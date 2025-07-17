º£Æü¤Î15Ê¬¤Ï¡¢¤³¤Î¥·¡¼¥ó¤Î¤¿¤á¤Ë¤¢¤Ã¤¿¨¡¨¡³ø¼¡¡ÊµÈÅÄ¹ÝÂÀÏº¡Ë¤È¤¯¤é¡ÊÀõÅÄÈþÂå»Ò¡Ë¡¢¡È¤è¤µ¤³¤¤Àá¡É¤Ç¸ò¤ï¤·¤¿¤Õ¤¿¤ê¤À¤±¤Î¤µ¤è¤Ê¤é¡Ú¤¢¤ó¤Ñ¤óÂè79²ó¥ì¥Ó¥å¡¼¡Û
ÆüËÜ¿Í¤ÎÄ«¤Î¤Ï¤¸¤Þ¤ê¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤¤¿Ä«¥É¥é¤³¤ÈÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡£¤½¤ÎÎò»Ë¤Ï1961Ç¯¤«¤é64Ç¯´Ö¤Ë¤âµÚ¤Ó¤Þ¤¹¡£ËèÆü¡¢15Ê¬¡¢µã¤¤¤¿¤ê¾Ð¤Ã¤¿¤êÊ°¤Ã¤¿¤ê¡¢¥É¥é¥Þ¤ÎÅÐ¾ì¿ÍÊª¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤¬Ä«¤´ÈÓ¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÄ«¥É¥é¤òËè½µ·î¤«¤é¶âÍË¤Þ¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¡¢ÅöÆü¤Î´¶ÁÛ¤ä¾ðÊó¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£Ä«¥É¥é¤Ë´Ø¤¹¤ëÃø½ñ¤ò2ºý¾å°´¤·¡¢¥ì¥Ó¥å¡¼¤ò10Ç¯Â³¤±¤Æ¤¤¿Ãø¼Ô¤Ë¤è¤ë¡Ö¸«¤Ê¤¯¤Æ¤â¤ï¤«¤ë¡¢ÆÉ¤ó¤À¤é¤â¤Ã¤È¥É¥é¥Þ¤¬¸«¤¿¤¯¤Ê¤ë¡×¤½¤ó¤ÊÏ¢ºÜ¤Ç¤¹¡£ËÜÆü¤Ï¡¢Âè79²ó¡Ê2025Ç¯7·î17ÆüÊüÁ÷¡Ë¤Î¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¥ì¥Ó¥å¡¼¤Ç¤¹¡£¡Ê¥é¥¤¥¿¡¼¡¡ÌÚËó Åß¡Ë
¤Î¤Ö¤¿¤Á¤¬¹²¤Æ¤Æ
¼Â²È¤ËÌá¤ë¤È¡Ä
¡Ö¤è¤µ¤³¤¤¡¡¤è¤µ¤³¤¤¢ö¡×
¡Ö¤è¤µ¤³¤¤Àá¡×¤Î¡Ö¤è¤µ¤³¤¤¡×¤È¤Ï¡ÖÌë¤µÍè¤¤¡×¢ª¡ÖÌë¤ËÍè¤¤¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤À¡£Íö»Ò¡Ê²Ï¹çÍ¥¼Â¡Ë¤ÏÌë¡¢¤Î¤Ö¡Êº£ÅÄÈþºù¡Ë¤Î²È¤ËÍè¤¿¡£³±¤ò¤·¤Ï¤¸¤á¤¿»þÅÀ¤Ç¿´ÇÛ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢³ø¼¡¡ÊµÈÅÄ¹ÝÂÀÏº¡Ë¤ÎÂÎÄ´¤¬»×¤ï¤·¤¯¤Ê¤¯¡¢Íö»Ò¤Ï¼Â²È¤ËÌá¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤Î¤Ö¤È¥á¥¤¥³¡Ê¸¶ºÚÇµ²Ú¡Ë¤ò·Þ¤¨¤ËÍè¤¿¤Î¤À¡£
¡¡¤Î¤Ö¤¿¤Á¤¬·ìÁê¤òÊÑ¤¨¤Æ¼Â²È¤ËÌá¤ë¤È¡Ê¤Î¤Ö¤ÏÃë¤ËÍè¤¿¡Ë¡¢³ø¼¡¤ÎÉÛÃÄ¤Ï¤â¤Ì¤±¤Î³Ì¡£³°¤Ç»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥Ô¥ó¥Ô¥ó¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¸µµ¤¤½¤¦¤Ë¿¶¤ëÉñ¤¦¤¬¡¢ÇÙ¤Î¤Û¤¦¤¬¤â¤¦¤À¤¤¤Ö¼å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤È±©Â¿»Ò¡Ê¹¾¸ý¤Î¤ê¤³¡Ë¤Ï¤¦¤Ê¤À¤ì¤ë¡£
¡Ö¤´¤á¤ó¤Ç ¤½¤ó¤Ê¤Ë°¤¦¤Ê¤ë¤Þ¤Çµ¤¤Å¤«¤ó¤Ç¡×
¡¡±©Â¿»Ò¤ÎÂæ»ì¤«¤é¡¢³ø¼¡¤Ï¼Â¤ÏÁêÅö°¤¤¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ë¡£´²¡ÊÃÝÌîÆâË¡ËË´¤¤¢¤È¡¢¸æÌÈÍ¿Ä®¤Î°åÎÅ´Ä¶¤Ï¤è¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¹¤ì¤Ð»ÄÇ°¤À¡£
¡¡ÇÙ¤ÎÉÂµ¤¤ÏÄ¹¤¤¤³¤ÈÀÐ¤òÄ¦¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¡¢¤¿¤¯¤µ¤óÊ´¤òµÛ¤Ã¤ÆÇÙ¤ËÉéÃ´¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¡Ê¤¢¤¯¤Þ¤ÇÁÛÁü¤Ç¤¹¡Ë¡£
Â³¤¤Ï¤³¤Á¤é¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ø¤Î²ñ°÷ÅÐÏ¿¤¬É¬Í×¤Ê¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ë