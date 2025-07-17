¡ØBOYS II PLANET¡Ù¡ÈK¡Éº£ÌëÊüÁ÷³«»Ï¤Ø¡¡À¤³¦ºÇ¹â¥ì¥Ù¥ë¤Î¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Ü¡¼¥¤¥º¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ»ÏÆ°
¡¡¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Ü¡¼¥¤¥º¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¡ØBOYS II PLANET K¡Ù¤¬¡¢¤¤ç¤¦17Æü¸á¸å9»þ20Ê¬¤«¤éABEMA¤ÇÆü´ÚÆ±»þ¡¦¹ñÆâÆÈÀêÌµÎÁÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û°ìÈÖ¤Î¼ÂÎÏ¼Ô¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡ÄÉÔ²º¤Ê¸µTrainee A¡¦¥µ¥ó¥¦¥©¥ó
¡¡¡ØBOYS II PLANET¡Ù¤Ï¡¢ZEROBASEONE¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¡ØBOYS PLANET¡Ù¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¡ØBOYS PLANET¡Ù¤ÎÁ°¿È¤È¤â¸À¤¨¤ëKep1er¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¡ØGirls Planet 999¡§¾¯½÷º×Åµ¡Ù¤ä¡¢ENHYPEN¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¡ØI-LAND¡Ù¡¢izna¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¡ØI-LAND2¡Ù¤Ê¤É¿ô¡¹¤ÎÂç·¿¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¤òÀ©ºî¤·¤Æ¤¤¿¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎºÇ¿·¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¡ØBOYS II PLANET K¡Ù¤¬17Æü¸á¸å9»þ20Ê¬¡¢¡ØBOYS II PLANET C¡Ù¤¬18Æü¸á¸å9»þ20Ê¬¤ËÊüÁ÷³«»Ï¤È¤Ê¤ë¡£ABEMA¤Ç¤Ï¡¢Æü´ÚÆ±»þ¡¦¹ñÆâÆÈÀêÌµÎÁÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£K¤ÈC¤Î2¤Ä¤Î¥×¥é¥Í¥Ã¥È¤ÏÆ±¤¸¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È¤ÈÀ¤³¦´Ñ¤Ç¹½À®¤µ¤ì¡¢Æ±»þ¿Ê¹Ô¤µ¤ì¤ëßõÎõ¤Ê¥Ð¥È¥ë¤ò·Ð¤Æ¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¡ØBOYS II PLANET¡Ù¤Ë½¸·ë¡£¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤Ç³èÌö¤¹¤ë¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¤¬ÃÂÀ¸¤¹¤ë¡£
¡¡ÆüËÜ¤«¤é¤Ï¡¢¥À¥ó¥µ¡¼¡¦¿¶ÉÕ»Õ¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¡¢2023Ç¯¤ËÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ëÈÖÁÈ¡ØPRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS¡ÊÄÌ¾Î¡§Æü¥×½÷»Ò¡¢Æü¥×¥¬¡¼¥ë¥º¡Ë¡Ù¤Ç¤Ï¥À¥ó¥¹¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿YUMEKI¤Î»Ñ¤â¡£¥·¥°¥Ê¥ë¥½¥ó¥°¡ÖHOLA SOLAR¡×¤Ç¤Ï¡¢¡ØBOYS II PLANET K¡Ùver.¤Î¥À¥ó¥¹¥Ö¥ì¥¤¥¯ÁªÈ´3¿Í¤ËÈ´¤Æ¤¤µ¤ì¡¢¿å¤òÍá¤Ó¤¿ÂçÃÀ¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¤·¤¿¤Û¤«¡¢¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°ÍÅÀº¤Î¤¦¤Á¤Î1¿Í¤È¤·¤Æ¤â±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û°ìÈÖ¤Î¼ÂÎÏ¼Ô¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡ÄÉÔ²º¤Ê¸µTrainee A¡¦¥µ¥ó¥¦¥©¥ó
¡¡¡ØBOYS II PLANET¡Ù¤Ï¡¢ZEROBASEONE¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¡ØBOYS PLANET¡Ù¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¡ØBOYS PLANET¡Ù¤ÎÁ°¿È¤È¤â¸À¤¨¤ëKep1er¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¡ØGirls Planet 999¡§¾¯½÷º×Åµ¡Ù¤ä¡¢ENHYPEN¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¡ØI-LAND¡Ù¡¢izna¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¡ØI-LAND2¡Ù¤Ê¤É¿ô¡¹¤ÎÂç·¿¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¤òÀ©ºî¤·¤Æ¤¤¿¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎºÇ¿·¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡ÆüËÜ¤«¤é¤Ï¡¢¥À¥ó¥µ¡¼¡¦¿¶ÉÕ»Õ¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¡¢2023Ç¯¤ËÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ëÈÖÁÈ¡ØPRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS¡ÊÄÌ¾Î¡§Æü¥×½÷»Ò¡¢Æü¥×¥¬¡¼¥ë¥º¡Ë¡Ù¤Ç¤Ï¥À¥ó¥¹¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿YUMEKI¤Î»Ñ¤â¡£¥·¥°¥Ê¥ë¥½¥ó¥°¡ÖHOLA SOLAR¡×¤Ç¤Ï¡¢¡ØBOYS II PLANET K¡Ùver.¤Î¥À¥ó¥¹¥Ö¥ì¥¤¥¯ÁªÈ´3¿Í¤ËÈ´¤Æ¤¤µ¤ì¡¢¿å¤òÍá¤Ó¤¿ÂçÃÀ¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¤·¤¿¤Û¤«¡¢¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°ÍÅÀº¤Î¤¦¤Á¤Î1¿Í¤È¤·¤Æ¤â±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤¿¡£