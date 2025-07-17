¡Ö¤ªÉã¤µ¤ó¤È²ñ¤¨¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤°Â¿´¡×ÃÏ¿ÌÂ³¤¯°ÀÐÅç¤Ëµ¢Åç¤·¤¿Êì»Ò¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê²æ¤¬²È¤¬Íî¤ÁÃå¤¯¡×
¥È¥«¥éÎóÅç¶á³¤¤ÇÉÑÈ¯¤¹¤ëÃÏ¿Ì¤ò¼õ¤±¤ÆÅç³°¤ËÈòÆñ¤·¤Æ¤¤¤¿67¿Í¤Î¤¦¤Á¡¢°ÀÐÅç¤ÎÅçÌ±16¿Í¤¬Åç¤ËÌá¤ê¤Þ¤·¤¿¡£µ×¤·¤Ö¤ê¤Î²æ¤¬²È¤Ë¥Û¥Ã¤È¤·¤¿ÍÍ»Ò¤ÎÅçÌ±¤Ë¡¢17Æü¡¢ÅÅÏÃ¤Ç¤ªÏÃ¤òÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê¾¾²¼Í³µ®¤µ¤ó¡Ë¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤êÍî¤ÁÃå¤¯¡£²æ¤¬²È¤¬¡×
¼¯»ùÅç¸©¤Î½½ÅçÂ¼¤Ç¤ÏÀè·î21Æü°Ê¹ß¡¢¿ÌÅÙ1°Ê¾å¤ÎÃÏ¿Ì¤¬2100²ó¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼¯»ùÅç»Ô¤Ê¤É¤ËÈòÆñ¤·¤Æ¤¤¤¿67¿Í¤Î¤¦¤Á¡¢°ÀÐÅç¤Î16¿Í¤¬¤¤Î¤¦16ÆüÌë¡¢¥Õ¥§¥êー¤Ë¾è¤ê¡¢17ÆüÄ«¡¢Åç¤ËÅþÃå¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»Ò¤É¤â3¿Í¤È²È¤ËÌá¤Ã¤¿¾¾²¼Í³µ®¤µ¤ó¤Ï¡¢¾ÃËÉÃÄÄ¹¤È¤·¤ÆÅç¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿É×¡¦Íº»Ë¤µ¤ó¤Èµ×¡¹¤ËºÆ²ñ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê¾¾²¼Í³µ®¤µ¤ó¡Ë¡Ö»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¡Ø¥Ñ¥Ñー¡Ù¤Ã¤ÆÁ¥¤ò¤«¤±¹ß¤ê¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤¬¶»¤ËÍè¤¿¡£¡ÊQÍº»Ë¤µ¤ó¤ÎÍÍ»Ò¤Ï¡©¡Ë¤¹¤´¤¯¥Ë¥³¥Ë¥³¤À¤Ã¤¿¡×
Â¼¤ÏÅçÌ±¤¬µ¢¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤È¤·¤Æ¡Ö¿ÌÅÙ4°Ê¾å¤ÎÃÏ¿Ì¤¬5Æü´Ö°Ê¾åÌµ¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¾¾²¼¤µ¤ó¤Ï¤½¤ì¤è¤êÁ°¤Ëµ¢¤ë¤³¤È¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê¾¾²¼Í³µ®¤µ¤ó¡Ë¡Ö»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤âµ¢¤ê¤¿¤¬¤Ã¤Æ¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò»×¤Ã¤Æ¤ÎÈ½ÃÇ¡£¾¯¤Ê¤¤¿Í¿ô¤ÇÅç¤ò¤º¤Ã¤È¼é¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¿¤Î¤Ç¡¢Ìá¤Ã¤Æ²¿¤«Ìò¤ËÎ©¤Æ¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¡£¿ÌÅÙ4¤¬Â³¤¤¤Æ¤ë¾õÂÖ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤¢¤ÎÄøÅÙ¤Ç¤¢¤ì¤ÐÀ¸³è¤Ç¤¤ë¡×
°ì½ï¤ËÈòÆñ¤·¤Æ¤¤¤¿¾®³Ø6Ç¯À¸¤ÎÌ¼¡¦Áó¶õ¤µ¤ó¤â¡¢µ×¤·¤Ö¤ê¤Ë²ÈÂ²¤¬Â·¤Ã¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÊÌ¼¡¦Áó¶õ¤µ¤ó¡Ë¡Ö¼¯»ùÅç¤Ç¤Ï¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤Î²È¤Ë¤¤¤¿¤¬¡¢²È¤ÎÊý¤¬¤ªÉã¤µ¤ó¤Ë¤â²ñ¤¨¤Æ°Â¿´¡£¡ÊQµ×¤·¤Ö¤ê¤Î³Ø¹»¤Ï¡©¡Ë¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤ß¡×
Åç¤Ë¤Ï°ÀÐÅç³Ø±à¤Î¶µ°÷2¿Í¤âÌá¤ê¡¢17Æü¸á¸å¤«¤é¼ø¶È¤¬ºÆ³«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÈòÆñÀè¤Ë¤¤¤ë»ùÆ¸¡¦À¸ÅÌ¤â´Þ¤á¡¢¤¢¤¹18Æü¡¢ÂÐÌÌ¤È¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç½ª¶È¼°¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¡ÊÌ¼¡¦Áó¶õ¤µ¤ó¡Ë¡ÖËÉºÒ¥Ð¥Ã¥°¤ä¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¤â¶á¤¯¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¡×
¡Ê¾¾²¼Í³µ®¤µ¤ó¡Ë¡Ö¡ÊÅçÌ±¡Ë¤ß¤ó¤Ê¤ÇÎÏ¤ò¹ç¤ï¤»¤ÆÅç¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤È»×¤¦¡×
¡¦¡¦ ¡¦