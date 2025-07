土岐隼一が約3年半ぶりとなる2ndフルアルバムを、11月19日に発売する。 土岐隼一が“今の好き”をぎゅっと詰め込んだ、まるでびっくり箱のようなフルアルバム。公式ファンクラブの名前にもなっている「TOY BOX」の世界観を音楽でふくらませた本作は、ジャンルやスタイルの枠を飛び越え、何が飛び出すかわからないワクワクとサプライズに満ちた一枚となっている。 さらに2026年には次回のライブの開催が決定、フルアルバムにチケット優先販売申込券が封入される予定だ。 さらに8月2日に<Harezaの日 5th Anniversary SUMMER FESTIVAL 2025>に出演することを記念して、本アルバムの予約キャンペーンを実施。出演日当日に対象店舗にて対象商品を予約すると、当日撮影複製チェキを1点プレゼントする予定とのことだ。 2ndフルアルバム「タイトル未定(仮)」発売日:2025年11月19日(水)発売元・販売元:ポニーキャニオン ◾︎きゃにめ豪華盤品番:SCCG000000177価格:税込 11,000円(本体価格:10,000円)・特殊内容特典:仕様:仕様:スペシャルワンピースボックス仕様、オリジナルブックレットA・豪華7大特典映像特典:”渋蟠Music VideoJacket Making MovieMV Making Movie スペシャル映像特典:ぅ妊咼紂雫福嵬鸞のOverture」MusicVideo他数曲を初Blu-ray化キいMV映像に土岐本人によるオーディオコメンタリーを収録予定封入特典:2026年ライブ 優先販売申込券Д献礇吋奪箸離▲供璽ットを使用した土岐隼一オリジナルチャーム(予定) ◾︎初回限定盤・品番:PCCG000002470・価格:4,730円(本体価格:4,300円)・特殊内容/特典仕様:オリジナル三方背ボックス、オリジナルブックレットB映像特典:表題曲Music VideoJacket Making Movie封入特典:2026年ライブ 優先販売申込券 ◾︎通常版・品番:PCCG000002471・価格:3,630円(本体価格:3,300円)・特殊内容/特典仕様:ジュエルケース、オリジナルブックレットC封入特典:2026年ライブ 優先販売申込券 【法人特典】Amazon.co.jp:L判ブロマイドきゃにめ:2L判ブロマイド全国アニメイト(通販含む):A4クリアファイル+L判ブロマイドゲーマーズ:56mm缶バッジ+複製サイン入りL判ブロマイド楽天ブックス:缶バッジ57mm+スマホサイズブロマイド(89mm×62mm)セブンネットショッピング:アクリルスタンドステラワース :複製サイン入りL判ブロマイド <Harezaの日 5th Anniversary SUMMER FESTIVAL 2025>イベント詳細:https://hareza-ikebukuro.com/event/#post-1723 Harezaの日 5th Anniversary SUMMER FESTIVAL 2025出演を記念して、8月2日(土)の土岐隼一出演日当日に対象店舗にて対象商品をご予約の方に、当日撮影複製チェキを1点プレゼント。 特典内容:当日撮影複製チェキ(Hareza の日 5th Anniversary SUMMER FESTIVAL 2025ver.)対象店舗:アニメイト通販、アニメイト池袋本店対象商品:土岐隼一 2ndフルアルバム「タイトル未定(仮)」そのほか詳細:https://tokishunichi.com/news.html 関連リンク◆土岐隼一 オフィシャルサイト◆土岐隼一 オフィシャルX◆土岐隼一 オフィシャルYouTube

The post 土岐隼一、約3年半ぶりのフルアルバム発売決定 first appeared on BARKS.