元IZ*ONEのYENAが今秋、<2025 THE YENA SHOW「私はSTAR!」>を開催することが発表となった。 2025年2月の初コンサート<2025 YENA 1ST CONCERT “四角からはじまる異世界!” 旅行 > in Japan>全公演をソールドアウトさせたYENAによる<2025 THE YENA SHOW「私はSTAR!」>は、9月15日に東京・Zepp Haneda、9月17日に大阪・Zepp Nambaで開催されるもの。 2024年9月に韓国リリースされた「NEMONEMO」が各ストリーミングで好セールスを記録したほか、BTSのJINとのコラボ曲「Loser (feat.YENA)」や、韓国4thミニアルバム『Blooming Wings』を7月29日にリリースするなど、話題を欠かさないYENAの日本での活動にも期待が高まるところ。 <2025 THE YENA SHOW「私はSTAR!」>のチケットファンクラブ先行受付は明日7月18日19:00から。 ■<2025 THE YENA SHOW「私はSTAR!」>9月15日(月/祝) 東京・Zepp Hanedaopen16:30 / start17:30(問)SOGO TOKYO 03-3405-99999月17日(水) 大阪・Zepp Nambaopen18:00 / start19:00(問)SOGO OSAKA 06-6344-3326▼チケット1Fスタンディング \12,000(税込)2F指定席 \12,000(税込)※ドリンク代別※入場年齢制限:3歳以上要チケット。3歳未満は入場不可。※枚数制限:お1人様1公演につき2枚まで購入可能※本公演は全公演にて電子チケットor紙チケットをお選びいただけます。一般発売日:8月30日(土)10:00〜【ファンクラブ先行チケット】受付期間:7月18日(金)19:00〜7月24日(木)23:59主催・企画:ハックルベリー制作:exline 協力:YUE HUA ENTERTAINMENT KOREA運営:SOGO TOKYO/SOGO OSAKA 関連リンク◆YENA 日本ファンクラブサイト◆YENA 日本オフィシャルTwitter

