ÆüËÜ¡¢Âè£±¥»¥Ã¥ÈÀè¼è¤µ¤ì¤ë¡¡£²Ï¢¾¡¤«¤±¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥óÀï¡Ä£Ö£Î£ÌÀéÍÕÂç²ñ
¢¡¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¡¡¢¦¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¥º¥ê¡¼¥°¡Ê£Î£Ì¡ËÃË»ÒÀéÍÕÂç²ñ¡¡ÆüËÜ¡½¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó¡Ê£±£·Æü¡¢ÀéÍÕ¥Ý¡¼¥È¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë
¡¡£±¼¡¥ê¡¼¥°¤Ç£²Ï¢¾¡¤ËÄ©¤àÀ¤³¦¥é¥ó¥¯£µ°Ì¤ÎÆüËÜ¤Ï¡¢Æ±£¸°Ì¤Î¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥óÀï¤ò·Þ¤¨¤¿¡£Âè£±¥»¥Ã¥È¡Ê£Ó¡Ë¤Ï¡¢£²£³¡½£²£µ¤ÇÍî¤È¤·¤¿¡£
¡¡£²£±Ç¯Åìµþ¸ÞÎØÆ¼¥á¥À¥ë¤Î¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó¤òÁê¼ê¤Ë¡¢½øÈ×¤Ï¥ê¡¼¥É¤òµö¤¹Å¸³«¡££±£°¡½£±£´¤«¤é¡¢¼ç¾¤ÎÀÐÀîÍ´´õ¡Ê¥Ú¥ë¡¼¥¸¥ã¡Ë¤¬¥¹¥Ñ¥¤¥¯¡¢¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Ç£³Ï¢Â³ÆÀÅÀ¤Ê¤É£±£³¡½£±£´¤Þ¤ÇÇ÷¤Ã¤¿¡£°ìµó£µÏ¢Â³ÆÀÅÀ¤Ç£±£µ¡½£±£´¡££±£¶¡½£±£·¤«¤é¤Ï¹â¶¶Íõ¡Ê¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¡Ë¤¬º¸¤«¤é·è¤á¤ÆÆ±ÅÀ¤Ë¤¹¤ë¤¬¡¢¤½¤Î¸åÏ¢Â³¼ºÅÀ¤Ç¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó¤¬Àè¤Ë£²£°ÅÀ¤Ë¾è¤»¤¿¡£
¡¡°ì¿Ê°ìÂà¤Î¹¶ËÉ¤Ï¡¢ÆüËÜ¤¬£±£¸¡½£²£±¤«¤éÏ¢Â³ÆÀÅÀ¡¢¹â¶¶Íõ¤¬º¸¤«¤éÂÇ¤ÁÈ´¤¤¤ÆÆ±ÅÀ¤Ë¡£¤¿¤À£²£²¡½£²£´¤È¥»¥Ã¥È¥Ý¥¤¥ó¥È¤òµö¤·¤¿ÆüËÜ¤Ï¡¢ºÇ¸å¤ÏÁê¼ê¤Ë¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤ò·è¤á¤é¤ìÂè£±¥»¥Ã¥È¤ò£²£³¡½£²£µ¤ÇÀè¼è¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¢¡¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¥º¥ê¡¼¥°¡¡ÃË»Ò¤Ï£±£¹£¹£°Ç¯¤«¤é¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥ê¡¼¥°¤ËÂå¤ï¤ëÂç²ñ¤È¤·¤Æ£²£°£±£¸Ç¯¤Ë¿·Àß¤·¤¿¹ñºÝÂç²ñ¡££±£¸¥Á¡¼¥à¤¬»²²Ã¤·¡¢£²ÁÈ¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ£³½µ¤Ç£±¼¡£Ì·×£±£²»î¹ç¤ò¹Ô¤¦¡£¾¡¤ÁÅÀ¤Ï£³¡½£°¡¢£³¡½£±¤Ç£³ÅÀ¡¢£³¡½£²¤Ç£²ÅÀ¡¢£²¡½£³¤Ç£±ÅÀ¡¢£±¡½£³¡¢£°¡½£³¤Ç£°ÅÀ¡£³«ºÅ¹ñ¤È¾å°Ì£·¥Á¡¼¥à¤¬·è¾¡Âç²ñ¡Ê£³£°Æü¡Á£¸·î£³Æü¡¢Ãæ¹ñ¡¦Ç«ÇÈ¡Ë¤Ë¿Ê¤à¡£ºòÇ¯Âç²ñ¤ÇÆüËÜ¤ÏÃË½÷¤È¤â¤Ë¶ä¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£