¡Ú¹â¹»Ìîµå¡ÛÅì³¤ÂçÁêÌÏ¡¦¿ûÌîÍª¤¬ÂÇ¼Ô£±£°¿Í¤Ë£·£Ë¤ÎÃ¥»°¿¶¥·¥ç¡¼¡Ä¡Ö´°àú¤Ê½àÈ÷¤¬¤Ç¤¤¿¡×¡¡ÁÄÉã¤Ï¼¯Åç³Ø±à¤ÎÌîµåÉô´ÆÆÄ
¢¡Âè£±£°£·²óÁ´¹ñ¹â¹»ÌîµåÁª¼ê¸¢¿ÀÆàÀîÂç²ñ¡¡¢¦£³²óÀï¡¡Åì³¤ÂçÁêÌÏ£±£±¡½£°¹âÉÍ¡á£µ²ó¥³¡¼¥ë¥É¡Ê£±£·Æü¡¦¥µ¡¼¥Æ¥£¡¼¥Õ¥©¡¼ÁêÌÏ¸¶¡Ë
¡¡Åì³¤ÂçÁêÌÏ¤¬¹âÉÍ¤ò£µ²ó¥³¡¼¥ë¥É¤Ç²¼¤·¡¢£´²óÀï¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¡£¿ûÌîÍªÅê¼ê¡Ê£³Ç¯¡Ë¤¬º£²Æ½é¤È¤Ê¤ëÀèÈ¯¤ÎÉñÂæ¤Ç¡¢£³²ó¤òÅê¤²£±°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¡£¡Ö´°àú¤Ê½àÈ÷¤¬¤Ç¤¤¿¾å¤Ç»î¹ç¤ËÆþ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡×¤ÈÂÇ¼Ô£±£°¿Í¤òÁê¼ê¤Ë£·Ã¥»°¿¶¤È°µ´¬¤ÎÅêµå¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡ºò²Æ¤Ë¤Ï¹Ã»Ò±à¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢º£½Õ¤Î´ØÅìÂç²ñ¤Ç¤ÏÅÐÈÄ¤Ê¤·¡£Âç²ñ¸å¤Ëº£²Æ¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¹½ÁÛ³°¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¥³¡¼¥Á¤«¤é¹ð¤²¤é¤ì¤¿¡£¡Ö¤³¤³¤«¤é¤É¤¦´èÄ¥¤ë¤«¤Ï¤ªÁ°¼¡Âè¤À¡×¡£¤½¤Î¸ÀÍÕ¤ËÊ³µ¯¤·¤¿¡£¡Ö¤½¤³¤Ç³Ð¸ç¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£¤è¤ê°ìÁØ´èÄ¥¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡×¤Èº¸ÏÓ¡£¤¢¤¤é¤á¤º¤ËÎý½¬¤ËÎå¤à¤¦¤Á¤ËÄ´»Ò¤¬¾å¸þ¤¤Ë¡£ºÇ½ªÅÐÏ¿¤Ç¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë³ê¤ê¹þ¤ó¤À¡£
¡¡ÁÄÉã¤Ï°ñ¾ë¡¦¼¯Åç³Ø±à¡¦ÎëÌÚÇî¼±´ÆÆÄ¡£ÍÄ¤¤º¢¤«¤é¡ÖÅê¼ê¤ÏÉé¤±¤º·ù¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤ã¤Ç¤¤Ê¤¤¤¾¡×¤ÈÇ®·ì»ØÆ³¤ò¼õ¤±¤Æ°é¤Ã¤¿¡£Æ±¹»¤â½çÄ´¤Ë¾¡¤Á¿Ê¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢£±£¸Æü¤Ë°ñ¾ëÂç²ñ£³²óÀï¤ËÎ×¤àÍ½Äê¤À¡£ÁÄÉã¤ÈÂ¹¤¬ÊÌ¡¹¤Î³Ø¹»¤Ç¹Ã»Ò±à¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ì¤Ð¤¤ï¤á¤ÆÄÁ¤·¤¤¥±¡¼¥¹¡£¡ÖÁÄÉã¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤ÀÇØÈÖ¹æ£±£³¤ÏÁÄÉã¤È¹Ã»Ò±à¤ÎÉñÂæ¤Ç²ñ¤¦¤³¤È¤ò¿´ÂÔ¤Á¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¤¿¤á¤ËÏÓ¤ò¿¶¤ë¡£