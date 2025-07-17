¡ÖÅö»þ¤ò»×¤¤ÊÖ¤·º³ºÙ¤Ê¾ðÊó¤Ç¤â¡Ä¡×ÉÍ¾¾»Ô¤Î½»¿¦»¦³²»ö·ï¤«¤é22Ç¯ ·Ù»¡¤¬¾ðÊóÄó¶¡¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±
ÉÍ¾¾»ÔÉÍÌ¾¶èºÙ¹¾Ä®¤Ç»û¤Î½»¿¦¤¬»¦³²¤µ¤ì¤¿»ö·ï¤ÎÈ¯À¸¤«¤é7·î17Æü¤Ç22Ç¯¤Ç¤¹¡£·Ù»¡¤Ï¡¢7·î17Æü¤Ë¸½¾ì¶á¤¯¤Ç¾ðÊóÄó¶¡¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û»ö·ïÅö»þ:Áàºî¤ò¤¹¤ëÍÍ»Ò¤È¡¢»ö·ï¤Î¾ðÊóÄó¶¡¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤ò¤¹¤ëÍÍ»Ò
»ö·ï¤«¤é22Ç¯¤Î17Æü¡¢¸½¾ì¼þÊÕ¤Ç¤Ï¡¢ºÙ¹¾·Ù»¡½ð¤Î½ð°÷¤¬¾ðÊóÄó¶¡¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î»ö·ï¤Ï¡¢2003Ç¯7·î17Æü¤ÎÌ¤ÌÀ¡¢ÉÍ¾¾»ÔÉÍÌ¾¶èºÙ¹¾Ä®µ¤²ì¤ÎÏ©¾å¤ÇÔè³Ú»û¤Î½»¿¦¤À¤Ã¤¿ÃËÀ(Åö»þ53)¤¬²¿¼Ô¤«¤Ë»É¤µ¤ì»¦³²¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤Ï¡¢¾ðÊóÄó¶¡¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÈÈ¿Í¤òÄ¾ÀÜ¸«¤¿¤Ê¤É¤Î¾ðÊó¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÁÜºº¤ÏÆñ¹Ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ö·ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÄÌÊó¤â¡¢2024Ç¯4·î¤¬ºÇ¸å¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ãºÙ¹¾·Ù»¡½ð ¶â¿¹Ä¾µª·º»ö²ÝÄ¹¡ä¡Öº£°ìÅÙ¡¢Åö»þ¤ò»×¤¤ÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢º³ºÙ¤Ê¾ðÊó¤Ç¤â¹½¤¤¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¡¢¾ðÊó¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
ÁÜººËÜÉô¤Ç¤Ï¡¢¥Õ¥êー¥À¥¤¥ä¥ë¡Ö0120-522-034¡×¤òÀßÃÖ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢»ö·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊóÄó¶¡¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£