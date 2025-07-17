¤Ò¤ó¤ä¤ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤Î¥µ¥ó¥×¥ê¥ó¥°¤â¡£²Ö²¦¤¬¸¶½É¡Ö¥Ï¥é¥«¥É¡×¤ÇÂÎ¸³¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö·îº×¡×³«ºÅ¤À¤Ã¤Æ...¡ª
²Ö²¦¤Ï¡¢½ë¤¤²Æ¤ò"¿´ÃÏ¤è¤¤"¤ËÊÑ¤¨¤ëÂÎ¸³¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö·îº× TSUKISAI 2025 SUMMER¡×¤ò¡¢2025Ç¯7·î18Æü¤«¤é21Æü¤Î4Æü´Ö¡¢ÅìµÞ¥×¥é¥¶¸¶½É¡Ö¥Ï¥é¥«¥É¡×¤Ç³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¤Ò¤ó¤ä¤ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ê¤É¤ò¤½¤Î¾ì¤Ç»î¤»¤ë
¡Ö²Æ¤Î¸¶½É¤Ç"Èò½ëÃÏÂÎ¸³"¤Ï¤¸¤á¤Þ¤·¤¿¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢¾¦ÉÊ¤ò»î¤·¤Ê¤¬¤é¡¢²÷Å¬¤Ê²Æ¤Î²á¤´¤·Êý¤ÎÂÎ¸³¤äÈ¯¸«¤¬¤Ç¤¤ëÍÍ¡¹¤Ê¥Ö¡¼¥¹¤òÅ¸³«¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö·îº×¡×¤Ï23Ç¯¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿²Ö²¦¼çºÅ¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¡£Æü¾ï¤Îº¤¤ê»ö¤Ë´ó¤êÅº¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢²Ö²¦¤Î¾¦ÉÊ¤ä¥¨¥Ó¥Ç¥ó¥¹¤òÂÎ´¶¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ê´ë²è¡¦±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Æü»þ¡§2025Ç¯7·î18Æü¤«¤é21Æü¡Ê11»þ¤«¤é19»þ¤Þ¤Ç¡Ë
¾ì½ê¡§ÅìµÞ¥×¥é¥¶¸¶½É¡Ö¥Ï¥é¥«¥É¡×2³¬¡¦COVER¥¹¥Ú¡¼¥¹¡ÊÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¿ÀµÜÁ°6-31-21¡Ë
³Æ¥Ö¡¼¥¹
¡ãÎä´¶¥¸¥§¥ë¥Ñ¥Ã¥¯ÂÎ¸³¡ä¤á¤°¤ê¥º¥à Å½¤ëÃº»À ¥¸¥§¥ë¥Ñ¥Ã¥¯ HEAD¡õNECK¡¿Å½¤ëÃº»À ¥¸¥§¥ë¥Ñ¥Ã¥¯ FOOT
ÆüËÜ¤ÇÍ£°ì¡¢Ãº»À¡Êµ¯Ë¢ºÞ¡ËÇÛ¹ç¤Î¥¸¥§¥ë¥Ñ¥Ã¥¯¤Ç¥¯¥ê¥¢¤ÊÁÖ²÷´¶¤¬»ýÂ³¤·¤Þ¤¹¡£HEAD¡õNECK¤«FOOT¤Î¤É¤Á¤é¤«1Ëç¤ò¤½¤Î¾ì¤Ç»î¤»¤Þ¤¹¡£
¡ã´ÀÂÐºö¡ä¥Ó¥ª¥ìZero ¥·¡¼¥È¡¿¥Ó¥ª¥ìZero¤ªÉ÷Ï¤¤Ç»È¤¦´À¥±¥¢¥í¡¼¥·¥ç¥ó
¡Ö¥Ó¥ª¥ìZero¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Î¤µ¤é¤µ¤é´¶¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥·¡¼¥È¤ò¤½¤Î¾ì¤Ç»î¤»¤ë¤Û¤«¡¢»î¤·¤¿¿Í¤Ë¤Ï¥í¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¥µ¥ó¥×¥ë¤¬¤â¤é¤¨¤Þ¤¹¡£
¡ã½ëÇ®ÂÐºö¡ä¥Ó¥ª¥ì Îä¥Ï¥ó¥Ç¥£¥ß¥¹¥È¡¿Îä¥¿¥ª¥ë
¥·¥å¥Ã¤È¤Ò¤È¿á¤¤·¤¿½Ö´Ö¡¢È©²¹ÅÙ¤¬¡Ý10ÅÙ²¼¤¬¤ëÎäµÑ¥¹¥×¥ì¡¼¤¬»î¤»¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¤Î¤»¤ëÁ°¤ÎÈ©²¹ÅÙ¤«¤é¡Ý3ÅÙ¤¬1»þ´Ö»ýÂ³¤¹¤ëÎäµÑ¥·¡¼¥È¤Î¾Ò²ð¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ãUVÂÐºö¡ä¥Ó¥ª¥ìUV ¥·¥ê¡¼¥º³Æ¼ï¡Ê¥¢¥¯¥¢¥ê¥Ã¥Á¡¢¥¢¥¹¥ê¥º¥à¤Ê¤É¡Ë
²Ö²¦¤¬ÆÈ¼«³«È¯¤·¤¿ÆÃ¼ì¤Ê¥«¥á¥é¤ò»È¤¤¡¢Æü¤ä¤±»ß¤á¤ÎÅÉ¤ê¥à¥é¤äÅÉ¤ê»Ä¤·¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡£Æü¤ä¤±»ß¤á³Æ¼ï¤ò»î¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÅÉ¤êÊý¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¨¤Þ¤¹¡£
¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ê¤É¤Ï¿ô¤Ë¸Â¤ê¤¬¤¢¤ê¡¢¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤Ç¤¹¡£Á´¤Æ¤ÎÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÅöÆü¤Þ¤Ç¤ËÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Åìµþ¥Ð¡¼¥²¥ó¥Þ¥Ë¥¢ÊÔ½¸Éô