ÉÚ°Â·òÍÎ¡¢¡Ö°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡×¤È´¶¤¸¤¿¥¢¡¼¥»¥Ê¥ëÂàÃÄ¤Î·Ð°Þ¤Ï¡©¡Öµ¤»ý¤Á¤¬¤³¤³¤Ë¤¢¤é¤º¤È¤¤¤¦¤«¡Ä¡×
¡¡º£Ç¯7·î4Æü¤Ë¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤È¤Î·ÀÌó¤òÁÐÊý¹ç°Õ¤Î¾å¤Ç²ò½ü¤·¡¢ÂàÃÄ¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿ÆüËÜÂåÉ½DFÉÚ°Â·òÍÎ¤¬¡¢¡ØDAZN¡Ù¤Ë¤ÆÇÛ¿®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ØÆâÅÄÆÆ¿Í¤ÎFOOTBALL TIME ¡Ù¤Ë½Ð±é¡£¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤È¤Î·ÀÌó¤¬²ò½ü¤Ë»ê¤Ã¤¿ÇØ·Ê¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¸½ºß26ºÐ¤ÎÉÚ°Â¤Ï¡¢¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬¡¢¥·¥ó¥È¡¦¥È¥í¥¤¥Ç¥ó¡¢¥Ü¥í¡¼¥Ë¥ã¤ò·Ð¤Æ¡¢2021Ç¯8·î¤Ë¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Ø´°Á´°ÜÀÒ¡£²ÃÆþÄ¾¸å¤«¤é±¦¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¤ÎÄê°ÌÃÖ¤ò³ÎÊÝ¤·¡¢Æ±Ç¯9·î¤Ë¤Ï¥¯¥é¥Ö¤Î·î´ÖºÇÍ¥½¨Áª¼ê¾Þ¤â¼õ¾Þ¡£¥·¡¼¥º¥ó¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¸ø¼°Àï23»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¡£Íâ2022¡Ý23¥·¡¼¥º¥ó¤â¼çÎÏ¤È¤·¤Æ¸ø¼°Àï32»î¹ç¤Î¥Ô¥Ã¥Á¤ËÎ©¤Á¡¢2023¡Ý24¥·¡¼¥º¥ó¤Ï30»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ2ÆÀÅÀ¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¡¢¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë²ÃÆþ¸å¤ÎÉÚ°Â¤Ï¥±¥¬¤ËÇº¤Þ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¯¡¢½éÇ¯ÅÙ¤Ï¤Õ¤¯¤é¤Ï¤®¡¢2Ç¯ÌÜ¤Ï¤Ò¤¶¤Î¥±¥¬¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀïÀþÎ¥Ã¦¡£3Ç¯ÌÜ¤Ï¤Õ¤¯¤é¤Ï¤®¤Î¥±¥¬¤Ç2ÅÙ¤ÎÎ¥Ã¦¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ºÇ¿·¤Î2024¡Ý25¥·¡¼¥º¥ó¤Ë»ê¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤Ò¤¶¤ÎÉé½ý¤Î±Æ¶Á¤Ç¸ø¼°Àï¤ï¤º¤«1»î¹ç¤Î½Ð¾ì¤Ë½ª»Ï¡£¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Ç¤Ï¡¢ºßÀÒ¤·¤¿4Ç¯´Ö¤Ç84»î¹ç½Ð¾ì2¥´¡¼¥ë¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÆâÅÄ»á¤ÎÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤·¤¿ÉÚ°Â¤Ï¡¢¤Þ¤º¤ÏÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤È¤Î·ÀÌó²ò½ü¤Ë¸ÀµÚ¡£¡Ö¤¤¤¤Ê¤êÂàÃÄ¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¥Ï¥Ã¥¥ê¤È¸À¤¤¤¿¤¤¤Î¤Ï¡¢¡Ê¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤«¤é¡Ë°ìÊýÅª¤Ë·ÀÌó²ò½ü¤µ¤ì¤¿¤ï¤±¤Ç¤â¡¢ËÍ¤¬°ìÊýÅª¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤¯¤È¸À¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢ÏÃ¤·¹ç¤¤¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤³¤Î·èÃÇ¤¬Á´°÷¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥Ù¥¹¥È¤È¤¤¤¦·ëÏÀ¤Ë»ê¤Ã¤Æ¡¢ÂàÃÄ¤È¤¤¤¦·Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢¼«¤é¤Î¸ý¤Ç·Ð°Þ¤òÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¤«¤Ä¤Æ¡¢¥·¥ã¥ë¥±¤Ë7Ç¯´ÖºßÀÒ¤·¤¿ÆâÅÄ»á¤â¡¢¥¯¥é¥Ö¤È±ßËþ¤Ë·ÀÌó¤ò²ò½ü¤·¤¿²áµî¤Ë¿¨¤ì¤Ä¤Ä¡¢Æ±¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤Ë¤¢¤¿¤ë¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬¤Î¡È¥é¥¤¥Ð¥ë¡É¤Ë°ÜÀÒ¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢ÂÐ±þ¤ò¹ÍÎ¸¤¹¤ë¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò·ãÇò¡£°ìÊý¤Ç¡¢ÉÚ°Â¤Ï¡ÖÀè¤Î¤³¤È¤ÏÊÌ¤Ë²¿¤â¸À¤ï¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¡Ö¥¯¥é¥Ö¤Î¶¯²½Éô¤âÍèµ¨¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¿Í°÷ºï¸º¤ß¤¿¤¤¤Ê¡¢¥¯¥é¥Ö¤«¤é½Ð¤Æ¹Ô¤¯¿Í¤È¥ì¥ó¥¿¥ëÁÈ¤ò¤É¤¦¤¹¤ë¤«¤ß¤¿¤¤¤Ê¹Í¤¨¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢½Ð¤Æ¹Ô¤¯¿Í¤Ï½Ð¤Æ¹Ô¤¯¿Í¤Ç¡¢¤½¤ÎÀè¤ÏÆÃ¤Ë¿¨¤ì¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡4Ç¯´Ö¤ò²á¤´¤·¡¢¥ß¥±¥ë¡¦¥¢¥ë¥Æ¥¿´ÆÆÄ¤ÎóÕÌÀ´ü¤Ë¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤ò»Ù¤¨¤¿ÉÚ°Â¤Ï¡¢¥¯¥é¥Ö¤ËÂÐ¤¹¤ëÎ¨Ä¾¤Ê»×¤¤¤âÀµÄ¾¤Ë¸ý¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö2024¡Ý25¥·¡¼¥º¥ó¤Ï5Ê¬¤·¤«½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¡¢1Ç¯´Ö¤º¤Ã¤È¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¿§¡¹¤È¥¹¥È¥ì¥¹¤òÊú¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢ÉÔËþ¤â¤¢¤ê¤Ê¤¬¤éÀ¸³è¤·¤Æ¤Ã¤ÆÉôÊ¬¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÀµÄ¾¤Ë¸À¤¦¤È¡¢¤Á¤ç¤Ã¤Èµ¤»ý¤Á¤¬¤³¤³¤Ë¤¢¤é¤º¤È¤¤¤¦¤«¡¢¡Ø¤³¤³¤Ë¥ª¥ì¤ÎÌ¤Íè¤¢¤ë¤Î¤«¤Ê¡Ù¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡£¡×
¡Ö¼ÂºÝ¤Ë½Ð¤Æ¹Ô¤¯¤È·è¤á¤Æ¡¢ºÇ¸å¤ËÁª¼ê¤ä´ÆÆÄ¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë°§»¢¤ò¤·¤Æ¡¢°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¡¢¥í¥Ã¥«¡¼¥ë¡¼¥à¤ä¥¹¥¿¥Ã¥Õ¥ë¡¼¥à¤Ë²ñ¤¤¤Ë¤¤¤Ã¤Æ¡¢½Ð¤Æ¹Ô¤¯¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤¿»þ¤Ë¡¢²þ¤á¤Æ°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¤Ê¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ò´¶¤¸¤¿¾å¤Ç½Ð¤Æ¹Ô¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ö¡ÊÂ¾¤ÎÁª¼ê¤Ï¡Ë¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤Á¤í¤ó·ÀÌó¤¬1Ç¯¤¢¤ë¤·¡¢¥±¥¬¤â¤¢¤ëÃæ¤Ç½Ð¤Æ¹Ô¤¯¤³¤È¤Ï´ðËÜÅª¤Ë¤¢¤êÆÀ¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢·ë¹½¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×
¡¡¸½ºß26ºÐ¤ÎÉÚ°Â¤Ï¡¢¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬¡¢¥·¥ó¥È¡¦¥È¥í¥¤¥Ç¥ó¡¢¥Ü¥í¡¼¥Ë¥ã¤ò·Ð¤Æ¡¢2021Ç¯8·î¤Ë¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Ø´°Á´°ÜÀÒ¡£²ÃÆþÄ¾¸å¤«¤é±¦¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¤ÎÄê°ÌÃÖ¤ò³ÎÊÝ¤·¡¢Æ±Ç¯9·î¤Ë¤Ï¥¯¥é¥Ö¤Î·î´ÖºÇÍ¥½¨Áª¼ê¾Þ¤â¼õ¾Þ¡£¥·¡¼¥º¥ó¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¸ø¼°Àï23»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¡£Íâ2022¡Ý23¥·¡¼¥º¥ó¤â¼çÎÏ¤È¤·¤Æ¸ø¼°Àï32»î¹ç¤Î¥Ô¥Ã¥Á¤ËÎ©¤Á¡¢2023¡Ý24¥·¡¼¥º¥ó¤Ï30»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ2ÆÀÅÀ¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡ÆâÅÄ»á¤ÎÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤·¤¿ÉÚ°Â¤Ï¡¢¤Þ¤º¤ÏÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤È¤Î·ÀÌó²ò½ü¤