ÅÚ´ôÈ»°ì¡¢Ìó3Ç¯È¾¤Ö¤ê¤Î¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥àÈ¯Çä·èÄê
ÅÚ´ôÈ»°ì¤¬Ìó3Ç¯È¾¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë2nd¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¤ò¡¢11·î19Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£ ÅÚ´ôÈ»°ì¤¬¡Èº£¤Î¹¥¤¡É¤ò¤®¤å¤Ã¤ÈµÍ¤á¹þ¤ó¤À¡¢¤Þ¤ë¤Ç¤Ó¤Ã¤¯¤êÈ¢¤Î¤è¤¦¤Ê¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡£¸ø¼°¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¤ÎÌ¾Á°¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡ÖTOY BOX¡×¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò²»³Ú¤Ç¤Õ¤¯¤é¤Þ¤»¤¿ËÜºî¤Ï¡¢¥¸¥ã¥ó¥ë¤ä¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÏÈ¤òÈô¤Ó±Û¤¨¡¢²¿¤¬Èô¤Ó½Ð¤¹¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¥ï¥¯¥ï¥¯¤È¥µ¥×¥é¥¤¥º¤ËËþ¤Á¤¿°ìËç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ ¤µ¤é¤Ë2026Ç¯¤Ë¤Ï¼¡²ó¤Î¥é¥¤¥Ö¤Î³«ºÅ¤¬·èÄê¡¢¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ë¥Á¥±¥Ã¥ÈÍ¥ÀèÈÎÇä¿½¹þ·ô¤¬ÉõÆþ¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤À¡£ ¤µ¤é¤Ë8·î2Æü¤Ë¡ãHareza¤ÎÆü 5th Anniversary SUMMER FESTIVAL 2025¡ä¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢ËÜ¥¢¥ë¥Ð¥à¤ÎÍ½Ìó¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ò¼Â»Ü¡£½Ð±éÆüÅöÆü¤ËÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¤Ë¤ÆÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤òÍ½Ìó¤¹¤ë¤È¡¢ÅöÆü»£±ÆÊ£À½¥Á¥§¥¤ò1ÅÀ¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¹¤ëÍ½Äê¤È¤Î¤³¤È¤À¡£ 2nd¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ö¥¿¥¤¥È¥ëÌ¤Äê¡Ê²¾¡Ë¡×È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯11·î19Æü(¿å)È¯Çä¸µ¡¦ÈÎÇä¸µ¡§¥Ý¥Ë¡¼¥¥ã¥Ë¥ª¥ó ◾︎¤¤ã¤Ë¤á¹ë²ÚÈ×ÉÊÈÖ¡§SCCG000000177²Á³Ê¡§ÀÇ¹þ 11,000±ß¡ÊËÜÂÎ²Á³Ê¡§10,000±ß¡Ë¡¦ÆÃ¼ìÆâÍÆÆÃÅµ¡§»ÅÍÍ¡§»ÅÍÍ¡§¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¥Ü¥Ã¥¯¥¹»ÅÍÍ¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ö¥Ã¥¯¥ì¥Ã¥ÈA¡¦¹ë²Ú7ÂçÆÃÅµ±ÇÁüÆÃÅµ¡§¡É½Âê¶ÊMusic Video¢Jacket Making Movie£MV Making Movie¡¡¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë±ÇÁüÆÃÅµ¡§¤¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¡ÖÌóÂ«¤ÎOverture¡×MusicVideoÂ¾¿ô¶Ê¤ò½éBlu-ray²½¥¤¤ÎMV±ÇÁü¤ËÅÚ´ôËÜ¿Í¤Ë¤è¤ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¥³¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¤ò¼ýÏ¿Í½ÄêÉõÆþÆÃÅµ¡§¦2026Ç¯¥é¥¤¥Ö Í¥ÀèÈÎÇä¿½¹þ·ô§¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Î¥¢¥¶¡¼¥«¥Ã¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿ÅÚ´ôÈ»°ì¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Á¥ã¡¼¥à¡ÊÍ½Äê¡Ë ◾︎½é²ó¸ÂÄêÈ×¡¦ÉÊÈÖ¡§PCCG000002470¡¦²Á³Ê¡§4,730±ß¡ÊËÜÂÎ²Á³Ê¡§4,300±ß¡Ë¡¦ÆÃ¼ìÆâÍÆ¡¿ÆÃÅµ»ÅÍÍ¡§¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë»°ÊýÇØ¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ö¥Ã¥¯¥ì¥Ã¥ÈB±ÇÁüÆÃÅµ¡§É½Âê¶ÊMusic VideoJacket Making MovieÉõÆþÆÃÅµ¡§2026Ç¯¥é¥¤¥Ö Í¥ÀèÈÎÇä¿½¹þ·ô ◾︎ÄÌ¾ïÈÇ¡¦ÉÊÈÖ¡§PCCG000002471¡¦²Á³Ê¡§3,630±ß¡ÊËÜÂÎ²Á³Ê¡§3,300±ß¡Ë¡¦ÆÃ¼ìÆâÍÆ¡¿ÆÃÅµ»ÅÍÍ¡§¥¸¥å¥¨¥ë¥±¡¼¥¹¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ö¥Ã¥¯¥ì¥Ã¥ÈCÉõÆþÆÃÅµ¡§2026Ç¯¥é¥¤¥Ö Í¥ÀèÈÎÇä¿½¹þ·ô ¡ÚË¡¿ÍÆÃÅµ¡ÛAmazon.co.jp¡§LÈ½¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É¤¤ã¤Ë¤á¡§2LÈ½¥Ö¥í¥Þ¥¤¥ÉÁ´¹ñ¥¢¥Ë¥á¥¤¥È¡ÊÄÌÈÎ´Þ¤à¡Ë¡§A4¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¡ÜLÈ½¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É¥²¡¼¥Þ¡¼¥º¡§56mm´Ì¥Ð¥Ã¥¸¡ÜÊ£À½¥µ¥¤¥óÆþ¤êLÈ½¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡§´Ì¥Ð¥Ã¥¸57mm+¥¹¥Þ¥Û¥µ¥¤¥º¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É(89mm¡ß62mm)¥»¥Ö¥ó¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¡§¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¥¹¥Æ¥é¥ï¡¼¥¹ ¡§Ê£À½¥µ¥¤¥óÆþ¤êLÈ½¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É ¡ãHareza¤ÎÆü 5th Anniversary SUMMER FESTIVAL 2025¡ä¥¤¥Ù¥ó¥È¾ÜºÙ¡§https://hareza-ikebukuro.com/event/#post-1723 Hareza¤ÎÆü 5th Anniversary SUMMER FESTIVAL 2025½Ð±é¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢8·î2Æü(ÅÚ)¤ÎÅÚ´ôÈ»°ì½Ð±éÆüÅöÆü¤ËÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¤Ë¤ÆÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤ò¤´Í½Ìó¤ÎÊý¤Ë¡¢ÅöÆü»£±ÆÊ£À½¥Á¥§¥¤ò1ÅÀ¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£ ÆÃÅµÆâÍÆ¡§ÅöÆü»£±ÆÊ£À½¥Á¥§¥(Hareza ¤ÎÆü 5th Anniversary SUMMER FESTIVAL 2025ver.)ÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¡§¥¢¥Ë¥á¥¤¥ÈÄÌÈÎ¡¢¥¢¥Ë¥á¥¤¥ÈÃÓÂÞËÜÅ¹ÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¡§ÅÚ´ôÈ»°ì 2nd¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ö¥¿¥¤¥È¥ëÌ¤Äê¡Ê²¾¡Ë¡×¤½¤Î¤Û¤«¾ÜºÙ¡§https://tokishunichi.com/news.html ´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯¢¡ÅÚ´ôÈ»°ì ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È¢¡ÅÚ´ôÈ»°ì ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëX¢¡ÅÚ´ôÈ»°ì ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëYouTube
The post ÅÚ´ôÈ»°ì¡¢Ìó3Ç¯È¾¤Ö¤ê¤Î¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥àÈ¯Çä·èÄê first appeared on BARKS.