サバイバルオーディション番組『PRODUCE 101 JAPAN』 第4弾となる『PRODUCE 101 JAPAN 新世界』の開催が決定。本日7月17日より、参加者の募集が開始した。 『PRODUCE 101 JAPAN』は2019年の第1弾を皮切りに3シリーズが制作され、新語・流行語を数多く生み出しSNS のトレンドを席巻。日本のオーディションブームの火付け役となり、社会現象を巻き起こした番組だ。オーディションは、参加した101人の練習生がダンスや歌唱などのさまざまなミッションに挑戦し、100%視聴者の投票によってデビューメンバーが決定する。 2019年のSEASON1からJO1が誕生し、2021年のSEASON2ではINIが結成。2023年には「THE GIRLS」で初のガールズグループ・ME:Iが誕生した。 今回はボーイズグループのオーディションで、番組の規模を日本国内から世界へと拡大。国籍と出身地を問わず全世界から応募が可能となり(一部の地域を除く)、グローバル配信や全世界からのファン投票を初めて実施。 さらに、初のグローバルオーディションをアメリカ・LAで開催予定。国境を越えたプロデューサー(視聴者)と共に、新たなグローバルボーイズグループの誕生を目指す。 『PRODUCE 101 JAPAN 新世界』オーディション概要【応募期間】 2025年7月17日(木) ~ 9月4日(木) 23:59:59 ※日本時間 【放送時期】 2026年上半期(予定)【公式サイト】 produce101.jp

