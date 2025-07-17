¡Ö¼«Ê¬¤¬Åê¤²¤Ê¤¤¤È¡Ä¡×9¿Í¤Î²°µ×Åç¡¡¥¨ー¥¹¤¬Åê¤²¤¿²Æ¤Î308µå¡¡¹â¹»Ìîµå¡¡¼¯»ùÅçÂç²ñ
Ï¢Æü¡¢Ç®Àï¤¬Â³¤¯¹â¹»Ìîµå²Æ¤Î¼¯»ùÅç¸©Âç²ñ¤Ï¡¢¤¤ç¤¦17Æü¤Þ¤Ç¤¬2²óÀï¡£¼¯²°ÇÀ¶ÈÂÐ²°µ×Åç¤Ç¤Ï¡¢Éé½ýÃæ¤Î¥¨ー¥¹¤¬¥Þ¥¦¥ó¥É¤ËÎ©¤ÁÂ³¤±¤Þ¤·¤¿¡£
»ÔÌ±µå¾ì¤ÎÂè1»î¹ç¤Ï¡¢3Ç¯¤Ö¤ê¤Î3²óÀï¿Ê½Ð¤òÁÀ¤¦¼¯²°ÇÀ¶È¤È¡¢Áª¼ê9¿Í¤Ç»î¹ç¤ËÎ×¤ó¤À²°µ×Åç¡£
²°µ×Åç¤Ï½é²ó¡¢2¥¢¥¦¥È2¡¦3ÎÝ¤È¥Á¥ã¥ó¥¹¤òºî¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¸åÂ³¤¬¤Ä¤Ê¤¬¤é¤º¡¢ÀèÀ©¤È¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
²°µ×Åç¤ÎÀèÈ¯¤Ï3Ç¯À¸¥¨ー¥¹¡¦âÃîµ¡£Âç²ñÁ°¤Ëº¸Â¼ó¤Î¤¸¤óÂÓ¤òÄË¤á¡¢¤±¤¬¤ò¤ª¤·¤Ê¤¬¤é¤ÎÅÐÈÄ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¡ÖÄË¤ß¤òËº¤ì¤ë¤¯¤é¤¤»×¤¤ÀÚ¤êÏÓ¤ò¿¶¤Ã¤¿¡×¤Èµ¤Ç÷¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤ò¤ß¤»¡¢½é²ó¤ò»°¼ÔËÞÂà¤ËÍÞ¤¨¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢Â³¤¯2²ó¥¦¥é¡£6ÈÖ¡¦Àî»Þ¤Ë¥Ò¥Ã¥È¤òµö¤¹¤È¡¢Â³¤¯À¶¿å¤¬¥ì¥Õ¥È¥ªー¥Ðー¤Î¥¿¥¤¥à¥êー¥Ò¥Ã¥È¡£¼¯²°ÇÀ¶È¤ÏÀèÀ©¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤Î¸å¤â¥³¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¤ËÅÀ¤ò²Ã¤¨¡¢6²ó¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ6ÂÐ0¡£
¤¢¤È1ÅÀ¤Ç¥³ー¥ë¥É¥²ー¥à¤È¤Ê¤ë¤Ê¤«·Þ¤¨¤¿¡¢7²ó¥¦¥é¡£¤³¤Î²ó¤ââÃîµ¤¬¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ê²°µ×Åç3Ç¯¡¦âÃîµÍªÌéÁª¼ê¡Ë¡Ö»î¹ç¤ÎÁ°¤«¤éÂ¤¬ÄË¤¯¤Æ¡¢¤Ç¤â¡¢¼«Ê¬¤¬Åê¤²¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¡×
¥¢¥¦¥È¤ò°ì¤ÄÃ¥¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Ê¤ª¤â°ìÂÇ¥³ー¥ë¥É¤Î¥Ô¥ó¥Á¡£âÃîµ¤¬Åê¤¸¤¿¤³¤Î²Æ¤Î308µåÌÜ¡£ºÇ¸å¤Þ¤Ç1¿Í¤ÇÅê¤²¤Ì¤¯¤â¡¢²°µ×Åç¤¬0ÂÐ7¤ÇÇÔ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê²°µ×Åç3Ç¯¡¦âÃîµÍªÌéÁª¼ê¡Ë¡Ö9¿Í¤Ç¥®¥ê¥®¥ê¤Ç¡¢1¿Í¤Ç¤âÅÝ¤ì¤¿¤é¤À¤á¤Ê¾õ¶·¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢9¿Í°ì´Ý¤È¤Ê¤Ã¤ÆÀï¤¨¤¿¤Î¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×
¼¯²°ÇÀ¶È¡¢¾ÀÆî¡¢½Ð¿å¾¦¶È¡¢¤ì¤¤¤á¤¤¤¬3²óÀï¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÊ¿ÏÂ¥êー¥¹µå¾ì¡Û¾ÀÆî4－0¾¾ÍÛ ½Ð¿å¾¦¶È6－5²ÃÀ¤ÅÄ
¡Ú³ûÃÓ»ÔÌ±µå¾ì¡Û¼¯²°ÇÀ¶È7x－0²°µ×Åç¡Ê7²ó¥³ー¥ë¥É¡Ë ¤ì¤¤¤á¤¤4－0±Ð°£
¡¦¡¦ ¡¦