Ë¸ÀµÚ¡£¡Ö¤¤¤¤Ê¤êÂàÃÄ¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¥Ï¥Ã¥¥ê¤È¸À¤¤¤¿¤¤¤Î¤Ï¡¢¡Ê¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤«¤é¡Ë°ìÊýÅª¤Ë·ÀÌó²ò½ü¤µ¤ì¤¿¤ï¤±¤Ç¤â¡¢ËÍ¤¬°ìÊýÅª¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤¯¤È¸À¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢ÏÃ¤·¹ç¤¤¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤³¤Î·èÃÇ¤¬Á´°÷¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥Ù¥¹¥È¤È¤¤¤¦·ëÏÀ¤Ë»ê¤Ã¤Æ¡¢ÂàÃÄ¤È¤¤¤¦·Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢¼«¤é¤Î¸ý¤Ç·Ð°Þ¤òÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¤«¤Ä¤Æ¡¢¥·¥ã¥ë¥±¤Ë7Ç¯´ÖºßÀÒ¤·¤¿ÆâÅÄ»á¤â¡¢¥¯¥é¥Ö¤È±ßËþ¤Ë·ÀÌó¤ò²ò½ü¤·¤¿²áµî¤Ë¿¨¤ì¤Ä¤Ä¡¢Æ±¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤Ë¤¢¤¿¤ë¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬¤Î¡È¥é¥¤¥Ð¥ë¡É¤Ë°ÜÀÒ¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢ÂÐ±þ¤ò¹ÍÎ¸¤¹¤ë¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò·ãÇò¡£°ìÊý¤Ç¡¢ÉÚ°Â¤Ï¡ÖÀè¤Î¤³¤È¤ÏÊÌ¤Ë²¿¤â¸À¤ï¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¡Ö¥¯¥é¥Ö¤Î¶¯²½Éô¤âÍèµ¨¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¿Í°÷ºï¸º¤ß¤¿¤¤¤Ê¡¢¥¯¥é¥Ö¤«¤é½Ð¤Æ¹Ô¤¯¿Í¤È¥ì¥ó¥¿¥ëÁÈ¤ò¤É¤¦¤¹¤ë¤«¤ß¤¿¤¤¤Ê¹Í¤¨¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢½Ð¤Æ¹Ô¤¯¿Í¤Ï½Ð¤Æ¹Ô¤¯¿Í¤Ç¡¢¤½¤ÎÀè¤ÏÆÃ¤Ë¿¨¤ì¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡4Ç¯´Ö¤ò²á¤´¤·¡¢¥ß¥±¥ë¡¦¥¢¥ë¥Æ¥¿´ÆÆÄ¤ÎóÕÌÀ´ü¤Ë¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤ò»Ù¤¨¤¿ÉÚ°Â¤Ï¡¢¥¯¥é¥Ö¤ËÂÐ¤¹¤ëÎ¨Ä¾¤Ê»×¤¤¤âÀµÄ¾¤Ë¸ý¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö2024¡Ý25¥·¡¼¥º¥ó¤Ï5Ê¬¤·¤«½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¡¢1Ç¯´Ö¤º¤Ã¤È¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¿§¡¹¤È¥¹¥È¥ì¥¹¤òÊú¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢ÉÔËþ¤â¤¢¤ê¤Ê¤¬¤éÀ¸³è¤·¤Æ¤Ã¤ÆÉôÊ¬¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÀµÄ¾¤Ë¸À¤¦¤È¡¢¤Á¤ç¤Ã¤Èµ¤»ý¤Á¤¬¤³¤³¤Ë¤¢¤é¤º¤È¤¤¤¦¤«¡¢¡Ø¤³¤³¤Ë¥ª¥ì¤ÎÌ¤Íè¤¢¤ë¤Î¤«¤Ê¡Ù¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡£¡×
¡Ö¼ÂºÝ¤Ë½Ð¤Æ¹Ô¤¯¤È·è¤á¤Æ¡¢ºÇ¸å¤ËÁª¼ê¤ä´ÆÆÄ¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë°§»¢¤ò¤·¤Æ¡¢°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¡¢¥í¥Ã¥«¡¼¥ë¡¼¥à¤ä¥¹¥¿¥Ã¥Õ¥ë¡¼¥à¤Ë²ñ¤¤¤Ë¤¤¤Ã¤Æ¡¢½Ð¤Æ¹Ô¤¯¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤¿»þ¤Ë¡¢²þ¤á¤Æ°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¤Ê¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ò´¶¤¸¤¿¾å¤Ç½Ð¤Æ¹Ô¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ö¡ÊÂ¾¤ÎÁª¼ê¤Ï¡Ë¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤Á¤í¤ó·ÀÌó¤¬1Ç¯¤¢¤ë¤·¡¢¥±¥¬¤â¤¢¤ëÃæ¤Ç½Ð¤Æ¹Ô¤¯¤³¤È¤Ï´ðËÜÅª¤Ë¤¢¤êÆÀ¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢·ë¹½¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×