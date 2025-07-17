·àÃÄ Åìµþ¤Ë¤³¤Ë¤³¤Á¤ã¤ó¿·ºî¸ø±é¡Ø¥É¥ó¥È¡¦¥ë¥Ã¥¯¡¦¥Ð¥Ã¥¯¡¦¥¤¥ó¡¦¥Þ¥¤¡¦¥Ü¥¤¥¹¡Ù10·î¾å±é·èÄê¡¡¥¢¥Ë¥áÀ¼Í¥¤Î¡ÖÀ¼¡×¤ÎÊª¸ì
¡¡¥²¡¼¥à¤äÌ¡²è¤È¤¤¤Ã¤¿ÆüËÜ¤Î¥Ý¥Ã¥×¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤òÂêºà¤Ë¡¢ÅÜÅó¤Î¥Ü¥±¿ô¤¬´¬¤µ¯¤³¤¹¡ÖÂçÇú¾Ð¡×¤È¡¢½ãÅÙ200¡ó¤Î¡Ö¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥¨¥ó¥É¡×¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë·àÃÄ¡¦Åìµþ¤Ë¤³¤Ë¤³¤Á¤ã¤ó¤Î¿·ºî¸ø±é¡Ø¥É¥ó¥È¡¦¥ë¥Ã¥¯¡¦¥Ð¥Ã¥¯¡¦¥¤¥ó¡¦¥Þ¥¤¡¦¥Ü¥¤¥¹¡Ù¤¬¡¢10·î¤Ë¾å±é¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÅìµþ¤Ë¤³¤Ë¤³¤Á¤ã¤ó¡Ø¥É¥ó¥È¡¦¥ë¥Ã¥¯¡¦¥Ð¥Ã¥¯¡¦¥¤¥ó¡¦¥Þ¥¤¡¦¥Ü¥¤¥¹¡Ù¥Á¥é¥·¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡ÊÎ¢¡Ë
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢2025Ç¯2·î¤Ëà£å¿¤Èvol.2¸ø±é¡Ø¥ï¥ó¥¹¡¦¥¢¥Ý¥ó¡¦¥¢¡¦¥¿¥¤¥à¡¦¥¤¥ó¡¦¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼¡ª¡ª¡Ù¤Çºî¡¦±é½Ð¤ò¼ê¤¬¤±¡¢ÀõÁð¶å·à¤òÇú¾Ð¤Î±²¤Ë´¬¤¹þ¤ó¤ÀÇëÅÄðóËÍ¿¤Ë¤è¤ëºÇ¿·ºî¤Ç¡¢¥¢¥Ë¥áÀ¼Í¥¤Î¡ÖÀ¼¡×¤ÎÊª¸ì¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÂ¿¤¯¤Îµ¤±Ô·àÃÄ¤òµ¯ÍÑ¤·¤Æ¤¤¿¡ÖMITAKA ¡ÈNext¡É Selection¡×»²²ÃºîÉÊ¤È¤·¤Æ¾å±é¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡ºî¡¦±é½Ð¤òÌ³¤á¤ëÅìµþ¤Ë¤³¤Ë¤³¤Á¤ã¤ó¤ÎÇëÅÄðóËÍ¿¤Ï¾å±é·èÄê¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¡Öº£ºî¡Ø¥É¥ó¥È¡¦¥ë¥Ã¥¯¡¦¥Ð¥Ã¥¯¡¦¥¤¥ó¡¦¥Þ¥¤¡¦¥Ü¥¤¥¹¡Ù¤Ï¡¢¡ØÀ¼¡Ù¤ÎÊª¸ì¤Ç¤¹¡£¾¯¤·Á°¡¢¹ñÌ±Åª¥¢¥Ë¥á¤ò´Ñ¤Æ¤¤¤¿¤È¤¡¢»Ò¶¡¤Îº¢¤«¤éÄ°¤ÆëÀ÷¤ß¤Î¤¢¤ëÀ¼Í¥¤¬°ì¿Í¤À¤±»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢Â¾¤Î¥¥ã¥¹¥È¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÀ¤Âå¸òÂå¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤È¤¡¢¡ØÃ¯¤â¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢¤½¤ì¤Ç¤â°ì¿Í¤Ç¹ñÌ±Åª¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÎÀ¼¤ò½Ð¤·Â³¤±¤ë¤³¤È¡Ù¤òÊª¸ì¤Ë¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈºîÉÊÃÂÀ¸¤Î¤¤Ã¤«¤±¤òÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö¤³¤ì¤ÏËÍ¤Î¾¡¼ê¤ÊÊª¸ì¤Ç¤¹¡£Êª¤òºî¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¤¢¤ë°ÕÌ£¤Ç¾¡¼ê¤Ê¤³¤È¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤¤Ã¤È¤½¤³¤Ë¤Ï¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¡ØÀ¼¡Ù¤ÎÊª¸ì¤¬¤¢¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¡ØÀ¼¤¬ÆÏ¤¯¤Þ¤Ç¡Ù¤ÎÊª¸ì¡£Åìµþ¤Ë¤³¤Ë¤³¤Á¤ã¤ó10¼þÇ¯¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¡¢¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥¨¥ó¥É¤Ç¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Åìµþ¤Ë¤³¤Ë¤³¤Á¤ã¤ó¿·ºî¸ø±é¡Ø¥É¥ó¥È¡¦¥ë¥Ã¥¯¡¦¥Ð¥Ã¥¯¡¦¥¤¥ó¡¦¥Þ¥¤¡¦¥Ü¥¤¥¹¡Ù¤Ï¡¢Åìµþ¡¦»°Âë»Ô·Ý½ÑÊ¸²½¥»¥ó¥¿¡¼ À±¤Î¥Û¡¼¥ë¤Ë¤Æ10·î3Æü¡Á13Æü¾å±é¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÅìµþ¤Ë¤³¤Ë¤³¤Á¤ã¤ó¡Ø¥É¥ó¥È¡¦¥ë¥Ã¥¯¡¦¥Ð¥Ã¥¯¡¦¥¤¥ó¡¦¥Þ¥¤¡¦¥Ü¥¤¥¹¡Ù¥Á¥é¥·¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡ÊÎ¢¡Ë
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢2025Ç¯2·î¤Ëà£å¿¤Èvol.2¸ø±é¡Ø¥ï¥ó¥¹¡¦¥¢¥Ý¥ó¡¦¥¢¡¦¥¿¥¤¥à¡¦¥¤¥ó¡¦¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼¡ª¡ª¡Ù¤Çºî¡¦±é½Ð¤ò¼ê¤¬¤±¡¢ÀõÁð¶å·à¤òÇú¾Ð¤Î±²¤Ë´¬¤¹þ¤ó¤ÀÇëÅÄðóËÍ¿¤Ë¤è¤ëºÇ¿·ºî¤Ç¡¢¥¢¥Ë¥áÀ¼Í¥¤Î¡ÖÀ¼¡×¤ÎÊª¸ì¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÂ¿¤¯¤Îµ¤±Ô·àÃÄ¤òµ¯ÍÑ¤·¤Æ¤¤¿¡ÖMITAKA ¡ÈNext¡É Selection¡×»²²ÃºîÉÊ¤È¤·¤Æ¾å±é¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡Åìµþ¤Ë¤³¤Ë¤³¤Á¤ã¤ó¿·ºî¸ø±é¡Ø¥É¥ó¥È¡¦¥ë¥Ã¥¯¡¦¥Ð¥Ã¥¯¡¦¥¤¥ó¡¦¥Þ¥¤¡¦¥Ü¥¤¥¹¡Ù¤Ï¡¢Åìµþ¡¦»°Âë»Ô·Ý½ÑÊ¸²½¥»¥ó¥¿¡¼ À±¤Î¥Û¡¼¥ë¤Ë¤Æ10·î3Æü¡Á13Æü¾å±é¡£