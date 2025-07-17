¤¨¤Ê¤³¡¢¡ÈTHE¡¦ÆüËÜ¤Î²Æ¡É¤ÊÅê¹Æ¤ËÈ¿¶Á¡Ö²¿¤Ç¤â120ÅÀ¤ËÃå¤³¤Ê¤·¤Þ¤¹¤Í¡×
¡¡¿Íµ¤¥³¥¹¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤Ç¥°¥é¥Ó¥¢¤Ç¤â³èÌö¤¹¤ë¤¨¤Ê¤³¤¬¡¢17Æü¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ÎÃ¤·¤²¤ÊÍá°á»Ñ¤ò¸ø³«¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡ÖÍá°á¤Ë¥¹¥¤¥«¤Ç²Æ¤é¤·¤¤¤Í¡×¡Ö¤¨¤Ê¤³¤ê¤ó¡ÄåºÎï¤ÊÃåÊª¤âÎÃ¤·µ¤¤Ê¡¢ÈþÌ£¤·¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¥¹¥¤¥«¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤¨¤Ê¤³¡¢100ÅÀËþÅÀ¤Î¡ÈTHE¡¦ÆüËÜ¤Î²Æ¡É¤Ê¥¤¥ó¥¹¥¿Åê¹Æ
¡¡ÀèÆü¤Ë¤ÏÄà¤ê¤Ç´È¤¬ÀÞ¤ì¤ë¤Û¤É¤ÎÂçÊª¤Î¤¦¤Ä¤Ü¤òÄà¤ê¾å¤²¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤¨¤Ê¤³¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡¢Íá°á»Ñ¤Ç¤¦¤Á¤ï¤ò¼ê¤Ë¤·¤Æ¡¢±ïÂ¦¤Ë¹ø³Ý¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡¢¤Ê¤ó¤È¤â¡ÈÆüËÜ¤Î²Æ¡É¤Ê¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡2ËçÌÜ¤Ë°Ü¤ë¤È¡¢Æ±¤¸¥í¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Çº£ÅÙ¤Ï¥«¥Ã¥È¤µ¤ì¤¿¥¹¥¤¥«¤òËËÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡ÖÍá°á¤Ë¥¹¥¤¥«¤Ç²Æ¤é¤·¤¤¤Í¡×¡Ö¤¨¤Ê¤³¤ê¤ó¡ÄåºÎï¤ÊÃåÊª¤âÎÃ¤·µ¤¤Ê¡¢ÈþÌ£¤·¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¥¹¥¤¥«¡×¡ÖÍá°á¤¹¤´¤¯»÷¹ç¤Ã¤Æ¤ë¡×¡Ö²¿¤Ç¤â120ÅÀ¤ËÃå¤³¤Ê¤·¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¾Î»¿¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¤¨¤Ê¤³
1994Ç¯1·î22ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£°¦ÃÎ¸©½Ð¿È¡£¥³¥¹¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤È¤·¤Æ»¨»ï¥°¥é¥Ó¥¢¤Ø¤ÎÅÐ¾ì¤ä¼Ì¿¿½¸¤Î½ÐÈÇ¤Ê¤É¤ò¹Ô¤¦°ìÊý¡¢¥â¥Ç¥ë¡¢À¼Í¥¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¡£2019Ç¯¤Ë¤Ï°áÁõ¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖPar la magie -¥Ñ¥ë¥é¥Þ¥¸-¡×¤òÎ©¤Á¾å¤²¡¢ÍâÇ¯¤Ë¤ÏÆâ³ÕÉÜ¤«¤é¥¯¡¼¥ë¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¦¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤ËÇ¤Ì¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
°úÍÑ¡§¡Ö¤¨¤Ê¤³¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê@enakorin¡Ë
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤¨¤Ê¤³¡¢100ÅÀËþÅÀ¤Î¡ÈTHE¡¦ÆüËÜ¤Î²Æ¡É¤Ê¥¤¥ó¥¹¥¿Åê¹Æ
¡¡ÀèÆü¤Ë¤ÏÄà¤ê¤Ç´È¤¬ÀÞ¤ì¤ë¤Û¤É¤ÎÂçÊª¤Î¤¦¤Ä¤Ü¤òÄà¤ê¾å¤²¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤¨¤Ê¤³¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡¢Íá°á»Ñ¤Ç¤¦¤Á¤ï¤ò¼ê¤Ë¤·¤Æ¡¢±ïÂ¦¤Ë¹ø³Ý¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡¢¤Ê¤ó¤È¤â¡ÈÆüËÜ¤Î²Æ¡É¤Ê¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¤¨¤Ê¤³
1994Ç¯1·î22ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£°¦ÃÎ¸©½Ð¿È¡£¥³¥¹¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤È¤·¤Æ»¨»ï¥°¥é¥Ó¥¢¤Ø¤ÎÅÐ¾ì¤ä¼Ì¿¿½¸¤Î½ÐÈÇ¤Ê¤É¤ò¹Ô¤¦°ìÊý¡¢¥â¥Ç¥ë¡¢À¼Í¥¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¡£2019Ç¯¤Ë¤Ï°áÁõ¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖPar la magie -¥Ñ¥ë¥é¥Þ¥¸-¡×¤òÎ©¤Á¾å¤²¡¢ÍâÇ¯¤Ë¤ÏÆâ³ÕÉÜ¤«¤é¥¯¡¼¥ë¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¦¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤ËÇ¤Ì¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
°úÍÑ¡§¡Ö¤¨¤Ê¤³¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê@enakorin¡Ë