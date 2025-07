¡Ökeep one¡Çs shirt on¡×¤Î°ÕÌ£¤Ï¡©¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¿Í¤ÏÅú¤¨¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª¡Ú1Ê¬±Ñ²ñÏÃ¡Û

正解は「落ち着いている」でした!

この表現は、「冷静でいる」や「落ち着いている」という意味です。

だれかが怒りや焦りなどの感情を抑えて冷静になるように促すときに使われますよ。

「Keep your shirt on - everyone will get their turn, so please be patient.」

(落ち着いてください!全員に順番が回ってきますので、しばらくお待ちください)