ê²Î¼ê¤¿¤Á¤¬¡ÈÆüËÜ¤ò»Ù¤¨¤¿±é²Î¡¦²ÎÍØ¶Ê¡É¤ò²Î¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢½ãÎõ¡¢SHOW-WA¡¢MATSURI¤¬¡Ö¤¤¤¤Åò¤À¤Ê¡×¤Ç¡ÈÆüËÜ¤Î²¹Àô¤ÎÌ¥ÎÏ¡É¤òÌÀ¤ë¤¯¸µµ¤¤ËÆÏ¤±¡¢Ã¤Ì¦¤æ¤¦¤È¤¬Åì±Ç·õ²ñ¤Î¶¨ÎÏ¤Î¤â¤È»¦¿Ø¤ò¸ò¤¨¤Æ¡ÖÀã·î²Ö¡×¤òÈäÏª¡£
¡¡Èþ¶õ¤Ò¤Ð¤ê¤Ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¤òÅö¤Æ¤¿¥³ー¥Êー¤Ç¤Ï¡¢Ï²¶Ê»Õ ¶ÌÀîÆà¡¹Ê¡¤È¶Ê»Õ ¹ÂôÈþ½®¤Ë¤è¤ëÏ²¶Ê¡ÖÈþ¶õ¤Ò¤Ð¤êÊª¸ì¡×¤ËÆ³¤«¤ì¡¢ÅÎ¤³¤Î¤ß¤È¿å¿¹¤¬¾ð´¶¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ë²Î¾§¤·¤¿¡£
¡¡½ªÈ×¤Ç¤Ï¡¢¡Ø±é²Î¡¦²ÎÍØ¶ÊÉôÌç¡Ù¤ÎÉ½¾´¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¡ØºÇÍ¥½¨±é²Î¡¦²ÎÍØ¶Ê ³Ú¶Ê¾Þ¡Ù¤Ë¥Î¥ß¥Íー¥È¤µ¤ì¤¿ºîÉÊ¤¬¤¢¤é¤¿¤á¤ÆÈ¯É½¤µ¤ì¡¢SHOW-WA¡¢¿·ÉÍ¡¢MATSURI¤¬²Î¾§¡£¤½¤Î¸å¡¢ËÌ³¤Æ»¥Ä¥¢ーÃæ¤Î»³ÆâØª²ð¤«¤é¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸¤È¡Ö¹È¤ÎÄ³¡×¤ÎMV¤¬¥¹¥Æー¥¸¾å¤Î¥¹¥¯¥êー¥ó¤ËÎ®¤ì¡¢ºÇ¸å¤Ë½ãÎõ¤¬²Î¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ØºÇÍ¥½¨±é²Î¡¦²ÎÍØ¶Ê ³Ú¶Ê¾Þ¡Ù¤ÎÈ¯É½¤Ë¤Æ¡¢¥×¥ì¥¼¥ó¥¿ー¤ÎÎ¤¸«¹ÀÂÀÏ¯¤¬ÆÉ¤ß¾å¤²¤¿¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥ÈÌ¾ÊÂ¤Ó¤ËºîÉÊÌ¾¤Ï¡¢»³Æâ¤Î¡Ö¹È¤ÎÄ³¡×¡£ÅÅÏÃ½Ð±é¤·¤¿»³Æâ¤Ï¡¢¡Ö¡Ø¹È¤ÎÄ³¡Ù¤òÀ©ºî¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿ºî²È¤ÎÀèÀ¸Êý¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤ÈÂç¾Þ¼õ¾Þ¤Î´î¤Ó¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢»³Æâ¤ÎÂåÍý¤È¤·¤Æ½ÐÀÊ¤·¤¿¥Ó¥¯¥¿ー¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È ¿¢ÅÄ¾¡¶µÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¤Ë¥È¥í¥Õ¥£ー¡ÈTHE RUBY¡Ê¥¶¡¦¥ë¥Óー¡Ë¡É¤¬¼êÅÏ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¼ø¾Þ¼°¸å¤Ë¤Ï¡¢Ä¹»³¤¬¼«¤éÄÅ·Ú»°Ì£Àþ¤ò»ý¤Á¡¢Æ±¤¸¤¯»°Ì£Àþ¤òÆÀ°Õ¤È¤¹¤ëºÌÀÄ¤äÄÅ·Ú»°Ì£ÀþÁÕ¼Ô4¿Í¡Êß·ÅÄ¾¡½©¡¢ß·ÅÄ¾¡À®¡¢ºÙÀîµ®µÁ¡¢ºÙÀî·ÉÂÀ¡Ë¤È¡Ö¤¸¤ç¤ó¤«¤é½÷Àá¡×¤òÈäÏª¡£¥é¥¹¥È¤ÏºÙÀî¤¬ÄÅ·Ú»°Ì£Àþ¤Î±éÁÕ¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¡ÖË¾¶¿¤¸¤ç¤ó¤«¤é¡×¤ò¿¤Ó¤ä¤«¤ÊÀ¼¤Ç²Î¤¤¾å¤²¤¿¡£ºÙÀî¤Ï¡¢¡Ö¾¼ÏÂ50¡Ê'75¡ËÇ¯¤Ë¡Ø¿´¤Î¤³¤ê¡Ù¤Ç¥Ç¥Ó¥åー¤·¡¢º£Ç¯50¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤«¤é¤â±é²Î¤òÂçÀÚ¤Ë¤¦¤¿¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë