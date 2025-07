¿Íµ¤¾ÆÆùÅ¹¤ÎÂÔË¾¤Î»ÐËåÅ¹¤¬¥ª¡¼¥×¥ó¡ª ¤·¤ç¤¦¤¬¥¿¥ì¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¡Ö»°Êõ±ñ¥í¡¼¥¹¡×¤ÏÉ¬¿©¡ÊÅìµþ¡¦ÃæÌî¡Ë

「食べログ」に新しく登録されたお店の中から『注目のお店』をご紹介。今回は人気焼肉店「三宝苑」待望の姉妹店。リーズナブルに本格焼肉を楽しめます。

焼肉 三宝苑 中野店(東京・中野)

三宝苑ロース 出典:肉男優さん

2025年7月、中野駅から徒歩6分ほどの場所に「焼肉 三宝苑 中野店」がオープンしました。店主の木村 徹晧氏のルーツは韓国。子供の頃から家族で通っていた思い出の焼肉店、それが1966年に野方で創業した老舗「三宝苑」です。その歴史と味を受け継ぎ、2023年にリニューアルオープン。以降、2024年に「炭火焼肉 三宝苑 阿佐ヶ谷店」(FC)、2025年3月に「三宝苑 koenji」(FC)と立て続けに展開し、いずれも高い人気を博しています。

そして今回、待望の4店舗目となる直営の「焼肉 三宝苑 中野店」が誕生しました。中野エリアは以前から出店候補として店主が注目していた場所。リサーチを重ねる中で、理想的な物件に出会い、今回の出店に至ったそうです。中野の飲食需要がある範囲の立地でさらに再開発が進み、街としてのポテンシャルが高まっている点が決め手になったのだとか。

ネオンの看板が目印 出典:和牛ジャーナルさん

新店舗も本店同様どこか懐かしいレトロなネオンの看板が目印。その輝きを見た瞬間から、おいしい予感が膨らみます。店内はアットホームで温かみのある雰囲気。全36席と程よい広さで、家族連れや気心知れた友人同士など、肩肘張らない空間で本格焼肉を楽しめます。

タン塩 出典:肉男優さん

三宝苑の人気商品の「タン塩」1,980円や「三宝苑ロース」1,320円は注文必須。ネギと共に提供される「タン塩」は、噛むほどにじんわりうまみが広がり、焼きすぎず少しレアに仕上げるのがおすすめです。そのままでも十分おいしいですが、ネギをたっぷり巻いてレモンをキュッと搾れば、爽やかさが加わり、さらに箸が進みます。より上質な味わいを楽しみたいなら「特上タン塩」3,300円も見逃せません。希少部位である「タン元」を使用しており、柔らかく濃厚なうまみが魅力です。

三宝苑ロース 出典:和牛ジャーナルさん

「三宝苑ロース」は、上質な赤身肉のうまさが際立つ一皿。さっぱりとした味わいで、味付けはタレかしょうがから選べるのがうれしいポイント。中でもしょうが味はさっぱりして、いくらでも食べられそうと好評です。

カンジャンセウ 出典:肉男優さん

サイドメニューも豊富で、「カンジャンセウ」1,320円は、新鮮な海老を甘辛な特製醤油ダレに漬け込んだ刺しメニュー。海老のうまみと甘みが凝縮され、プリプリ食感がたまらず、一度食べればやみつきに。ご飯はもちろん、お酒との相性も抜群で、本店でもリピーターが続出している名物です。

昆布水冷麺 出典:肉男優さん

そして〆には「昆布水冷麺」1,430円を。最近トレンドの昆布水をベースとしたとろみのあるスープと、喉越しの良い平打ち麺が絶妙に絡み合う新感覚の冷麺です。冷たさとうまみのバランスが絶妙で、特に夏場には味わってほしい一品です。

「焼肉 三宝苑 中野店」は、老舗の味と店主の情熱が詰まった注目の新店。その確かな味わいと居心地の良さから、今後予約困難になりそう。中野に訪れた際に足を運んでみてはいかがでしょうか。

食べログレビュアーのコメント

タン塩 出典:ac4759さん

『 注文したもの

キムチ…

タン塩…美味しいタン塩でした。ネギの細切りもとても良いです

上カルビ…脂がのってて柔らかくて美味しい!リピートしたい!

三宝ロース…薄いけど美味しい!

上ホルモン…青唐。しっかり辛くて美味しい!写真わすれましたがとても美味しかったです。リピ確です!

上ハラミ…分厚くて柔らかくて美味しい

ライス…小と中

テグタンスープ…濃い味で具沢山でピリ辛で美味しいです。クッパでも良さそうです』(ac4759さん)

上レバー 出典:肉男優さん

『ニューオープンの三宝苑中野店。

どのメニューもハイレベル。

タレのメニューが特におすすめ。

冷麺は革命かもしれない。ぜひ食べてみてください。

ご馳走様でした』(肉男優さん)

※価格は税込。

<店舗情報>◆焼肉 三宝苑 中野店住所 : 東京都中野区中野5-49-6TEL : 080-7035-9065

文:佐藤明日香

