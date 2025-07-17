¹ë¥É¥ë¤Ï°ú¤Â³¤¾åÃÍ½Å¤¯¿ä°Ü¡¢¸ÛÍÑÅý·×¤Î¼å¤µ¼õ¤±¤Æ¡á¥í¥ó¥É¥ó°ÙÂØ
¹ë¥É¥ë¤Ï°ú¤Â³¤¾åÃÍ½Å¤¯¿ä°Ü¡¢¸ÛÍÑÅý·×¤Î¼å¤µ¼õ¤±¤Æ¡á¥í¥ó¥É¥ó°ÙÂØ
¡¡¹ë¥É¥ë¤Ï¥í¥ó¥É¥ó»Ô¾ì¤Ç¤â¾åÃÍ½Å¤¯¿ä°Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Åìµþ¸áÁ°¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿£¶·î¹ë½£¸ÛÍÑÅý·×¤Ç¡¢¼º¶ÈÎ¨¤¬£´¡¥£³¡ó¤ÈÁ°²ó¤Î£´¡¥£±¡ó¤«¤éÍ½ÁÛ³°¤Î¾å¾º¤È¤Ê¤ë¤Ê¤É¡¢¸ÛÍÑ¾ðÀª¤¬°²½¤·¤¿¤³¤È¤¬ÇØ·Ê¡£¥í¥ó¥É¥ó½øÈ×¤Ë¤Ï¹ë¥É¥ë/¥É¥ë¤¬0.6462¥ì¥Ù¥ë¡¢¹ë¥É¥ë±ß¤¬96.04¥ì¥Ù¥ë¤Þ¤Ç°ÂÃÍ¤ò¹¤²¤¿¡£¤½¤Î¸å¤ÎÌá¤ê¤ÏÆß¤¯¡¢ºÆ¤Ó°ÂÃÍ¤ò¤¦¤«¤¬¤¦Êý¸þÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
AUD/USD¡¡0.6465¡¡AUD/JPY¡¡96.10
¡¡¹ë¥É¥ë¤Ï¥í¥ó¥É¥ó»Ô¾ì¤Ç¤â¾åÃÍ½Å¤¯¿ä°Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Åìµþ¸áÁ°¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿£¶·î¹ë½£¸ÛÍÑÅý·×¤Ç¡¢¼º¶ÈÎ¨¤¬£´¡¥£³¡ó¤ÈÁ°²ó¤Î£´¡¥£±¡ó¤«¤éÍ½ÁÛ³°¤Î¾å¾º¤È¤Ê¤ë¤Ê¤É¡¢¸ÛÍÑ¾ðÀª¤¬°²½¤·¤¿¤³¤È¤¬ÇØ·Ê¡£¥í¥ó¥É¥ó½øÈ×¤Ë¤Ï¹ë¥É¥ë/¥É¥ë¤¬0.6462¥ì¥Ù¥ë¡¢¹ë¥É¥ë±ß¤¬96.04¥ì¥Ù¥ë¤Þ¤Ç°ÂÃÍ¤ò¹¤²¤¿¡£¤½¤Î¸å¤ÎÌá¤ê¤ÏÆß¤¯¡¢ºÆ¤Ó°ÂÃÍ¤ò¤¦¤«¤¬¤¦Êý¸þÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
AUD/USD¡¡0.6465¡¡AUD/JPY¡¡96.10