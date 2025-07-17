¥ª¥ë¥¿¥Ê¥Æ¥£¥Ö¤Ê¥Ð¥ó¥É¥µ¥¦¥ó¥É¤ò¼ç¼´¤È¤·¤Æ¡¢¥¨¥ì¥¯¥È¥í¤ä¥Ý¥Ã¥×¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê²»³Ú¥¸¥ã¥ó¥ë¤ò¼è¤ê¹þ¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢¼«¿È¤Î²»³Ú¤Ø¤È¾º²Ú¤·Â³¤±¤ëº£¸åÂçÃíÌÜ¤Î¥Ü¥«¥íP¡¢¥¤¥Þ¥Ë¥·¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÅ°Äì¾Ò²ð¡ª¡Ú¥Ð¥ê¥µ¥ó#42¡Û
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²è¤ò¸µµ»ö¤Ç¸«¤ë¡Û
¥é¥¤¥Ö¥·ー¥ó¤Ë¥¢¥ó¥Æ¥Ê¤òÄ¥¤ê¡¢THE FIRST TIMESÆÈ¼«¤Î¼èºà¤ÇÆþ¼ê¤·¤¿¥¨¥ó¥¿¥á¶È³¦¿Í¤«¤é¸«¤¿¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¿ä¤·¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¤´¾Ò²ð¤¹¤ë´ë²è ¡Ö¥Ð¥ê¥µ¥ó¡×¡£
¡ÚÏ¢ºÜ¡Ø¥Ð¥ê¥µ¥ó¡Ùµ»ö°ìÍ÷¡Û
¡Ø¥Ð¥ê¥µ¥ó¡Ù¸ø¼° SNS ¤Ï¤³¤Á¤é
Instagram¡§https://www.instagram.com/bari3_music/
TikTok¡§
2021Ç¯¤Ë¥Ü¥«¥íP¤È¤·¤Æ³èÆ°¤ò³«»Ï¤·¡¢¥ª¥ë¥¿¥Ê¥Æ¥£¥Ö¤Ê¥Ð¥ó¥É¥µ¥¦¥ó¥É¤ò¼ç¼´¤È¤·¤Æ¡¢¥¨¥ì¥¯¥È¥í¤ä¥Ý¥Ã¥×¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê²»³Ú¥¸¥ã¥ó¥ë¤ò¼è¤ê¹þ¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢¼«¿È¤Î²»³Ú¤Ø¤È¾º²Ú¤·Â³¤±¤ëÍ×ÃíÌÜ¤Î¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡¢¥¤¥Þ¥Ë¥·¤ò¤´¾Ò²ð¡£
¢£¥¤¥Þ¥Ë¥·¡ÖÌ´Í·ÉÂ¡×feat.GUMI
¢£¥¤¥Þ¥Ë¥·¡Ö¹ç¤ï¤Ê¤¤¡×feat.²Î°¦¥æ¥
¢£¥¨¥ó¥¿¥á¶È³¦¿Í¤Ï¡Ö¥¤¥Þ¥Ë¥·¡×¤Î¥³¥³¤ËÃíÌÜ
¢£¡Ö¥¤¥Þ¥Ë¥·¡×¼ê½ñ¤¥³¥á¥ó¥È
¢£¡Ö¥Ð¥ê¥µ¥ó¡×Ã´Åö¥á¥â
¤Ê¤ó¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¤½¤Î¥¢¥ë¥Ú¥¸¥ª¤Ï¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª
¥Ü¥«¥íP¤Î¥Ð¥ó¥ÉÊÔÀ®¥é¥¤¥Ö¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÂ¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢´°À®¤·¤¤Ã¤¿²»¸»¤ò¡¢À¸±éÁÕ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥¢¥ì¥ó¥¸¤Ç¤¢¤½¤³¤Þ¤Ç¾º²Ú¤·¤Æ¥«¥Ã¥³ÎÉ¤¯Ì¥¤»¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏËÜÅö¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡ª¤¦¤ì¤·¤¹¤®¤Æ¤Ë¤Ã¤³¤ê¤·¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¸ý³Ñ¤¬Å·°æ¤òÆÍ¤ÇË¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Çº£¤Ï±§Ãè¤«¤é¥³¥á¥ó¥È¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¶»¤òÂÇ¤Ä¥¢¥Ä¤¤MC¡¢Èà¤ÎÃæ¤ËÅô¤Ã¤Æ¤¤¤ëÀÄ¤¤±ê¤ò¥á¥é¥á¥é¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤«¤é¤â¥µ¥¤¥³ー¥Ù¥¸¥ª¤ò¤¢¤é¤æ¤ë¤È¤³¤í¤Ç¶Á¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
Ã´Åö¥¤¥Á¥ª¥·³Ú¶Ê¤Ï¤³¤Á¤é
¡Ö¿´Ìµ¡×¡§https://youtu.be/SbJ5TVNUxU0?si=GTpBTpTG9DzxJHzk
¥¤¥Þ¥Ë¥· OFFICIAL
X¡§https://x.com/1024_2no10jo
Instagram¡§https://www.instagram.com/_2no10jo/
YouTube¡§
¥Ë¥³¥Ë¥³¡§https://www.nicovideo.jp/user/117299724
¡ÚÁ°²ó¤Î¡Ø¥Ð¥ê¥µ¥ó¡Ù¤Ï¤³¤Á¤é¡Û