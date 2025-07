ABEMAにて、 世界最大級のeスポーツイベント『Esports World Cup 2025』のハイライトが毎週無料配信されるほか、厳選試合が生中継されることが決定した。初回放送は2025年7月13日(日)夜11時30分より、人気バトルロイヤルFPS『Apex Legends』の決勝戦『Apex Legends at EWC 25 - MATCH POINT FINALS』が生中継で配信された。

【動画】「Esports World Cup 2025」前半

『Esports World Cup 2025(以下、EWC 2025)』は、2025年7月8日から8月24日まで約7週間にわたりサウジアラビア・リヤドで開催される、世界最大規模のeスポーツトーナメント。第2回目の開催となる今回は、25種目におよぶ対戦タイトルが採用され、規模・賞金ともに過去最大を更新。世界中のeスポーツファンが注目する、新時代の祭典として支持を集めている。

中でも注目タイトル『Apex Legends』は、Apex Legends Global Series(ALGS)のミッドシーズン・プレーオフとして位置づけられ、世界最強クラスの40チームが総額200万ドル(約3億円超)という高額賞金をかけて激突するハイレベルなトーナメント。勝敗はマッチポイント形式で決定される緊張感あふれる構成となっており、最後の1秒まで目が離せない熱戦が繰り広げられる。

このほか本大会には、FPS/TPSタイトルとして『VALORANT』『Call of Duty: Black Ops 6』『Overwatch 2』『Counter-Strike 2』、MOBAとして『League of Legends』『Dota 2』、格闘ゲームでは『ストリートファイター6』『鉄拳8』など、各ジャンルの世界的コンテンツが集結。さらに、今年からは『チェス』『Crossfire』『餓狼伝説 City of the Wolves』など新タイトルも加わり、より一層多様なラインナップとなっている。

大会アンバサダーには、サッカー界のレジェンド、クリスティアーノ・ロナウド氏が就任し大きな話題に。さらに、チェスの絶対王者・マグヌス・カールセン氏がチェス部門の公式アンバサダーとして名を連ねるなど、eスポーツの枠を超えた注目度をみせている。

ABEMA『Esports World Cup 2025』 番組概要

『Apex Legends at EWC 25 - MATCH POINT FINALS』放送

日時:2025年7月13日(日)夜11時30分〜

放送チャンネル:ABEMA SPECIAL 3チャンネル

放送URL:https://abema.tv/channels/special-plus-2/slots/BK5TDtUcqqTpqu

『Street Fighter 6 at EWC 25 (LCQ)』

放送日:7月14日(木) 〜 7月16日(土)

『Street Fighter 6 at EWC 25』

放送日:7月20日(水) 〜 7月23日(土)

※詳細は「ABEMAゲーム」公式X(https://x.com/ABEMA_game)にて発表

