¡ØÌÀÆü¥«¥Î¡Ùºî¼Ô¤ÎºÇ¿·ºî¡¡Îß·×Éô¿ô15ËüÉôÆÍÇË¡Ø¥Ñー¥Õ¥§¥¯¥È¥°¥ê¥Ã¥¿ー¡ÙÂè2½¸È¯Çä
¡¡¤ò¤Î¤Ò¤Ê¤ª¡Ø¥Ñー¥Õ¥§¥¯¥È¥°¥ê¥Ã¥¿ー¡ÙÂè2½¸¡ÊCygames¡Ë¤¬7·î30Æü¤Ë¾®³Ø´Û¤è¤êÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ØÉÕ¤¹ç¤¨¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤Î¤Ë¡Ù¡ØÆü±¢¼Ô¤Ç¤â¤ä¤êÄ¾¤·¤Æ¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡ÙºÇ¿·´©¤âÈ¯Çä
¡¡¡Ø¥Ñー¥Õ¥§¥¯¥È¥°¥ê¥Ã¥¿ー¡Ù¤ÏÎß·×Éô¿ô800ËüÉô¤òÆÍÇË¤·¤¿¡ØÌÀÆü¡¢»ä¤ÏÃ¯¤«¤Î¥«¥Î¥¸¥ç¡Ù¤Îºî¼Ô¡¦¤ò¤Î¤Ò¤Ê¤ª¤ÎºÇ¿·ºî¡£SNS¤Î¡Ö¤¤¤¤¤Í¡×¤òÎÈ¤ËÀ¸¤¤ë¼ç¿Í¸ø¤Î¥â¥â¤È¡¢Èà½÷¤¬Æ´¤ì¤ë¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー¤Î¥¤¥Á¥«¡¢²¿¤¬±³¤Ç²¿¤¬ËÜÅö¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡¢Æó¿Í¤Î´í¤¦¤¤´Ø·¸¤òÉÁ¤¤¤¿¥¬ー¥ë¥º¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹Ì¡²è¤Ç¤¢¤ê¡¢Îß·×Éô¿ô¤Ï10ËüÉô¤òÆÍÇË¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¤Û¤«Cygames¤Î½ÐÈÇ´ë²è¡Ö¥µ¥¤¥³¥ß ¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥·¥ó¥°¡×¤È¤·¤Æ7·î17Æü¤Ë¤Ï¥¤¥é¥é¥â¥â¥¤¡ØÉÕ¤¹ç¤¨¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤Î¤Ë¡Ù4´¬¡¢´Ý»³¶³±¦¡Ê¸¶ºî¡§Zoo¡Ë¡ØTSUYOSHI Ã¯¤â¾¡¤Æ¤Ê¤¤¡¢¥¢¥¤¥Ä¤Ë¤Ï¡Ù27´¬¤¬¡¢7·î30Æü¤Ë¤Ï¤æ¤¦¤ÁÌ¦¤¯¤ß¡ØÆü±¢¼Ô¤Ç¤â¤ä¤êÄ¾¤·¤Æ¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡Ù2´¬¡¢¾¾Èø¤¢¤¡Ø¥Õ¥¡¥ß¥êー¡¦¥·¥çー¡Ù2´¬¤¬¾®³Ø´Û¤è¤êÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¡£
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥É ¥Ö¥Ã¥¯ÊÔ½¸Éô¡Ë